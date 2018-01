LAS AGENDAS

Si los ciudadanos razonan su voto, alcaldes reprueban.

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Ejercerá Victoria presupuesto mayor que el año pasado: Serán más de mil mdp. El Ayuntamiento de Victoria autorizó modificar el presupuesto a ejercer este año, pues de manera favorable ingresarán al erario 344 millones de pesos, por lo que serán más de mil millones de pesos lo que se ejercerá durante el 2018, cifra superior al de 2017 y que privilegiarán los programas sociales, las obras y servicios públicos.

El Alcalde Oscar Almaraz lleva prisa en cumplir con sus compromisos e ir un poco más allá al cambiar el rostro de la capital de Tamaulipas y regresar su imagen de ciudad limpia y amable, por lo que seguramente esta modificación tampoco será una limitante para que el Presidente Municipal siga gestionando más recursos federales para más pavimentación, alumbrado público y más obras.

Parece ser que el trabajo del Alcalde victorense es su mejor presentación para la reelección, pues además de tener una excelente relación con el Gobernador del Estado, sigue siendo la mejor carta del Partido Revolucionario para enfrentar cualquier adversario político.

Antes de terminar el año, Almaraz Smer hizo un recuento de sus actividades y gestiones, quizá fue algo, que a muchos de sus homólogos alcaldes incomodó, pues la mayoría de las administraciones municipales en este periodo que está a punto de terminar, solo se la pasaron quejándose de que no había dinero y de lo que hicieron sus antecesores, pero, de trabajo…poco se les vio.

Por ello, si las elecciones dependieran de un voto razonado, la mayoría de los alcaldes reprueba, bueno, salgo algunas excepciones.

Agenda de medios: Frío paraliza actividades escolares, pero madres tienen que trabajar. La Secretaría de Educación en Tamaulipas suspendió clases en la mayoría de las escuelas de nivel básico, aunque se extendió a preparatorias y universidades, debido a que el termómetro descendió drásticamente en la mayoría de los 43 municipios; hubo reporte de nieve y hielo en las zonas serranas; las bajas temperaturas provocó también se paralizarán algunas otras actividades.

El dilema en muchos hogares, es quien cuida de los niños, pues un alto porcentaje de madres de familia trabajan y contribuyen en la economía de sus hogar, sin embargo, este tipo de situaciones no se encuentran previstas en ninguna ley, por lo que bien les vendría a las diputadas que aún no se les ha escuchado ni la voz en el Congreso hacer propuestas de apoyo a las mujeres que trabajan y tengan hijos pequeños para no trabajar cuando tienen que cuidar a sus hijos.

Y es que con el frío, en algunos centros de desarrollo infantil no reciben niños que tengan gripe o cualquier otra enfermedad, muchos de esos niños, los vemos en las oficinas de sus madres, pues en casa, no hay quien los cuide. Esa situación es similar cuando no van a la escuela, pero multiplicado por varias veces.

Agenda ciudadana: Bajas temperaturas incrementan consultas por enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se han incrementado como consecuencia de las bajas temperaturas registradas durante este crudo invierno, saturando la consulta de hospitales y centros de salud, cuya capacidad se ha visto rebasada en varias ocasiones no solo en atención, sino tampoco estaban preparados con medicamentos suficientes. A pesar de ello, la secretaria de salud, aseguró que nadie ha muerto como consecuencia del frío. ¿será?

A veces resulta difícil de creer, puesto que las versiones que se ponen en el acta, solo el médico las conoce y no hay manera de discutirlo, lo que es cierto, es que las medidas preventivas deberán de extremarse en este invierno, pues muchas personas están prácticamente vulnerables y desamparadas.

