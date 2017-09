EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Sismo “atrapa” a tamaulipecos en CDMX

Decenas de tamaulipecos radicados en la Ciudad de México, sobre todo estudiantes de posgrado y de Artes Escénicas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, del INBA, sobreviven al terror de la cadena de movimientos telúricos que sacuden a la capital de la república, aferrados a su sueño y sobrellevando su angustia con el mejor antídoto contra el miedo: el voluntariado social.

… Y sigue temblando.

Así, decenas de jovencitos sacrificaron parte de los modestos envíos económicos de sus familiares, para adquirir y donar alimentos o medicamentos para los damnificados.

Otros, se sumaron a la movilización de escombros para rescatar a las víctimas atrapadas entre los cerros de loza de concreto que generó el desplome de edificios.

Muchos hicieron las dos cosas: donaron víveres y fármacos, y se sumaron a la cadena de héroes anónimos que produjo la catástrofe.

En muchos casos, se trata de jovencitos que construyen su sueño con esfuerzo, sacrificio y privaciones, pero con unas enormes ganas de triunfar en el área de su ideal, de su anhelo… y en esa aspiración están sus padres.

El sábado a primera hora, después de que sonó la Alarma sísmica en la CDMX tras el temblor de 6.1 grados de Oaxaca, los mexiquenses tomaron la calle en segundos, aterrorizados por la terrible experiencia del 19 de septiembre.

Estudiantes tamaulipecos de Arte Teatral que fueron sorprendidos por el terremoto del 19 en sus aulas, a pleno medio día, todavía narran con terror la espantosa experiencia de toparse con un fenómeno de este tipo.

“No puedes hacer nada: en Tamaulipas puedes correr o protegerte de las balaceras poniéndote a salvo en algún sitio, ¿pero qué puedes hacer cuando enfrentas la furia de la naturaleza?”, narró, todavía consternada por su primera experiencia en un terremoto, una estudiante de Arte Teatral del INBA.

“Tuve náuseas y ganas de arrojarme del tercer piso del edificio de la escuela, cuando al descender por la escalera sentí que la estructura de metal se desplomaría bajo mis pies”, agregó.

Pero, los chicos enfrentan otra tragedia:

La falta de recursos económicos los mantiene “varados” en la Ciudad de México, pues cualquier desplazamiento a la provincia implica un gasto para sus familias.

Así, lidian con dos fenómenos a la vez: la zozobra de no poderse movilizar para no gastar recursos que no se tienen en familia, y la de sentarse a esperar, durmiendo con los zapatos puestos y la maleta hecha para escapar corriendo cuando suene la alarma sísmica, ante el temor de más “réplicas”, o, como ocurrió el sábado con el sismo de 6.1 grados de Oaxaca, que alcanzó a sentirse en la CDMX.

Esa misma angustia la sufren sus padres en provincia, porque saben que sus hijos juegan sus vidas en el azar del destino, indefensos ante la naturaleza, sin más pertrechos que su alforja cargada de sueños y su energía vital para sortear las brutales jugadas de la naturaleza.

Pegados a la televisión, para estar al minuto en materia de noticias.

… Aunque Televisa juegue con las emociones del auditorio ‘hinchando’ personajes ficticios como Frida Sofía.

ITCA, NO HAY PRESUPUESTO

En Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ha cerrado sus puertas a los jóvenes artistas que emigran a la CDMX en busca de la perfección, pese a la promoción de gestiones para encontrar su apoyo en la búsqueda de la excelencia.

Lo más que han recibido como propuesta, es la oferta de créditos educativos de 2 mil pesos mensuales, con el 6 % de intereses pagaderos a final de semestre, en riguroso efectivo, no en especie.

No obstante, el Secretario de Educación, AURELIO NUÑO MAYER, fue comisionado por el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO para captar los reflectores del sismo, y aunque no le ha ido tan mal como al de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, quien fue echado con todo y discurso de un área de desastre, parece que El-Señor-De-Los-Pinos quiere enjaretarnos a NUÑO para el próximo sexenio.

Ello, pese a que los partidos intentan alimentar su ancestral hambre carroñera sacándole rentabilidad al desastre.

Pero, en medio de la calamidad, los millares de héroes anónimos que generó el terremoto, refrendaron el espíritu solidario del pueblo mexicano ante las desgracias.

En Tamaulipas, por cierto, independientemente de la suspensión de eventos adicionales a su I Informe, decretada por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, sería conveniente la promoción de un censo que localice a los tamaulipecos ‘varados’ en el ex DF por los sismos, a efecto de echarles la mano oficial.

Y de colofón: que el ITCA re direccione las políticas cultuales de esta Administración, a efecto de que sus recursos lleguen a los estudiantes tamaulipecos que se esfuerzan más allá de las fronteras geográficas de sus estados.

