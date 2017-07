T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SI LOS PERROS LADRÁN, ES SINTOMA DE QUE SE VA CABALGANDO…..!

LO DIJO don MIGUEL de Cervantes Saavedra “el famoso quijote de la mancha”: “Sancho, si los perros ladran, es síntoma de que vamos cabalgando”. Eso, naturalmente, habla de que, solo aquellos que no ven o mejor dicho no quieren ver los avances sobre el fecundo y creador trabajo que en Nuevo Laredo realiza con marcado empeño el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, es debido a que la ceguera que padecen, es la consecuencia del ardor político, todo por “ya no tener el poder gubernamental en sus manos o a su disposición”, eso es lo evidente.

POR TAL MOTIVO les diré que, el Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, está trabajando a carta cabal por su pueblo, él, no ha dicho que, “es el mejor alcalde de Nuevo, Laredo”, ni se anda pavoneando como “el non plus ultra”, porque él, no pierde el tiempo en vanidades, ni en protagonismos, porque su propósito es el de servir a la sociedad que le tributó confianza para ser hoy la primera autoridad municipal y eso, es precisamente, lo que desde el inicio de su gobierno ha venido haciendo.

POR ELLO, el alcalde Rivas Cuéllar, sabe que va pisando firme en torno al trabajo que día a día ejerce para el bien de las familias que menos tienen, porque su ideal político y de servicio, lo conduce a hablar con hechos, pero sobre todo con seriedad y respeto a la sociedad que le dio el voto de confianza para llevar a Nuevo Laredo, a buen puerto, como hasta hoy en día lo ha venido haciendo, bajo el marco y propósito de hacer llegar el bien social a donde este haga falta.

PERO ADEMÁS, debe recordarse que “Nuevo Laredo, padece muchas carencias, esto debido a los malos actores políticos del pasado”, hablo de esos que, si se gastaron el dinero público en grandes proporciones en protagonismos, para hacerse aparecer como “él o los mejores actores políticos de este pueblo de la frontera tamaulipeca”, engañados por el engranaje publicitario de aquellos que de toda la vida, se han hecho aparecer como “los hacedores de políticos de alta envergadura”. Pero está claro que eso, por obviedad no es más que una lamentable falacia.

HOY EN DÍA, los pueblos como Nuevo Laredo y otros muchos más del estado y de la geografía nacional, quieren “no a políticos oportunistas y mercenarios”, sino a servidores públicos que, realmente trabajen por la comunidad que les dio confianza para estar al frente de un Ayuntamiento como es el caso que hoy nos ocupa.

HOY EN Nuevo Laredo, vemos un escenario de real tarea social, donde el actor, en un marco de sencillez, que es por lo que él se caracteriza, llega hasta los más recónditos lugares de esta jurisdicción municipal, para escuchar de viva vozde la gente, las más elementales necesidades, cuyas prioridades, son atendidas con atingencia y perseverancia, tema que ha venido sobresaliendo, porque hoy las familias de Nuevo Laredo, si tienen un verdadero servidor público y no a un mediocre o (mediocres) que, repito, se hacían aparecer como los grandes feudales, de esos que, hacían uso y gala de los dineros del pueblo, para hacerse propaganda, con el insano propósito de seguir controlando a esta comunidad fronteriza. “Pero eso, se acabó”.

PORQUE si analizamos de manera profunda este interesante capitulo político de Nuevo, Laredo, vemos una enorme distancia entre el pasado y el presente. Esto debido a que hoy si hay avances reales, avances que están valiendo la pena, porque esos avances, “no se reflejan en alegres mensajes que se lleva el viento”, sino en tareas dignas ejercidas en la colonia, el ejido o el rancho de esta ciudad. Una ciudad fronteriza, en la que la modernidad, es gracias al marco de trabajo propositivo, el que a mi juicio, es una labor preponderante que se ha echado a cuestas el actual régimen municipal, y por cuyo tangible trabajo social, el ardor político predomina enfrente, es decir con los adversarios que pensaron que el pueblo era de ellos y podían hacer lo que les daba su regalada gana, “pero eso, se acabó”.

POR TAL MOTIVO, hoy Nuevo Laredo, es una ciudad en la que, el marco de la industria nacional y extranjera y en esencia el comercio exterior, están teniendo mayor presencia, lográndose con ello, un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB), cuya labor es naturalmente, la consecuencia del buen deseo y el apoyo de las tres instancias de Gobierno, por cuya cuestión, este puerto fronterizo, sigue creciendo en grado superlativo, gracias a la guía de quien en el pueblo, mantiene un trabajo de gran equilibrio político y social, porque él, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, por su calidad de primera autoridad municipal, no se dedica a perder el tiempo en escenarios, donde la vanidad y el protagonismo político, son flagelos que le hacen daño irremediable a las comunidades, como ocurría aquí en el pasado inmediato.

NUEVO LAREDO, hoy cuenta con mayores beneficios en obra pública, la que al paso del tiempo se ha venido extendiendo a los sectores, urbano, sub urbano y rurales, por el desarrollo de la pavimentación asfáltica y de concreto hidráulico de calles y avenidas en diversos rumbos de la ciudad, como también mejorar la presión en el suministro de agua potable en el sector sur poniente de esta pujante comunidad, incluso estar a punto de concluir la sub estación de bomberos 2, así como la construcción de la nueva secundaria municipal, pero además de manera sensata, cauta y metódica, el gobierno municipal de Rivas Cuéllar, tributa apoyos a la educación, la salud, el deporte y la cultura, lo que ha permitido la grandeza de esta jurisdicción municipal, que está siendo ejemplo de prosperidad entre los pueblos de la franja fronteriza tamaulipeca.

Y GRACIAS también a la persevante labor del Ayuntamiento Neolaredense, hoy las familias de los diversos estratos sociales, disfrutan de espacios públicos de sano esparcimiento, pero también cuentan con programas intensos de limpieza y alumbrado público, contribuyéndose incluso con acciones que tienden al crecimiento y fortalecimiento turístico, gracias a la excelente relación que priva entre el mayor de Laredo, Texas y Enrique Rivas Cuéllar. Tema que es de suma importancia porque recordemos que, “la Industria sin chimeneas” genera empleos y fortalece el comercio local fronterizo.

PARA CONCLUIR, le diré que, “los hechos, son en esencia, la muestra tangible del buen propósito político y social para que haya crecimiento y desarrollo como hoy se vislumbra y refleja en Nuevo Laredo, Tamaulipas”. Lo demás sale sobrando.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx