Por Guadalupe E. González

“SIGUEN ARRASANDO LOS VIENTOS DE CAMBIO”….!

REZA EL ADAGIO que; “nada es para siempre” y si aquellos que hicieron dinero con facilidad y se llenaron los bolsillos a raudales, pensaron que “el resto de su vida” la pasarían placenteramente, hoy vemos que las cosas no son en tal sentido, porque “los vientos de cambio” siguen arrasando y con gran fuerza, porque primero “sacaron al PRI del turbulento gobierno corrupto que, generó hartazgo entre la sociedad tamaulipeca y ahora, “continúa destapando cloacas”, como ha sucedido de manera sorprendente en el sector salud, donde está saliendo “pus en grado superlativo”, detalle que no podía quedarse a la deriva, porque “los pasados gobiernos, con la inmisericorde venta ilegal de medicamentos” hicieron mucho dinero y hoy los actores, tendrán irremediablemente que pagar las consecuencias, porque recordemos que el propio gobernador de Tamaulipas Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, al inicio de su mandato sin tapujos, ni cortapisas dijo que, “el que la hace la paga” y por este motivo, los actores de este lacerante tema de corrupción e impunidad en el sector salud, tendrán que ser objeto de la aplicación de la ley u consecuentemente, tendrán que ir a parar a la cárcel”.

YA ERA TIEMPO, de que esto saliera a la luz pública, porque este tema “era un secreto a voces” y aquí lo dijimos, pero nadie absolutamente se atrevía a decir algo de lo que sucedía en el sector salud, por el involucramiento de muy conocidos políticos, los que validos del poder que tenían en sus manos, “nadie podía hacerles nada”, pero hoy las cosas son diferentes y vaya que aquellos insensatos, inhumanos e “influyentes ex funcionarios que eran intocables”, hoy están ante la disyuntiva de “tener que pagar con tiempo bajo la sombra de la ergástula del estado” los actos consumados, porque lo que hicieron, es un delito y esto en el marco de la ley deberá aplicarse, sin contemplaciones, porque recordemos que, los corruptos actores de este negociazo millonarios, “no se pueden quedar sin ser ajusticiados por la ley. Y aunque hoy siguen libres, por las circunstancias jurídicas que se han reflejado en este escandaloso tema, tengan la plena certeza de que “tendrán que poner tierra de por medio o bien pies en polvorosa”.

Y COMO ES INMENSA la corrupción en el sector salud, generada por los pasados gobiernos de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y de EGIDIO TORRE CANTÚ, como de manera oportuna lo ha dejado en claro en su acertado artículo informativo José Dosal Hernández, han surgido los nombres de los millonarios hermanos JOSÉ “El güero” ASAD MONTELONGO desde el IMSS y NAZARIO ex sub-secretario de Finanzas en la Secretaria de salud , éste conocido bajo el apodado “el Pollo” o “el zar de la corrupción”, quien aparece en todos los oficios de compras y adquisiciones en la Secretaria de salud, en los cuales estampó su firma, por lo que este embrollo, con lo cual se ha generado una terrible enredadera de corrupción e impunidad, seguramente, habrá de arrojar consecuencias bastante funestas, porque en esto que, ha causado enorme asombro político y social en Tamaulipas, “tendrá que sentarse un precedente en el nivel de justicia”.

PERO ESTO no es todo, porque los actos de corrupción a los que se hace referencia de manera pública, también se han reflejado irremediablemente, no solo en la Secretaria de Salud del Estado, sino también en el Seguro Social o IMSS y hasta en el ISSSTE, apareciendo otros esquemas de grotescas ilegalidades en empresas constructoras, así como en laboratorios y farmacias, sin olvidar lo referente a los temas de plazas y compensaciones, donde aparecen los nombres de las mismas personas (con nombre y apellido), cuya frivolidad política, repito y reitero no deberá quedar a la deriva. Y qué bueno que la Secretaria de Salud en el Estado DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, ha puesto al descubierto este escabroso tema que, por años afectó enormemente a las familias de Tamaulipas en los Sexenios de Eugenio Hernández Flores y de Egidio Torre Cantú.

HAY QUE RECORDAR que, contra la Secretaria de Salud en Tamaulipas, existían poco más de 2 mil querellas, a través de las que, un promedio de 16 mil trabajadores administrativos de hospitales y clínicas, demandaban las compensaciones que nunca llegaban y las plazas que deseaban para sus hijos, tampoco las veían arribar, beneficios que eran aprovechados por JOSÉ “el güero” y su hermano NAZARIO ASADD MONTELONGO, para favorecer a funcionarios priistas y amigos de Nazario, los que laboraban en la dependencia de salud, con excelentes salarios y compensaciones.

Y LO INSULTANTE de este escabroso tema, es que los amigos de “LOS ASSAD-MONTELONGO”, fíjense bien ganaban compensaciones mensuales que oscilaban entre los 50 y los 120 mil pesos, en cuya cuestión la supuesta líder del SUTSPET Sra. BLANCA VALLES RODRÍGUEZ, “se hacía de la vista gorda”, porque ésta mujer, lejos de defender los derechos de sus compañeros trabajadores que merecían las compensaciones, se mostraba indiferente, convirtiéndose en contumaz cómplice de los causantes de este emblema de corrupción que hoy, está siendo una noticia que, seguramente, habrá de arrojar resultados candentes y funestos para los actores de este agravio social, porque “los vientos de cambio” que encabeza el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, no van a permitir que esta clase de perjuicios a las familias de Tamaulipas, queden en la impunidad.