Así, ante la circunstancia de emergencia nacional que vive el país, resultado del sismo del pasado 19 de septiembre, y a la solemnidad a la que esta circunstancia convoca a la nación, el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA comunicó oficialmente:

La suspensión de los eventos regionales previstos con motivo del Primer Informe de Gobierno para los días 2 y 3 de octubre, en las ciudades de Tampico y Reynosa, y,

Únicamente se cumplirá con el acto constitucional de entrega y presentación del 1er informe de gobierno ante el pleno del congreso del estado el día 29 de septiembre.

En Matamoros, entre tanto, la primera carrera binacional Matamoros-Brownsville, programada para este 7 de octubre, apoyada por los gobiernos municipales de dichas ciudades, quedó pospuesta para próximas fechas, confirmó SERGIO GUTIÉRREZ LOZANO, director del Centro de Rehabilitación -CRIT-, Tamaulipas.

En un encuentro con el presidente municipal de Heroica Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, le informó de la decisión tomada luego de los acontecimientos ocurridos en los estados de Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

La carrera en apoyo a la Fundación Teletón que brinda atención a niños y jóvenes con capacidades diferentes, será reprogramada para finales del mes de diciembre de este mismo año o a principios del 2018.

En ese sentido, al contar con personas ya registradas a esta noble labor, se estará reembolsando la cuota de inscripción, declaró GUTIÉRREZ LOZANO, quien puntualizó que Fundación Teletón se suma al duelo nacional y se solidariza con los hermanos mexicanos afectados por el terremoto del 7 y 19 de septiembre.

Los participantes en dicha carrera recorrerán 10 kilómetros entre ambas ciudades, con un recorrido de 5 Km y los 5 Km restantes en Matamoros, sigue en pie y próximamente se dará a conocer la nueva fecha para llevar a cabo el evento.

Cambio de orientación temática para mencionar que los servicios del Ayuntamiento de Reynosa, fueron llevados este Miércoles Ciudadano a los habitantes del fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, en la escuela primaria Amalia González Caballero, ubicada en la avenida San Juan con Calzada Bugambilias, a donde acudieron 500 personas que dejaron 450 peticiones en las mesas de trabajo atendidas por funcionarios y regidores para de inmediato tomar un curso de solución.

La Audiencia Pública número 35 fue encabezada por la presidente municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien fue recibida por la señora SILVIA PÉREZ SEBASTIÁN, en representación de los residentes del sector y por RAMIRO RODRÍGUEZ TORALES, alumno de la escuela primaria, quien expuso a la doctora las necesidades de la institución educativa y de los estudiantes.

AÍDA FITCH RODRÍGUEZ, directora de la escuela, dio también la bienvenida a la doctora MAKI ORTIZ agradeciendo la realización de la Audiencia “que nos permiten a nosotros escuchar a nuestras autoridades, gracias al profesionalismo y la gran capacidad de nuestra Alcaldesa; este Reynosa que tanto queremos hay que respetarlo, hay que buscar que cada uno generemos un granito de arena para lograr tener la seguridad que queremos”, dijo.

MAKI ORTIZ inició la entrega de 350 despensas para apoyar a las familias de mayor necesidad y dio a conocer que está administración invierte más de 800 millones de pesos en 383 obras durante el 2017, se realizan más de 120 pavimentaciones hidráulicas y se invierten más de 274 millones de pesos en la red de drenaje sanitario, fueron adquiridos camiones recolectores de basura nuevos además de que se rehabilitan escuelas, se mejora el alumbrado público y se tapan los baches.

Mientras que en Nuevo Laredo, en próximos días iniciará la construcción del cuarto frío en el Mercado de Frutas y Verduras Nuevo Laredo, lo que permitirá mantener en óptimas condiciones los productos que venderán los comerciantes.

Una vez que se concluya con la construcción de este cuarto, se fijará la fecha para la inauguración del mercado, y así, los comerciantes podrán realizar sus ventas de jueves a domingo.

Será un enfriador móvil, se podrá armar y desarmar con facilidad en caso de que se requiera reubicarlo. Trabajará con luz 220 por lo que sólo están esperando que la CFE instale este voltaje en el lugar para así ponerlo en funcionamiento.

El enfriador se ubicará en un área de seis por cuatro metros, y tendrá una altura de dos metros con 20 centímetros. Las paredes ‘falsas’ serán de cuatro pulgadas de ancho, lo que permitirá resguardar la temperatura ideal para los artículos que ahí se almacenarán.

Una vez que se termine la construcción del cuarto frío, nuevamente se abrirá la convocatoria para que se registren los comerciantes interesados en vender sus productos en este lugar.

