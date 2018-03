La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SIN RESOLVER RELACIONES EXTERIORES EL CASO DE GEÑO

Pese a que desde el pasado 28 de enero el Juez de Distrito, Eucario Adame Pérez, emitió una opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la que se expresó en contra de la solicitud de extradición internacional del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, inexplicablemente la dependencia del gobierno de México que tiene el caso en sus manos le sigue dando largas a la resolución.

El Juez, especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, fue muy claro cuando dijo que la extradición debe negarse por la nacionalidad mexicana de Hernández Flores y “por la naturaleza” de los cargos por los que es requerido, pues por éstos, México –dijo– no está obligado a aprobar la solicitud de su extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos.

Semanas atrás trascendió que el dictámen de la Secretaría de Relaciones Exteriores sería dado a conocer días antes o días después del 25 de febrero, pero, pero, pero, vencido el plazo cambiaron la fecha para el día de ayer 6 de marzo, sin que la SRE haya emitido ningún comunicado sobre del tema y menos dando una explicación del porque el caso no ha sido resuelto de una forma ú otra.

Sabemos que el canciller Luis Videgaray Caso anda de gira por el Caribe, que incluye una reunión con el Primer Ministro de Santa Lucía Allen Michael Chastanet, la que se llevó a cabo el lunes y ayer martes se entrevistaría con el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Michael Holness, además de inaugurar una planta de purificación de agua financiada por México a través del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe.

Esperemos que a su regreso el Secretario de Relaciones Exteriores informe a los tamaulipecos sobre la suerte que le espera al otrora gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores, el que fuera detenido y recluído en el penal de Ciudad Victoria desde el pasado 6 de octubre del 2017, acusado de los presuntos delitos de peculado y lavado de dinero.

Después de haber sufrido por varios años los sismos que en forma cíclica cada año se registran en el Distrito Federal, cuando aterrizamos en Ciudad Victoria, jamás imaginamos que en Tamaulipas con una muralla de pura roca de las dimensiones y el calibre de la Sierra Madre pudiera llegar a darse el caso.

Pero, pero, pero, un día de tantos –como periodistas– nos enteramos que había temblado en algunos municipios del estado, a lo que nos resistimos a dar crédito, pero el aparente fenómeno meteorológico más adelante se volvió a repetir, lo que entendimos hasta que llegó a nuestras manos una revista que explicaba en forma detallada la razón ó el porque de éstos temblores y ni tardos ni perezosos como tal lo asentamos en La@Red, para conocimiento de más gente.

La versión que hicimos nuestra la acaba de confirmar el Comisionado de la Comisión de Energía de Tamaulipas, Andrés Alejandro Fusco Clynes, el que precisó al ser entrevistado en ésta capital que el incremento de los movimientos telúricos en Tamaulipas está relacionado con la profundidad de los pozos de la Cuenca de Burgos. Y las explosiones que se hacen en el fondo del mar, le faltó decir, para la extracción del gas.

Ahora resulta que el gobierno de Texas, como buen vecino, va a invertir recursos en el agro tamaulipeco para lograr el control de plagas en cultivos como el algodón. Lo que nos recuerda que hubo una época en que México se convirtió en productor de algodón, bautizado con el nombre de “oro blanco”, pero, pero, pero, el total de la producción era casualmente para Estados Unidos, al agotárseles con motivo de la guerra de 1945 otras materias primas para la fabricación de ropa, entre otras cosas.

Creemos y podríamos apostar doble contra sencillo que al gobierno de Texas, que de pronto nos sale muy humanitario, lo está moviendo el mismo interés, porque no le va a meter lana al agro de Tamaulipas para que los productores manden el algodón a otros mercados. El caso para nosotros no tiene nada de “insólito”, porque ya es fama que güeros no dan brinco sin huarache.

Será posible que el Gobierno Federal a través del INFONAVIT esté construyendo viviendas para vendérselas a los gobiernos de los estados. No, pos si. Habría que ver en donde está la falla, porque como periodistas dudamos que los que las adquirieron, en el supuesto caso las hayan abandonado, ya que en la conservación de la vivienda a todos se nos va la vida. Este fenómeno no es nuevo ya tiene tiempo y no creemos que el INFONAVIT y el Gobierno Federal estén construyendo viviendas a lo tonto.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ayer martes se reuniría en el puerto de Altamira con el director general del INFONAVIT, David Penchyna Grub, encuentro en el que firmarían dos convenios, además de llevar a cabo la entrega de viviendas y escrituras, entre otras cosas.

Por cierto resultaron un éxito todos los festejos que se llevaron a cabo el domingo en el Parque Cultural de Reynosa con motivo de la celebración del Día Nacional de la Familia, la que de hecho encabezaron el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas Mariana Gómez, acompañados de la alcaldesa de esa pujante y valiente ciudad fronteriza, Maki Ortiz, que va por su relección.

La CTM a los 82 años de su fundación, al igual que el PRI a los 89, está prácticamente en agonía. La Confederación de Trabajadores de México considerada como la central obrera más poderosa de Latinoamérica desde hace varios años que dejó de servirle al sistema y en particular al PRI, por lo que el gobierno federal de pronto se dio a la tarea de quitarle “canoas” y restarle posiciones de tipo político y para acabarla de acabar se muere su máximo líder, don Fidel Velázquez, con lo que esta central obrera prácticamente se desplomó.

El ahora dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, dijo al ser entrevistado que un aniversario más de ésta central obrera, el número 82, debe servir para recordad y honrar a los fundadores de ésta confederación que surgió en 1936, en el gobierno priísta del Presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Categórico remarcó que en las ocho décadas se han alcanzado conquistas trascendentales como el Derecho de Huelga, la autonomía sindical, la jornada de ocho horas, la creación de la contratación colectiva, el derecho a la salud y a la vivienda, los tribunales laborales y una pensión tras el retiro. Por cierto el que empezó a organizar a los trabajadores en aquellos años fué Vicente Lombardo Toledano.

Supuestamente ayer martes el PRI-Estatal daría a conocer el dictámen de la validación de las candidaturas de cada uno de los aspirantes a alcaldes, pero, pero, pero, le buscamos por todos lados, incluso en el mismo correo del partido y no vimos el humo blanco por ningún lado. Seguramente eso será hoy miércoles en conferencia de prensa, si es que la hay.

Con miras a promover estilos de vida sustentables, así como el respeto por los recursos naturales, llevará a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas la Semana de la Sustentabilidad Universitaria, la que abarcará del 20 al 23 de marzo y se llevará a cabo en el Campus Victoria.

El evento lo organiza el Comité para el Desarrollo Sustentable el que integra un amplio programa dirigido a estudiantes, docentes, personal que labora en las diferentes dependencias de la UAT, así como al público en general.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx