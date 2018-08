La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SIGO SIENDO EL LIDER DEL SNTE: JUAN DIAZ DE LA TORRE

Durante el arranque el ciclo escolar 2018-2019 el presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, por respeto a la ceremonia oficial declinó hacer comentario alguno sobre el retorno de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, pero palabras más palabras menos dijo que sigue siendo el líder del SNTE.

“Yo lo que digo es que un millón 500 mil maestros sindicalistas están trabajando en paz y nosotros estamos hablando en nombre de ellos”, dijo textualmente el máximo dirigente de la organización sindical y precisó que el Sindicato “está trabajando en unidad y muy sólido” ante el regreso de quien fuera su mentora y madrina política.

Dijo que el día de hoy lo que tiene que llamar la atención es el regreso a clases “de 58 millones de niños y un millón 500 mil maestros que los acompañan”. “De los otros temas no hay opinión, porque no sé de qué me hablan. Los maestros están trabajando en unidad y responsabilidad por México”, agregó.

Dijo que abordará el tema cuando se mencione directamente al SNTE y adelantó que entonces la organización emitirá un comentario con responsabilidad.

“Lo que yo puedo hablar hoy es sobre el tema de hoy. Si en su momento hay otros temas que mencionan específicamente al SNTE lo hablaremos con claridad, responsabilidad y seriedad. El sindicato está unido y trabajando, muy sólido. Reingresar un millón 500 mil maestros trabajando que les diré”, remarcó.

Para nosotros la reaparición de Elba Esther Gordillo que se llevó a cabo ayer lunes prácticamente en familia en un salón del Hotel Presidente Intercontinental en donde desgranó un mensaje en “cuadro chico” formado por colaboradores y pequeños grupos de maestros de Baja California, Veracruz, Valle de México y de la Ciudad de México, de las Secciones 9 y 10.

De sus familiares asistió su hermana Martha Gordillo Morales, su hija Maricruz Montelongo Gordillo, su yerno el ex Subsecretario de Educación Básica, Fernando González y sus nietos y bisnietos. También la acompañaron algunos ex dirigentes del SNTE que se han integrado a las Redes Sociales Progresistas. Al frente estuvo Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario general del magisterio, el que por más de 30 años ha sido denominado por la Gordillo como “su compañero de mil batallas”.

Otros que también estuvieron en el evento fueron los integrantes de la organización Maestros por México, entre ellos Tomas Vázquez Vigil, quien también fue secretario general del sindicato más grande de América Latina.

En su mensaje la maestra Elba Esther Gordillo dijo ser inocente y lamentó “que quienes debían defendernos no lo hicieron y nos traicionaron (…..) Sus derechos los defenderemos con puntualidad. La dignidad del magisterio se volverá a valorar”, advirtió.

Durante la reunión en la que el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, diéron inicio formal al proceso de transición de gobierno, se permitieron preguntas y respuestas a los reporteros, donde les cuestionaron respeto a Elba Esther Gordillo.

En su intervención López Obrador aseguró que cancelará la reforma educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien se encontraba a su lado y agregó incluso que se respetará la vida sindical. Por su parte el Presidente Peña Nieto dió a conocer que el proyecto del nuevo aeropuerto (NAIM) se mantiene.

En Tamaulipas el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ayer lunes puso en marcha en la ciudad de Reynosa el período escolar 2018-2019 en cuyo marco inauguró el Primer Bachillerato Militarizado de la entidad “General Alberto Carrera Torres”, habiendo regresado a clases más de un millón de alumnos de todos los niveles de educación básica y cerca de 53 mil docentes de seis mil 500 escuelas de la entidad.

Los Bachilleratos Militarizados son instituciones destinadas a proveer educación media superior, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de los estudiantes bajo un régimen militar, así como su formación en valores como el amor a la Patria, lealtad, honestidad, conciencia de servicio y superación, dijo el mandatario estatal durante su intervención.

La primera generación de bachilleres militarizados cuenta con 42 estudiantes, quienes podrán obtener su certificado de educación media superior, además de una especialización técnica en informática, administración y electrónica, formados por militares retirados capacitados por la Secretaria de Educación de Tamaulipas (SET) en base a un nuevo modelo educativo.

Durante la ceremonia se firmó el convenio entre la SET y la Asociación de Maquiladoras, INDEX Reynosa, para promover un programa de becas destinado a los alumnos de los Bachilleratos Militarizados. El gobernador agradeció la donación de 40 equipos de cómputo por parte de INDEX Reynosa, así como las becas entregadas para la primera generación de bachilleres militarizados de la entidad.

Según nuestras antenas Cabeza de Vaca aterrizó a eso del mediodía en Nuevo Laredo donde la dió la bievenida el alcalde relecto, Enrique Rivas Cuéllar, cuya agenda incluía la inauguración de obras de infraestructura educativa, entre éstas la secundaria técnica Luis H. Alvarez ubicada en la Constitucional y la preparatoria técnica de reservas territoriales, además de la planta Oradel, pero según nos enteramos a la inauguración de éstas obras mando sus representantes. Por cierto no dio conferencia de prensa.

En el Primer Congreso de Morena que se acaba de llevar a cabo militantes del partido le hiciéron saber a López Obrador su inconformidad porque desde el Comité Ejecutivo Nacional van a designar a los líderes estatales, con lo que nada más no están de acuerdo y le están pidiendo que la elección sean los consejeros estatales los que decidan. El repudió fue de la mayoría de los delegados en cuyo marco gritaron a voz en cuello “Democracia, Democracia”. Como que se le está haciendo bolas el engrudo al muchacho de la película.

La UAT contará a partir del primer período escolar 2018-3 con una matrícula cercana a los 500 estudiantes en su oferta educativa A Distancia, que comprende a la licenciatura en Tecnologías para la Generación del Conocimiento, licenciatura en Diseño Gráfico y de Ingeniería en Energías Renovables.

Cabe señalar que en éste nuevo período escolar la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvo una demanda de 313 aspirantes de los cuales fuéron seleccionados 184 estudiantes que se suman a los 296 que se encuentran en tránsito, reportó la Dirección de Educación A Distancia de la Secretaría Académica de la UAT.

En la actualidad la matrícula A Distancia de la UAT la componen estudiantes nacionales e internacionales, principalmente de países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Belice; de Sudamérica, Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y también se cuenta con alumnos de España y estudiantes mexicanos que residen en Estados Unidos. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx