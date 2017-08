Por La Libre

Si las fuerzas enemigas están unidas hay que separarlas.

Por Edelmira Cerecedo García.

Hablar de elecciones es meramente complicado, de todas, no solo de esas de partidos, colores y descendientes, de buenos y malos candidatos, de guapos y feos, de un género y de otro o de igualdad de este, decir CAMPAÑAS, ya es meramente decir competir o contienda, y se vuelve una lucha, una pelea, un VOY A GANAR.

Actualmente Tamaulipas sufre sus propios cambios, y en estos se suman la elección por elegir quienes conduzcan desde un Partido Político como es el PRI en el Estado, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las dos tienen algo muy en común, es un proceso si de elección pero interno, jugado con sus propias reglas, con sus propias, bases, a su propio modo.

Y pidiendo desde ya una disculpa por ejemplo a José Murat que la verdad es mas el tono de voz aguardentosa que las pelotas que se ve puede anotar en una portería, pues según el la elección esa del PRI no es una contienda, nooo que va a de ser un baile con cambio de pareja, mientras toca la sinfónica , de risa lo que este sujeto pretende y nuevamente vemos que la decepción de un disque hombre recio que venía a poner mínimo orden en este proceso, no les infundo ni tantito respeto a los señores competidores.

Pero vamos a empezar por lo màs cómico en procesos, usted cree que la inteligencia suya y mía puede ser burlada, es màs que existe el derecho a que quieran vernos la cara por un interés propio, yo creo que no, y hasta creo que habla màs de la propia inteligencia de quien pretende hacer creer algo a causa de un verdadero acto turbio al referir al Secretario de Gobierno Cesar Augusto Verastegui Ostos, quien mencionan para ser el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Es por demás la burla, es una verdadera bofetada a la redirección que tanto costo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas quien se concentró en recuperar su valor, y su objetivo, dejando a un lado autoritarismo y liderazgos mal interpretados que interferían con la verdad, la belleza y la probidad, hoy la elección por el nuevo Rector es en base a la Unidad, después de revisar con gran cautela el perfecto y sincronizado esfuerzo y dedicación de su hoja de vida como parte de la familia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de José Suárez Fernández quien en servicios académicos a puesto en alto la probidad y la belleza de los talentos Universitarios, intelectuales, y sobre todo de las coberturas y el desarrollo a nivel mundial en la calidad educativa, lo que demuestra el único objetivo como Alma Mater de Tamaulipas en Profesionalistas, por lo que no se puede dudar que cumple con los requisitos que refiere para escalar al máximo puesto universitario, después de además pertenecer a esta en un tiempo y forma determinado, algo que quien se atreve a señalar como al Ingeniero Cesar Verastegui posible Rector puede dejar ver ignorancia y sobre todo un ataque para enlodar un proceso que solo les pertenece a la Familia de la Universidad Autonoma de Tamaulipas.

EL OTRO PROCESO

El PRI de Tamaulipas, no necesita que nadie le ayude a enlodarse, solitos se agarran hacer bolas de lodo y darse, si algo orillo a que su militancia se hartara y se destruyeran fue justamente lo que hoy vuelven hacer, las campañas con viseras en la mano son muestra de la desesperación las playeras puestas pero sucias dan indicios de un protagonista y no un líder que pueda conducir un Partido que esta ya de por si hecho pedazos.

De tres Candidatos, como es Sergio Guajardo, Alejandro Guevara y el más cochinito que resulto es Oscar Lubbert, mano negra, bueno mejor dicho mano del negro, si, de ese negro priista que usted piensa, ese que negociaba hasta para mandar a los priistas a contender por otros partidos y luego los señalaba de traicioneros y luego los volvía a regresar con golpes de redimidos, Ricardo Gamundi, hoy opera la campaña de Oscar Lubbert, sabe que Alejandro Guevara Cobos, tiene su propia situación de defensa y de negociación, si, sabe que Alejandro Guevara Cobos siempre gana perdiendo, y puede ser que esta vez la Senaduría puede ser su premio por defaul, ya que debe de salir como si fuera acuerdo desde ahorita, y no otra lucha descomunal entre Diputados Federales, por cierto saludos a Edgar Melhem que tuvo una hermosa fiesta temática “Azul muy PRI”, si, increíble aquellas fotos con imágenes de priistas que traen su letrado discurso de ser orgullosos de sus siglas y con sus camisas muy azules, pero esa es otra historia, pues realmente, hablamos, que los frentazos de terrorismo están siendo a Sergio Guajardo , y la manera de hacerlos ha sido la peor.

Exponiendo a la misma militancia, amarrándolos a enfrentarse, ¿señor Murat no se trataba de que hicieran UNIDAD?, pues obvio que esto no lo logra, y que mucho menos los lleva a que pensemos que tendrán una elección realmente limpia con sus 600 consejeros, pues es todo lo contrario, estas acciones de desequilibrio que saltan a la desesperación, solo provocan el desagradable sabor de una competencia en una situación de mugrero que va a generar mugrero, que si llegara Oscar Lubbert al Partido, desde ya serán entonces etiquetados en grupos y no serán escuchados, si, exactamente, historia ya vivida y que dejo muy mala experiencia.

No puede ser posible que después de tanta asamblea, tantos foros, tanta petición de la sangre nueva, de la gente joven, de la mujeres activas, hoy un simple comentario en las redes sociales de un priista destacado empañe uno de los principios tan leídos como fue la Ética, realmente es muy caótico ver que se han subido al barco, y que si se creyeron lo de la contienda, tanto que se han agarrado a darle de letras en una sola frase de suposición a Sergio Guajardo, ¿Dónde está delegado enviado especial para el proceso interno?…..entonces procede o no el incumplimiento de desunión que están generando los de LUBBERT?……SEÑORES QUE CREEN, TIENEN TAREA, YA REGRESAMOS A CLASES.