También se trabajará en el tema de desarrollo rural, se impartirán cursos de cultivo con hidroponía y manejo de animales de granja que podrán ubicarse en el corral que se construirá en el mercado.

Cambio de orientación temática para compartirle que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su esposa, MARIANA GÓMEZ de GARCIA CABEZA DE VACA, inauguraron San Antonio, las instalaciones de la Oficina de promoción comercial de Tamaulipas en Texas.

Texas-Tamaulipas Trade Office, permitirá además de ser un vínculo entre inversionistas interesados en llevar sus negocios a la entidad, promover los productos originarios de Tamaulipas entre la comunidad del vecino estado.

“Creo más en construir puentes que muros entre Texas y Tamaulipas” dijo el gobernador.

La Oficina proporcionará a la comunidad de negocios de Texas y otras entidades estadounidenses, toda la información necesaria en los sectores energético, agrícola, manufactura, turismo recreacional y médico, salud, educación, entre otros. También invitó a los asistentes a visitar Tamaulipas para poder disfrutar sus bellezas naturales, turismo médico y gastronomía, así como cacería y pesca.

En otro tema, le comparto que en el marco del Programa “Fortalecimiento de la Calidad Educativa”, la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo la Reunión Estatal de Capacitación del Software Educativo para escuelas focalizadas sin conectividad de educación preescolar y educación primaria.

Un total de 100 docentes de preescolar y 121 de primaria asistieron al taller de capacitación sobre uso de equipo y herramientas tecnológicas para la implementación del software educativo, así como, capacitación sobre los instrumentos académicos de lectura, escritura y matemáticas a directores y docentes de las escuelas focalizadas.

La educación es prioridad para el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por ello a través de la entrega del software educativo y de 281 equipos tecnológicos a 216 escuelas focalizadas sin conectividad a internet de educación preescolar, primaria y secundaria, se beneficiará a 44 mil 874 alumnos.

En Tampico, entre tanto, por unanimidad de votos del Consejo Político Estatal del Partido Verde en Tamaulipas, fue re-electo como presidente de este instituto para el periodo 2017-2021, PATRICIO KING LÓPEZ, durante la asamblea estatal celebrada este viernes ante regidores de todo el estado, militancia y consejeros estatales y nacionales que participaron en el evento que contó con la presencia del secretario de procedimientos internos del CEN, MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

Por su parte, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, reconoció el crecimiento del Partido en Tamaulipas, debido a la confianza que tiene la ciudadanía al votar por los candidatos en los procesos electorales, que han dejado en todo el Estado un partido fortalecido, con convicciones firmes y unidad, que permiten hacer frente a los retos que representa cada año electoral, con una oferta política que está a la altura de los tamaulipecos.

En su mensaje a la militancia, PATRICIO KING dijo “es momento de reagruparnos y sumar fuerzas porque se avecina un proceso electoral importante”.

Por cierto, el ex jefe de prensa del Comité municipal del PRI del puerto jaibo, el muy eficaz, valioso y profesional MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, se estrena como flamantísimo jefe de prensa estatal del Verde Ecologista. Ojalá y KING LÓPEZ aquilate el valor de MARIO, no como en el PRI, que lo ninguneó SERGIO VILLARREAL, PALOIMA GUILLÉN, PATY CASTRO y hasta MAGDALENA PERAZA, a quienes sirvió sin límites.

¡Ora sí, MARIO va a comer con manteca!

La nueva directiva, quedó integrada así:

Secretario Técnico, JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS; de Finanzas JOSÉ IZQUIERDO SALAS; de Organización JOSÉ LUIS ORTIZ LÓPEZ;

Coordinación de Marketing y de Redes Sociales, DANIEL MORALES GONZÁLEZ; Presidente de la Comisión estatal de Transparencia JUAN CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ; Coordinación Jurídica, MARCELINO CISNEROS RAMÍREZ; Coordinación de Comunicación Social, MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; Secretaría de la Mujer, MELBA SOLÍS GUTIÉRREZ; Coordinación Contable, RAMIRO HERNÁNDEZ TORRES; Secretaria de Medio Ambiente, Gustavo ERNESTO PANTOJA VILLARREAL; de Asuntos de la Juventud, ARANZAZU CAROLINA GREAVES LÓPEZ.

Asimismo, Coordinadora de Asuntos de Capacitación y Formación Partidista estatal ESMERALDA PEÑA; Secretaría de Procesos Electorales, ANA ASTRID RUÍZ MANCILLA; Coordinación de Planeación y Estrategia para el estado de Tamaulipas, EMILIO GUSTAVO POZO GONZÁLEZ.

Nuevos coordinadores de los comités municipales para el periodo 2017-2021:

Tampico, DANIEL MORALES GONZÁLEZ; Nuevo Laredo, GUSTAVO ERNESTO PANTOJA VILLARREAL; Madero, JOSÉ LUIS HINOJOSA BANDA; Matamoros, HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LOS REYES; Victoria, Capitán CARLOS PANIAGUA ARIAS; Altamira, MELBA SOLÍS GUTIÉRREZ; Rio Bravo, MARIO GONZÁLEZ CASTILLO y Reynosa RICARDO IVÁN TREVIÑO.

Lo que nos recuerda que otro elemento valioso que dejó las filas del PRI en Tampico, fue el ex diputado local EDUARDO “El Jaibo de Corazón” HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, quien cansado de hacer trabajo para el partido y de aportar su mejor esfuerzo político y profesional en beneficio de las causas del Revolucionario Institucional, se fue al PAN harto de tanta ingratitud, ‘grilla’ y mala leche del ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien al final del día sigue mandando en las filas del partido, vía SERGIO GUAJARDO.

EGIDIO “mantuvo a raya” a HERNÁNDEZ CHAVARRÍA durante todo su sexenio. Incluso, el nefasto ex gobernador lo vetó hasta el último minuto de su aspiración de convertirse en candidato del PRI al Ayuntamiento de Tampico.

Y cuando ‘Lalo’ ya casi tenía la candidatura en el bolsillo, EGIDIO se la tumbó para obsequiársela graciosamente a MAGDALENA PERAZA, gracias a la operación del ex Secretario de Desarrollo Social de EGIDIO, TOÑO MARTÍNEZ TORRES, a quien La Maestra le debe la candidatura.

Pero, hay una contradicción: Dice ‘Lalo’ que deja el PRI para buscar la candidatura del PAN a presidente municipal, pero, en este momento, la rica cantera de candidatos de Acción Nacional luce desbordante de excelentes ´prospectos’ a la Sucesión municipal, No-Solo-Porque-Tampico es la cuna estatal del panismo, Sino-Porque-El-Gobernador CABEZA DE VACA nutrió de la zona conurbada su Gabinete, pues la mitad de sus Secretarios y Directores son de esta región.

Y la prueba está en el Secretario de la Administración, JESÚS ‘Chucho’ NADER; Secretaria de Turismo, MARÍA ISABEL GÓMEZ; RAUL RUIZ VILLEGAS, Secretario de Pesca y Acuacultura; MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, Instituto de la Mujer; EDMUNDO MARÓN, Instituto de la Juventud; LUIS SOTTIL, ITCA, y e Director General del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), el ex diputado federal GERMÁN PACHECO DÍAZ.

Así que: ¿Dónde encaja el ‘Jaibo de Corazón’ como candidato del PAN a la presidencia municipal de Tampico, entre tanto tirador?

Un paréntesis para compartirle que la Fundación Leones Unidos por la Vista, ha tenido como pilar y cimiento de su labor social impulsar la participación de la sociedad a favor de las causas más sensibles, por ello la decisión y expresión de otros organismos civiles que se unen para hacer causa común con este propósito.

Así se demuestra con la integración del Club Rotario Reynosa, que a través de su presidente ingeniero JOSÉ CRUZ HERRERA, puso de manifiesto su interés de establecer una estratégica alianza con la Fundación Leones Unidos por la Vista que en Reynosa preside el doctor RODOLFO MUÑIZ GALLO.

El ingeniero HERRERA sostuvo su compromiso y de los Rotarios, de forjar una estratégica labor a favor de Reynosa y sus habitantes, por ello al unir esfuerzos con la Fundación Leones Unidos por la Vista se traducirá en una mayor capacidad gestora y de acción social.

A este encuentro cordial asistió también el primer Vicepresidente del Club Rotario Reynosa, JORGE GIRÓN PÉREZ, así como los integrantes de la directiva de la Fundación Leones Unidos por la Vista, LUIS GERARDO CAVAZOS GALLEGOS, coordinador general; MIGDALIA LÓPEZ HINOJOSA, tesorera; RAMÓN DE LEÓN, vocal, así como DORA ELIZALDE DE CAVAZOS, NARA DE LUNA MONTELONGO y MIRIAM GARCÍA LUNA.

Por último, la comunidad universitaria de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) celebró el 60 aniversario de su fundación y de una trayectoria que ha permitido a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) formar a más de 50 generaciones de profesionales al servicio de la sociedad.

La ceremonia fue presidida por el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ del Río en el Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario de Victoria, ante cientos de estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Nutrición que imparte esta Unidad Académica.

En su mensaje, el Rector destacó la relevancia de celebrar en este acto un reconocimiento especial a quienes durante los 60 años del plantel han dado su aporte y esfuerzo para engrandecer a la institución.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.