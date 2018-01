            < Son Alejandro Guevara y Yahleel

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI filtraron este sábado por la noche los nombres de los diputados federales Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdalá Carmona, para integrar la fórmula que contenderá por sendas curules en el Senado de la República. El Diputado Federal por el VI Distrito con cabecera en Mante será el 1º en la boleta, por obvias razones que le proporcionan su trayectoria partidista.

Mientras que la diputada por el I Distrito con cabecera en Nuevo Laredo, no es sólo el cumplimiento de la cuota de género y de juventud con sus 35 años, reúne cualidades reconocidas en la oratoria, capacidad de liderazgo en los puestos partidistas ocupados y es de un carácter entrón, que encaja con el que será su compañero de fórmula.

Y esto último es muy importante, basta recordar que eso no se previó con Amira Gómez Tueme y José Manuel Assad Montelongo; tampoco con Manuel Cavazos Lerma y Lupita Flores. Cuando no hay química entre los integrantes de la fórmula, no puede establecerse ninguna conexión. Mucho menos si ni siquiera se conocían más allá de un saludo protocolario.

Definitivamente en esta ocasión el PRI tomó en consideración en el caso de Guevara Cobos, no sólo los vínculos con el primer círculo de poder, sino los resultados electorales obtenidos en su última contienda, los más altos de Tamaulipas, su placeo por el estado en busca de la candidatura a gobernador le dio la suficiente proyección en la entidad, es Alejandro un precandidato con el perfil que requiere en este momento su partido para obtener los mejores resultados.

Nadie puede poner en duda su empuje y dinamismo, también demostrado cuando buscó la presidencia del PRI en Tamaulipas. Asimismo su disciplina en ambas ocasiones.

Por otra parte, el ostracismo del PRI a partir de la derrota de 2016 en Tamaulipas, darán en consecuencia una contienda cuesta arriba, requiere de brío, osadía, coraje, ánimo, resolución, cualidades que ambos reúnen.

Alejandro y Yahleel estarán muy arropados por sus compañeros diputados federales a lo largo de la campaña, quienes los apoyarán en sus respectivos distritos. No busquen señales en las ausencias de este domingo cuando a las 13 horas se estarán registrando, Guevara Cobos y Carmona Abdalá.

Los diputados Baltazar Hinojosa, Paloma Guillén y María Esther Camargo de Luebbert no asistirán porque tienen responsabilidades que los retuvieron en la Cd. de México.

Figurar en la posición No. 1 de la boleta al Senado de la República, cuando se representa al partido que es segunda fuerza política, le asegura una curul, como ocurrió con Amira Gómez Tueme y Manuel Cavazos Lerma. Sin embargo Alejando Guevara y Yahleel Abdalá se juegan muchas cosas más que una curul, medir su verdadero peso político en un escenario atípico, donde el PRI sólo gobierna en 16 municipios, sin el recurso de un Gobierno Estatal y no hablamos de dinero, sino de programas y proyectos promovidos por una administración filial.

Es todo un reto, se sacaron la rifa del tigre en tiempos en que la selva esta semidesértica.

Un último apunte, para los que les gusta especular, referente a las candidaturas plurinominales a senador, no perder de vista los acuerdos de la XXII Asamblea Nacional, no olvidemos que quienes hoy son diputados plurinominales, no pueden en el proceso inmediato repetir en esa misma condición, es el caso de Baltazar Hinojosa.

Los de mayoría si pueden aspirar a esa nominación, y claro no necesariamente tiene que haber “chapulineo” de una curul a otra, los hay con capacidad y experiencia legislativa y que están en funciones administrativas o en la banca.

Una disculpa por la brevedad de la columna. Los sábados no escribimos, pero el tema lo amerita.