Sorprenderá EPN con candidato

Sí es cierto que el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que sorprenderá con la nominación del candidato del PRI a la presidencia de la República, solo esperamos que no sea como él, es decir, un ignorante, vulgar ambicioso y títere de la cúpula del poder.

Y es que deseamos de corazón que este candidato del PRI quiera aunque sea tantito a México, que conozca su geografía, su historia y las motivaciones que tuvieron sus principales personajes para construir este gran país y sus instituciones.

Ojalá que así sea, porque los mexicanos están decepcionados de los políticos que surgidos en estos últimos 30 años, porque han robado al gobierno, desatado la violencia, generado más pobreza, desigualdad y falta de oportunidades y especialmente, porque han entregado la riqueza energética del país a las principales potencias del mundo.

Sí así es, ojalá que sepa elegirlo bien, porque no es el PRI el que está en decadencia, sino quienes lo manejan y vemos como lo sigue convirtiendo únicamente en un espacio para los privilegiados.

Los mexicanos ya no quieren que hablen, piensen y actúen en inglés, que defiendan el Tratado del Libre Comercio para seguir favoreciendo a los grandes empresarios de México y los Estados Unidos en lugar de apoyar a los medianos y pequeños empresarios, a los agricultores y ganaderos del país.

Ojalá que Peña Nieto no imponga a su alter ego, Luis Videgaray Caso, porque buscará terminar con su gran obra reformadora y entregará el país al mejor postor y es posible que sigan los centros históricos, monumentos nacionales, como las pirámides, así como también las playas, montañas, selvas y desiertos de México.

Esperemos que un rayo de luz divina ilumine a Peña Nieto y lo vuelva inteligente, aunque sea por unos segundos precisamente en el momento en que pronuncie el nombre del elegido, que encabezará a los priistas en la elección de 2018, lo cual no quiere decir que saldrá ganador de la contienda electoral.

Y es que el gobierno de Peña Nieto y su pandilla de tecnócratas pulverizaron el valor del dinero de tal manera, que el costo del tanque de gas de 30 litros cuesta 600 pesos y la luz y la gasolina, cada día son más caras.

Por ello, y por lo que vemos y escuchamos, no creemos que los electores les den a los priistas su voto en esta próxima elección federal. Sin embargo, no desconocemos que pudieran manipular las elecciones para lograr el triunfo electoral así como lo hicieron en el Estado de México y esa es la preocupación que existe, por esto se invoca a todos los dioses del universo para que Peña Nieto elija bien al candidato priista, no vaya a ser que vuelvan a repetir la dosis del “fraude” mexiquense.

En fin, la fecha en que los partidos políticos tendrán que dar a conocer los nombres de sus candidatos a la presidencia de la República se acerca y estamos en la recta final, por lo que muy pronto los conoceremos y esperamos que estos realmente quieran y conozcan a México pero sobretodo, deseen incrementar su grandeza. Así de simple.

Para finalizar, Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, tiene el mismo descrédito y desconfianza que el presidente Peña Nieto tiene de los mexicanos, ya que la SEDESOL Federal lo confirmó al otorgarle a Maki Ortiz Domínguez el reconocimiento al uso eficiente, eficaz, transparente y participativo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (FAIS). ¿Qué les parece?

Sin duda que esto es algo inusitado e histórico, dirá la mentada Maki en su momento, pero no sabemos cómo hicieron esa medición, qué obras de infraestructura social calificaron y quiénes lo hicieron por lo que sería muy bueno que publicaran las obras calificadas, para comprobar que se hicieron en este gobierno y no en otro.

Si esto no lo hacen, es posible que Maki haya comprado el premio, ya que ven que le falta reconocimiento, por aquello de que todo lo que hace es histórico y nadie se lo reconoce.

Sin embargo, lo que sí es histórico y destaca es la destrucción que está realizando de La Calle del Taco y no sabemos si le preguntaron a los restauranteros y taqueros su opinión sobre el estacionamiento que están construyendo. Si no lo han hecho deberían de hacerlo. ¿Cómo la ven?

Apunte final. El Frente Ciudadano acudirá este lunes al INE a presentar su plataforma electoral y lo único que faltaría es que definan quién será su candidato presidencial, para lo cual ya se apuntan el panista Ricardo Anaya y el perredista Miguel Ángel Mancera aunque algunos aseguran que el nombramiento del candidato en esta coalición pudiera separarlos.

Por lo pronto, ya registraran su plataforma electoral ahora nos faltará ver cuál será el método que aplicarán para elegir al candidato presidencial y a los candidatos al senado y las diputaciones federales en Tamaulipas y los demás estados de la República Mexicana.

Sería bueno conocer que posiciones le dará el PAN al PRD y al Movimiento Ciudadano o si sólo van en coalición a la presidencia de la República, porque si esto es así, al PRD de Tamaulipas y al Movimiento Ciudadano se les está haciendo tarde para conseguir candidatos y formar el equipo de campaña. Así de simple.

