POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SIETE GOBERNADORES SE REBELAN A LOPEZ OBRADOR

En un hecho sin precedentes del México moderno al menos cinco gobernadores en funciones y dos electos se rebelaron al virtual próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, los que rechazan la figura de los delegados de programas integrales de desarrollo, por considerar que estos puestos intermedios violan la Constitución y vienen a centralizar el poder, además de atentar contra el pacto federal que rige al actual sistema de gobierno.

Los cinco mandatarios estatales que no están dispuestos a aceptar la intermediación de los delegados con el Presidente de la República son Silvano Aureoles (PRD) de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, (Independiente) de Nuevo León; Javier Corral (PAN) de Chihuahua; Héctor Astudillo (PRI) de Guerrero y el de Guanajuato, Miguel Márquez, del PAN.

Los gobernadores electos son el de Jalisco, por cierto del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro y Cuauhtémoc Blanco de Morena, va por el estado de Morelos, los que al igual que los cinco en funciones hiciéron público su desacuerdo con la existencia de los “superdelegados” de AMLO.

El para nosotros inédito hecho nos sorprende y llama la atención ya que nunca antes nos había tocado ver en México una rebelión de éste tipo en contra del presidente o del que va a gobernar al país, los que a lo largo de 80 años y con las siglas del PRI se mantuvieron en el poder.

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, el que según nuestras antenas hizo la punta en éste movimiento, en hacer pública su desaprobación con la nueva figura, la que para él no existe ya que el Pacto Federal no contempla que haya intermediarios. “El gobernador no atiende a mensajeros ni a representantes de quien sabe quien. Esa figura recientemente inventada viola el pacto federal”, remarcó.

Para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, existe un riesgo de centralización del poder y de que se trate de suplantar las facultades que son exclusivas de las entidades . “En Chihuahua no vamos a permitir ninguna instancia intermedia entre los Municipios, el gobierno de la república y el Gobierno del Estado”, apuntó.

Sobre del mismo tema el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), al ser entrevistado en el Distrito Federal puso en claro que trabajará de la mano con el gobierno federal, pero, pero, pero, dijo que todo aquello que vulnere la soberanía de Tamaulipas se estará oponiendo.

El Gobierno Federal –dijo– puede implementar sus programas y sus proyectos “si, siempre si, que no vulneren la soberanía del estado de Tamaulipas.

El gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo, ha dicho que la figura (de los delegados) deberá sujetarse a la Constitución y al federalismo y que el presidente electo explique cuáles serán sus funciones para que no se dupliquen con las del Ejecutivo.

“Yo soy gobernador y seguiré cumpliendo con mis funciones. Vamos a esperar a saber cuáles son las de él (delegado), esperando que estén establecidas en la Constitución”, remarcó.

Como le hacen al cuento con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que ya tiene meses de estar en construcción en el vaso de Texcoco y nadie había dicho nada hasta que llegó López Obrador haciendo público su desacuerdo por su ubicación y alto costo.

Pero empezó el tironeo y después de mucho circo, maroma y teatro, han llegado la conclusión de que la solución al problema sería que se suspenda la obra, que se construyan las dos pistas que dice AMLO en Santa Lucía o que la construcción del nuevo aeropuerto se concesione a inversionistas privados. Que difícil problema verdad. Por eso vamos por el Tren Maya porque del NAICM no nos tocó nada.

A quererlo reconocer o no como resultado de la madriza del Primero de Julio –a mes y medio de las elecciones– el PRI se sigue desmoronando. Porque los que no se querían ir ya se están llendo al ver que la mafia del Partido Revolucionario Institucional no se hace a la idea de dejar la chiche.

En lo personal creemos que el status que prevalece en el Revolucionario Institucional fue lo que desanimó al otrora gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a seguir al frente de la secretaría general del CEN del tricolor y nadie con poca experiencia le va a meter dinero bueno al malo y mejor pintó su raya.

Como todos lo sabemos López Obrador ya se reunió con José Antonio Meade Kuribreña (PRI) y ahora dice que anda buscando a Ricardo Anaya (PAN), ya que a ambos les dijo que los buscaría después de la campaña. Ahora resulta que los quiere tener bajo sus…..órdenes.

Creemos que al alcalde de Matamoros, conocido como “El Chuchín”, le va a salir más caro el caldo que las albóndigas por andarle dizque echando la mano a los morenos para que en esa ciudad fronteriza ganara el candidato de MORENA de nombre Mario y perdiera el ex diputado federal y ex diputado local del PAN, Carlos García, además de gran cuate del señor que manda en Tamaulipas, pero no le va a ir mal ya que lo están ubicando en la Secretaría de Economía, como premio por su buen comportamiento.

Por cierto después de haberse reunido los 191 rectores del país –integrante de la ANUIES– con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dijo que durante el histórico encuentro iniciaron una fructífera relación con el virtual próximo presidente de México al que le patentizaron su compromiso de impulsar las estrategias de apoyo a la cobertura y a la calidad educativa.

“Los rectores nos sentimos contentos porque el entendimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior con el presidente electo es completo, vía doble” , dijo el rector Suárez Fernández al ser entrevistado sobre de su participación en la primera reunión de trabajo de la Universidades con López Obrador.

Dijo que la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México fue convocada por la ANUIES que encabeza el secretario general de éste organismo, Dr. Enrique Valls Esponda.

“Fué una reunión muy agradable, amigable, entre los rectores y directores de las instituciones de educación superior; se habló del futuro de la educación superior en México, donde la estrategia será mantener una educación de calidad con cobertura suficiente”, dijo Suárez Fernández.

Reveló que López Obrador por su parte asumió el compromiso de trabajar en todos éstos temas muy de cerca con la ANUIES y las Universidades y puntualizó su interés para firmar un convenio entre la ANUIES y el Gobierno Federal que encabezará en el tema de cobertura y calidad que pretendemos, así como seguramente algunas opciones de becas para estudiantes y apoyos para educación media superior.

“Seguramente veremos en poco tiempo las diversas estrategias, ya en el plan de trabajo de nuestro presidente electo, donde cada universidad en su región y dentro de sus posibilidades, podrá coadyuvar a cumplir con los grandes objetivos nacionales con respecto a la educación superior”, remarcó Suárez Fernández.

