EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

SÍ HABRÁ DEBATE

Que siempre sí habrá debate entre los candidatos a senador por Tamaulipas.

Que será el próximo jueves 31 de mayo a las 6 de la tarde en las instalaciones del Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) del Campus Ciudad Victoria.

Les digo que la semana pasada lograron sentarse a la misma mesa de diálogo y negociación los representantes de los candidatos a senador.

Primero hay que decir que la idea es que debatan solamente los candidatos que ocupan el primer lugar en la fórmula para el senado de cada partido político o coalición.

Por eso les comento que estuvieron presentes los representantes de Ismael García Cabeza de Vaca (PAN), Yahleel Abdala Carmona (PRI), Américo Villarreal Anaya (MORENA), Óscar Martín Ramos Salinas (PANAL) y Patricio King López (PVEM).

Las negociaciones las ha estado moderando el INE y las reuniones han sido precisamente en las instalaciones estatales en Tamaulipas de este organismo electoral federal ubicado en la avenida el 17 en Ciudad Victoria.

De hecho, el pasado viernes sostuvieron la más reciente reunión y estaban aún con el contratiempo del mobiliario a utilizarse en la celebración del debate.

Este debate no se contabilizaría como publicidad por obvias razones, por lo que no se descarta que algún organismo camaral (CANACO, CANACINTRA, COPARMEX, etc.) puedan patrocinar la fabricación de los 5 podios donde se pararían los candidatos.

Además, hay que subrayar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas solamente prestará las instalaciones con todo y su infraestructura, pero hasta ahí llega su participación según ha trascendido.

Pero con eso, la UAT, se coloca en el centro del debate estatal convirtiéndose en lo que es, una arena donde se debaten ideas, conocimientos y estrategias para consolidar nuestro estado en todos los ámbitos.

Pero lo que hasta ahora no ha habido es la decisión de participar de los medios de comunicación electrónica (radio y televisión). Por lo menos no lo han hecho oficial.

Ninguna empresa hasta el momento ha levantado la mano para solicitar transmitir de manera gratuita el debate entre candidatos a senador por Tamaulipas.

Porque no hay presupuesto para pagar la transmisión, y se necesita que las empresas participen de manera desinteresada en la vida democrática de Tamaulipas.

O incluso puede ser una empresa de medios impresos (periódicos y revistas) que puedan tener la infraestructura suficientemente robusta para transmitir por redes sociales el debate.

En fin. Los representantes de los candidatos a senador aún están poniéndose de acuerdo sobre quién será el moderador. Las primeras cartas traen los nombres de conductores de radio y televisión por obvias razones, pero en el segundo mazo de barajas se sabe se encuentran nombres de académicos.

Hay que decirlo. Ha habido diferencias entre los representes de los candidatos. Una vez que se sentaron a la mesa hubo negociaciones fuertes. Retrasos, pero la cosa va bien y gracias a la intervención del INE Tamaulipas esta entidad podría tener debate el siguiente 31 de mayo.

Esa es la fecha que se tiene sobre el escritorio y ojalá y sea respetada por todos los partidos políticos participantes porque sería la manera de decirle al país y al mundo, que Tamaulipas no detiene su vida democrática a pesar de las dificultades que nos ha traído la inseguridad pública que estamos enfrentando desde el 2010 al menos.

MAQUIAVELITO

…En Minatitlán…”he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la Primera Dama… el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio, la compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite”: Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador.

