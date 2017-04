EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

SIMÓN Y TOMÁS

Algunos medios de comunicación han dicho que uno de los maléficos tentáculos de Tomás Yarrington Ruvalcaba en el Estado de México es nada menos que Simón Iván Villar Martínez.

Pero no, al menos la historia que yo conozco no me da ese resultado. Te cuento que Simón Villar dejó la titularidad nacional del CONAFE y es desde hace días el delegado especial del PRI del Estado de México en los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca.

Y la verdad es que la carrera política en el centro del país Simón Iván Villar la hizo lejos de su paisano Tomás Yarrington. Porque Simón Villar se fue de Tamaulipas molesto con Tomás Yarrington después de haber sido del “cuadro chico” del ex gobernador.

De hecho, cuando en la justa interna del PRI para seleccionar candidato a presidente de México y Arturo Montiel fue el que ganó la “candidatura” de Unidad Democrática (El TUCOM) hubo un personaje al que se le vio loco de contento.

¿Quién fue? Pues Simón Iván Villar Martínez, quien para ese entonces ya se encontraba haciendo política al lado de Arturo Montiel.

Y la manifestación más clara de su felicidad por haber sido parte del equipo que derrotó a Tomás Yarrington fue la “Roqueseñal” que Simón Iván hizo suya.

En el recinto donde se dio lectura de quién había obtenido más votos en el TUCOM, el también matamorense Simón Villar Martínez levantó sus brazos hasta la cintura y los extendió, cerró sus puños, y los hizo para atrás y para adelante en repetidas ocasiones y siempre viendo a los de Tamaulipas (entre ellos Tomás).

Estaba feliz de haberle ganado a Tomás Yarrington. Simón Villar, prácticamente desde el inicio del sexenio tomasista se fue al Estado de México y nunca regresó para hacer política en Tamaulipas. Se fue molesto, por eso no creo que haya sido el tentáculo maléfico del ex gobernador detenido en Italia.

Cambiando de tema y apenas agarrando “cancha”. Te digo que a Tamaulipas le fue bien en Semana Santa. Pues resulta que la afluencia de turistas a Miramar en Ciudad Madero llegó a los 810 mil 700 al corte realizado el pasado domingo a la una de la tarde.

Según la numeralia del ayuntamiento del alcalde panista Andrés Zorrilla los vehículos que llegaron hasta Miramar fueron 170 mil 178 y hubo 253 charters turísticos. Todo un éxito.

La playa estuvo siempre muy limpia y hubo orden ya que la vigilancia no se escatimó y sobre todo la convivencia fue familiar.

Y en Ciudad Victoria el presidente municipal Óscar Almaraz Smer también reporta un saldo banco en este período vacacional.

El tradicional San Maracazo, que es una convivencia totalmente familiar y básicamente para la gente que no sale de vacaciones y que es de Ciudad Victoria y de los municipios de los alrededores.

Más de 100 mil personas fueron las que se pararon al San Marcazo y en completa paz, con lo que Oscar Almaraz Smer se destacó en ese renglón entre los munícipes del tricolor.

Cabe mencionar que el edil victorense anduvo este lunes por la ciudad de México trabajando en el renglón de la prevención del delito.

Porque esta capital necesita de un programa para prevenir los delitos, es que el presidente municipal se fue a la capital del país. Trabajó con el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y con el titular del centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana. Bien.

MAQUIAVELITO

…¿A poco Tamaulipas solamente parió 4 diablos (Manuel, Tomás, Geño y Egidio)? Ahora resulta que el resto de la clase política tamaulipeca son unos angelitos… ¡No manchen! Hay muchos más y de todos los colores y todas las siglas.

