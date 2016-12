T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SOCIEDAD Y GOBIERNO TRABAJAREMOS POR REYNOSA: CABEZA DE VACA.

DE QUE A REYNOSA en este nuevo Gobierno le va ir bien, de eso, no se tiene la menor duda, porque Reynosa que es la casa del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ya merece una mejor atención para ser rescatada de la sombra del abandono en que la han dejado los malos gobiernos pasados. Por eso, el Gobernador Cabeza de Vaca durante su visita para el encendido del pino en el Parque Cultural Reynosa, expresó tajante y sin cortapisas que, “para el engrandecimiento de este, su querido pueblo, “TRABAJEMOS JUNTOS SOCIEDAD Y GOBIERNO”.

ESO, por supuesto que habla de los buenos deseos y la digna intención del mandatario estatal Cabeza de Vaca para transformar Reynosa, cuyo sano propósito, la verdad le hace mucha falta a esta pujante comunidad fronteriza, la que evidentemente, está desprotegida y sumida en el abandono social por la irresponsable postura de quienes, en el pasado reciente la han gobernado y de quienes, lejos de fomentar acciones de real bienestar social, se aferran a instrumentar políticas inadecuadas de servicio.

PERO HOY que el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, en el relevante evento navideño expresó su compromiso de trabar junto a la sociedad civil reynosense, esto significa que en el corto plazo, habremos de ir viendo a una Reynosa distinta, una Reynosa, en la que se cimbran la esperanza y expectativas de sólido crecimiento y esencialmente, se constituya en un gran polo de desarrollo, para que esta ciudad fronteriza, se convierta incluso en una de las mejores ventanas intencionales entre México, Tamaulipas y la Unión Americana, incluyendo Canadá y con ello, Reynosa vuelva a tener gran afluencia turística como en antaño, inclusive más comercio, industria y una serie de beneficios, los que sin duda se podrán fincar a través del esfuerzo conjunto entre Sociedad y Gobierno.

POR LO ANTERIOR, las familias de Reynosa, tienen la esperanza de que hacia todos los rumbos de esta ciudad de la frontera, haya mensajes de bienestar social, estos, transformados en obras de pavimentación, cordones, banquetas, eficaz servicio de agua potable, drenaje, alumbrado público, obras de apoyo a la salud, espacios para sano esparcimiento familiar y toda una gama de beneficios en la que con todo empeño, como lo dijo el mandatario tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, habrá de lograr unido a la sociedad civil, para que a su pueblo le vaya bien y tenga un verdadero cambio radical.

CHUCHÍN DE LA GARZA, EDIL DE MATAMOROS, ES HOMBRE DE PUEBLO.

RECORRER las colonias y ejidos y recoger las más sentidas demandas de cada uno de los núcleos poblacionales de la tres veces Heroica Matamoros, Tamaulipas, es la muestra tangible de que, el alcalde de este puerto fronterizo JESÚS “Chuchín” DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, es un hombre de pueblo, un político que inicia a paso firme su interés por servirle al pueblo que a través del voto popular, le hadado la oportunidad de servir a los matamorenses.

CHUCHÍN de la Garza, sabe lo que es el servicio público y para ello, ha expresado de manera pública trabajar de manera coordinada con el Gobierno de Tamaulipas que encabeza el Lic. FRANCSICO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con el fin de gestionar todo lo necesario para que a las familias, hasta de los más recónditos lugares de Matamoros, les vaya bien y estas, naturalmente, tengan una mejor calidad de vida, al tener la oportunidad de contar con los más elementales servicios públicos y por este esencial motivo, el alcalde de la Garza, seguirá recorriendo las colonias de todos los rumbos de Matamoros, como lo hizo el pasado fin de semana “en la correcaminos” y otras más del sector oriente como Nueva Jerusalén, Villa de Cortés, Agrícola Oriental, Abelardo de la Torre, Ampliación 18 de Octubre, La Estrella, Las Bermudas, Ampliación Solidaridad, José Casanova, Ampliación Las Fuentes, Ampliación Ricardo A. Basso, Aeropuerto y Praderas de la Rioja, por mencionar algunas.

EL OBJETIVO en la correcaminos, sirvió para constatar el funcionamiento de los servicios de agua potable, drenaje, alumbrados público, limpieza, salud y otros, con cuya tarea de servicio, los vecinos se mostraron agradecidos porque aludieron que, “tenían años de que nadie los visitaba”, Ahí, el alcalde de la Garza, tras recoger las demandas, se comprometió a ofrecer soluciones a sus problemas. Esto que hace el Presidente “Chuchín”, es lo que queremos, dijeron varias amas de casa.

EL EDIL matamorense, a paso firme entre tierra y lodo en la Correcaminos, recorrió amplios tramos en esta colonia y en las demás visitadas por él y su brigada, recogiendo la serie de necesidades para emprender con prontitud la solución a los problemas que las familias de ese amplio sector han venido padeciendo. Y eso, “habla bien del edil que es hombre de pueblo”.

ENRIQUE RIVAS CONFIRMA SALDO BLANCO EN FIESTAS NAVIDEÑAS

En el operativo de seguridad que realizó la Dirección de Protección Civil y Bomberos, durante este 24 y 25 de diciembre, se atendieron alrededor de 50 servicios de emergencia a la ciudadanía, sin incidentes de gravedad.

“Tuvimos un saldo blanco en el operativo navideño ahora el 24 y 25 de diciembre, con algunas atenciones por parte de los elementos de Protección Civil alrededor de 50 servicios que se prestaron. En general, algunos accidentes viales, cables caídos, tuvimos un saldo blanco”, reveló el Presidente Municipal Enrique Rivas.

La mayoría de las familias pasaron las fiestas en casa, por lo que el fin de semana estuvo en calma.

Confirmó Rivas Cuéllar que el cuerpo de Protección Civil sigue al pendiente de la ciudadanía por la proximidad de las fiestas de fin de año, y pidió comprensión a la ciudadanía para que el 28 de diciembre, se abstengan de hacer llamadas falsas y de broma solicitando auxilio y se deje la línea telefónica libre para quien realmente lo necesite.

Mencionó el Presidente Municipal que de 100 llamadas que se reciben ese día 80 son de broma y este tipo de llamadas evita poder atender emergencias reales que se suscitan en el momento.

“Aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía, decirles que estamos trabajando de manera intensa con toda la seriedad y respeto, por eso quiero hacer una invitación a que este 28 de diciembre eviten estar utilizando los canales de emergencia para realizar llamadas falsas, eso nos distrae”, puntualizó el Alcalde Enrique Rivas.

TRABAJARÁ CONGRESO DE LA MANO CON PODER EJECUTIVO

*Reconoce Gobernador del Estado, labor del Poder Legislativo.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, realizó la tradicional posada del Congreso del Estado, teniendo como invitado de honor, al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien destacó que trabajando de la mano, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sacarán adelante a Tamaulipas.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Carlos Alberto García González, resaltó el honor de contar con los servidores públicos del

Congreso, colaboradores institucionales y leales, pero sobre todo comprometidos con el Gobierno del Estado, para cumplirle a los tamaulipecos.

Además, deseó una feliz navidad a todos los integrantes de este Poder y un próspero año nuevo, que en coordinación y unidad, seguirán trabajando por Tamaulipas.

Al dirigir un mensaje a los trabajadores del Poder Legislativo, García Cabeza de Vaca, agradeció la invitación para asistir a la posada, “Gracias al Diputado Carlos Alberto García González, a todos los legisladores que hicieron posible este evento que es de los colaboradores del Congreso, con quienes tuve oportunidad de convivir cuando fui Diputado”, señaló.

“Como Gobernador de Tamaulipas, reconozco el trabajo que hacen ustedes todos los días, mi reconocimiento al Congreso del Estado de Tamaulipas”, enfatizó.

El titular del Poder Ejecutivo, también agradeció el apoyo y confianza, brindada al Presupuesto de Egresos, aprobado por el Pleno, “Hoy gracias a ustedes tendremos un presupuesto que si bien es cierto, tendrá sus limitaciones por la situación financiera que atraviesa el Estado, también es cierto que se hace con el objetivo de poder maximizar cada peso y centavo, en cada obra, apoyo y programas que emprenderá el Gobierno a mi cargo”, comentó.

“Valoro mucho el apoyo que han brindado no al Gobernador, ni al gobierno del Estado, sino a los tamaulipecos, vamos a honrar esa confianza depositada en nosotros, vamos aplicar cada peso adecuadamente para asegurarnos de sacar adelante al estado, apoyar a las personas que menos tienen e impulsar el desarrollo del Estado que tienen todo, para ser ejemplo nacional”, abundó.

Dijo que luego de un análisis a la legislación de muchos Estados del País, resulta que Tamaulipas, es uno de los que más requiere modificaciones en sus leyes, para poner la entidad a la vanguardia, “Ese es el espíritu del Congreso, adecuar las leyes a las necesidades y circunstancias que se viven en el Estado y el País”, agregó.

“Estaremos mandando propuestas de diferentes Iniciativas para poner a Tamaulipas a la vanguardia, y yo les pido que analicen cual es la situación de la legislación en muchos rubros, comparado con otro Estados y cuál es la adecuación que debemos hacer para llevar a Tamaulipas a ser ejemplo nacional” mencionó.

“La única manera de hacerlo, es trabajando los tres órdenes de Gobierno y de la mano el Ejecutivo del Estado con el Congreso, a sabiendas que habrá temas en los que no estaremos de acuerdo, pero que habrá más coincidencias que nos harán sacar adelante a Tamaulipas”, subrayó el Gobernador Francisco García.

“Lo he mencionado en diferentes ocasiones, en diferentes foros y no quiero que esta sea la excepción, podré equivocarme, pero jamás voy a hacer nada que vaya en contra de Tamaulipas, me queda muy claro el reto que tengo como Gobernador y las expectativas que se han generado, pero también me queda claro que cuento con personas como ustedes y que lo que nos une es Tamaulipas”, ponderó.

A nombre de su esposa, la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca; sus hijas, Lourdes, Sofía y Mariana, deseó una feliz navidad, al lado de sus seres queridos y que el próximo año sea de salud, prosperidad y que los sueños y anhelos de los tamaulipecos, se hagan realidad.

