T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SOCAVONES”, HUELLAS CRIMINALES QUE EVERARDO HEREDÓ A REYNOSA…!

EL ASOMBROSO hundimiento de “un camión revolvedora” en la calle Río San Juan del Fraccionamiento “las Fuentes” de Reynosa, es la prueba irrefutable, de la criminal tarea que en agravio de la sociedad reynosense consumó durante su gestión como alcalde el irresponsable y hambriento político EVERARDO VILLARREAL SALINAS, porque éste, “con tal de hacer dinero rápido y fácil”, para salir del terrible marasmo económico que lo hundía en la desgracia, se aventuró a hacer obras de pavimentación redituables para él y su padre el Arq. ARTURO VILLAREAL TIJERINA, sin haber previsto las condiciones del subsuelo.

POR ESTA RAZÓN, creo justo que, “los integrantes del Consejo de Administración de COMAPA Reynosa, tienen la ineludible obligación de “llevar a cabo una investigación a fondo sobre el desarrollo de esta obra mal planeada”. Porque, si analizamos el tema, llegamos a la conclusión y sospecha de que, Reynosa sin duda, “está plagada de áreas, que son un peligro para la sociedad”, en las que el subsuelo, presenta las mismas condiciones endebles que la calle Río San Juan, tema que por obviedad, “merece la apertura inmediata de una investigación judicial” y por supuesto, llamar a cuentas a él o los responsables de la constructora que realizó los trabajos de pavimentación a la driva en tal superficie, sin haber supervisado previamente el subsuelo, como es el caso que nos ocupa.

POR ELLO, me parece sensato, cauto y metódico el llamado que hace el Diputado Local JESÚS MARÍA MORENO IBARRA “CHUMA”, respecto a que se obre en consecuencia en el caso, con el fin de que se deslinde responsabilidad judicial, contra él o los responsables de la realización de la obra de pavimentación en la referida arteria, porque “el registro del peligroso hundimiento”, mantiene bajo temor y zozobra a las familias de Reynosa y si hoy, “no hubo pérdidas humanos”, para el futuro se teme que esta clase de problemas, “si arroje fatales consecuencias”.

POR ESTA RAZÓN, es importante que se llame a cuentas a la empresa constructora que pavimentó el área “del socavón”, a fin de que los integrantes de la misma, señalen que “otras calles o vías de comunicación de Reynosa pavimentaron”, para que se ejerzan supervisiones en el subsuelo y, de esta manera prevenir el registro de nuevos hundimientos o “socavones”, porque no hacerlo resulta irresponsable, pero además de muy alto riesgo para las familias. Y por tanto, en mi opinión la constructora contratada en el Gobierno Municipal del ex alcalde Everardo Villarreal Salinas, se haga cargo de estos trabajos mal planeados, eso naturalmente, sería lo justo y por tanto, habremos de ver qué postura adopta COMAPA en torno a este agravio social, heredado por el irresponsable Gobierno que presidió aquel “sujeto de baja caterva moral” que, dijo “trabajaría por el bien de Reynosa y jamás lo hizo”.

PUES SI el caso “del socavón” que ha causado enorme impacto, por el fundado temor entre la sociedad de Reynosa, de llegar a ser víctimas de esta clase de situaciones, se deja solo en fuertes declaraciones y hasta exigencias legales en el aire, eso generaría indignación y por esta causa, me parece justa la postura del Diputado “Chuma”, de mandar llamar a cuentas a los empresarios autores materiales de la citada obra, porque haber pavimentado la calle Río San Juan, de la Colonia las Fuentes, sin la respectiva planeación, eso implica responsabilidad y precisamente por esta razón, “se tendrá que obrar en el marco legal”, contra la empresa irresponsable, al menos, eso es lo que yo creo y considero. Salvo la mejor opinión de ustedes, que me hacen el favor de leernos.

EN CONSECUENCIA, veremos qué papel adoptará el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa que preside el Ing. Néstor González Meza, órgano responsable sobre definir qué hacer en torno a esta clase de sucesos que, son una verdadera amenaza para las familias de Reynosa, tema por el cual considero razonable que, “se llame al banquillos de los acusados” a él o los empresarios de la y las constructoras, que hicieron obras de pavimentación en el Gobierno municipal de ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, “individuo de antecedentes sociales y políticos, no muy gratos”. Pues todo mundo en Reynosa, recuerda la administración de Everardo, como un gobierno municipal incendiario dedicado al contumaz saqueo de los dineros públicos, gobierno también identificado “como un verdadero nido de potenciales delincuentes rastreros con charola”, los que, apoyados por Villarreal Salinas, se vieron muy favorecidos entre ellos el Arq. Arturo Villarreal Tijerina, padre del principal antagonista de la banda de ladrones con credencial, que en ese Gobierno municipal dejaron a Reynosa bajo evidente abandono.

POR TODO LO ANTERIOR, le diré finalmente que la sociedad de Reynosa, que alguna vez bajo signos de marcada indignación denunció el mal Gobierno del truculento, pero sobre todo abusivo, ventajoso y oportunista ex alcalde Everardo Villarreal Salinas, hoy que si son escuchados por los nuevos Gobiernos, tendrán que estar muy atentos al proceder legal que deberá ejercer COMAPA o la autoridad en turno, contra el ex edil que, naturalmente, dejó a Reynosa en una vil desgracia social, por los evidentes rasgos de abandono general vislumbrado en las colonias, ejidos y ranchos del municipio y, ahora que, “están surgiendo las huellas del pésimo trabajo ejercido por el desdibujado y repudiado ex Presidente Municipal”, habrá de contemplarse que se hará contra los constructores causantes de “los peligrosos socavones” que hoy en Reynosa son una nueva amenaza social que, lamentablemente heredó Villarreal Salinas a las familias de este pueblo que mal gobernó, por su interés al beneficio propio y no al bien colectivo.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx