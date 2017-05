EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

SOS: ¡PRI en quiebra!… y en tinieblas

Patético:

Quizá la renuncia del ex diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO al PRI, no desate un cataclismo mundial, pero la agria crítica del dirigente tricolor de Reynosa contra los ex alcaldes por tener abandonado al partido, proyecta el estado de desolación del Revolucionario Institucional en esta, su peor crisis del siglo.

Y qué paradójico, apenas hace mes y medio el ex diputado maderense era ‘candidateado’ para ocupar la presidencia del Comité directivo estatal y ayer, sin decir agua va, anunció su dimisión a las filas priistas.

Con la renuncia del también ex presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el PRI no pierde mucho, pero resulta sintomático que ‘el corte’ de las renuncias retome la zona conurbada del sur tamaulipeco, después del escándalo que armó en Tampico la dimisión de FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ, y la polémica que provocó FELIPE GARZA con la conferencia de prensa después de su separación de las filas del PRI.

¿Qué motivos específicos impulsaron a ERASMO -discípulo político del ex alcalde maderense GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN-, a dejar la militancia del Revolucionario Institucional, después de haber buscado con denuedo en 2016 la candidatura a la alcaldía del puerto petrolero?

A decir verdad, lo ignoramos, pero creemos difícil que en otro partido pueda crecer tan meteóricamente como lo logró en el PRI, pues su escaso capital político se le fue por la borda tras su fracasada búsqueda de la candidatura municipal, amén de que la imagen que alcanzó derivó del ‘padrinazgo’ político de don LUPE GONZÁLEZ GALVÁN, hoy por hoy Delegado municipal del PRI en Tampico.

GONZÁLEZ ROBLEDO se queja de que “el PRI extravió el rumbo”, y muchos creen en ciudad Madero que el Revolucionario Institucional equivocó el rumbo desde que lo postuló a él como candidato a diputado local.

La renuncia de ERASMO no le provoca mayor daño al PRI; ¡vamos!, ni siquiera da para el ‘ruido mediático’, por lo que pese a que los petroleros perdieron la elección municipal ante el empresario panista JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA, es un hecho que el líder nacional del SNTPRM, CARLOS ROMERO DESCAMPS, buscará nuevamente las candidaturas para los miembros de su gremio, no obstante, decimos, que el Secretario general de la muy emblemática Sección 1 del STPRM, HUMBERTO OLIVA BARREDA, haya perdido la elección municipal.

Pero, en contraparte, es harto probable que ZORRILLA busque y logre la reelección, pues parece un hecho que el Congreso local “le apretará las tuercas” al ex alcalde MARIO ALBERTO NERI CASTILLA, por presuntos actos de corrupción… con posible cita para el diputado federal ESDRAS ROMERO, quien le ‘heredó’ la alcaldía a NERI.

Ello avivará la ‘chamusquina’ contra los petroleros y el PRI, allanando el camino para la permanencia del PAN en el poder municipal.

Y creando condiciones para que Acción Nacional gane la diputación federal por el VII distrito, con cabecera en la petrolera ciudad Madero.

El caso de Reynosa no podía resultar más patético:

A pesar de que algunos analistas políticos coinciden en que allí se están dando condiciones de excepción para que el PRI recupere la alcaldía, los centenares de ex alcaldes millonarios que ha producido el PRI mantienen olvidado al partido que los encumbró y les puso al alcance de las manos el presupuesto.

Dígalo si no, el todavía presidente del comité municipal priista, el empresario hotelero OMAR ELIZONDO GARCÍA, a quien le enfurece no tener presupuesto ni para pagar la luz del edificio.

OMAR, quien ni por error saca su cartera para pagar un café a sus invitados especiales, ‘truena’ contra los ex presidentes municipales que habiendo ejercido el poder gracias al PRI, hoy no son ni para aportar un peso para cubrir las necesidades del partido.

Ya ni su amigo PEPE ELÍAS LEAL, quien lo propuso para la dirigencia partidista, le contesta el teléfono.

Y no habiendo de otra, le tocará ‘apoquinar’ para la luz.

Y pronto el PRI tendrá que abandonar el edificio que renta por 20 mil ‘chuchos’ mensuales en la Av. Morelos, para volver el viejo local de Venustiano Carranza y J. B. Chapa, construido hace casi 50 años, bajo los tiempos de la bonanza bananera.

¿Y AÍDA ZULEMA?

… Bien, gracias.

¡Cuánta razón tienes, FELIPE GARZA!

A propósito de Reynosa, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA solicitó a instancias federales establecer convenios de colaboración, para otorgar al Gobierno de Tamaulipas facultades para combatir delitos que contribuyen a fortalecer la estructura financiera de grupos criminales en el estado.

Durante una gira de trabajo en Reynosa, el mandatario tamaulipeco reiteró el compromiso de su administración de atacar de manera coordinada con la federación el problema de las organizaciones delictivas en el estado, que se ven fortalecidas en gran medida gracias a actividades ilegales como el robo de combustible, el contrabando de mercancías, la operación de negocios de apuestas y otros que son del orden federal.

“Esas son acciones que debe llevar a cabo el Gobierno federal, ¿quiere el apoyo del gobierno del estado aunque no sea de mi competencia? Pues por supuesto, por supuesto que le entro”, sentenció el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA en conferencia de prensa.

Destacó también que la comunidad de Tamaulipas requiere un compromiso del Gobierno de Estados Unidos en cuanto al tema de las armas, ya que la gran mayoría de ellas provienen de aquel país.

Anunció también que solicitó, durante la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores de este miércoles, que el Gabinete de Seguridad Pública sesione en Reynosa, y se fortalezca una estrategia integral de combate a los grupos criminales.

La noche de este miércoles, GARCÍA CABEZA DE VACA sostuvo en Reynosa una reunión con integrantes del Gabinete de Seguridad y visitó las instalaciones de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de realizar un recorrido por las calles la ciudad.

Reiteró que atenderá personalmente la situación de esa ciudad fronteriza para recuperar el orden y la tranquilidad de los reynosenses.

GARCÍA CABEZA DE VACA inauguró, junto con su esposa, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil en esta frontera, que atenderá a pacientes de toda la región norte del estado y anunció la construcción de una Unidad de atención de Cáncer Cérvico Uterino y de Mama en ese mismo lugar.

También presidió la tercera jornada “Un Gobierno Cerca de Tí” realizada en esta frontera, en la que instancias de 8 Secretarías de Gobierno ofrecieron servicios y trámites a residentes de la zona de la colonia Villa Florida.

Mientras que en Matamoros, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con los 14 clubes de motociclistas de la ciudad, organizan el “Matamoros Fest 2017”, del 19 al 21 de mayo próximo.

Ha sido interés del presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ofrecer actividades de sano esparcimiento para los matamorenses, así como devolver la confianza a los visitantes.

Por lo anterior, se espera la participación de 2 mil 500 motociclistas provenientes de diversos municipios de Tamaulipas, así como de varios estados del país y de Texas.

De acuerdo con mel Secretario de Turismo municipal, GERARDO RODRÍGUEZ PUENTE, se estima la presencia de 5 mil asistentes al Parque Olímpico en donde se llevará a cabo el evento más grande de la frontera, totalmente gratuito.

“La respuesta ha sido muy favorable, hay mucha gente confirmada de México y Estados Unidos. Esperamos una importante derrama económica para la ciudad, además de generar una gran imagen de Matamoros, en realidad ese es el impacto más importante, demostrar al resto de la república y a todos que es un lugar seguro”, indicó el funcionario.

Parte del atractivo del festivcal, será la rifa de dos motos; el 19 de mayo, una Chopper TC 200, y el sábado 20, una Indian Scout Sixty 1000 cc.

Cambio de orientación temática para compartirle que, Regidores del Ayuntamiento de Reynosa efectuaron una visita de supervisión y evaluación en instalaciones de la COMAPA, con la finalidad de conocer de primera mano el estado de las mismas y las necesidades que presentan con el objetivo de coadyuvar a la mejora del sistema de aguas residuales de la ciudad.

SIXTO REYES VERAZA, ANSELMO ALMARAZ SALAZAR, ALFGONSO PEÑA RODRÍGUEZ, MACEDONIO GARZA RIVAS y HÉCTOR OLIVARES ZAVALA, visitaron la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Número 4, ubicada tras la colonia Petrolera, donde atendidos por personal del Proyecto Integral de Saneamiento PIS) y operativos de dicho cárcamo conocieron el estado y funcionamiento de los equipos que componen ese sistema de bombeo.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Número 1, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, fue el segundo punto visitado por la comitiva del Cabildo local y donde personal de Ecosistemas de Reynosa, y del PIS, guiaron la visita y explicaron los procedimientos que lleva a cabo la PTAR1.

Posterior a esta gira, el grupo de regidores, acompañados por personal de la COMAPA y del PIS, efectuaron una visita a las oficinas del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje sanitario, ubicadas en la plan ta potabilizadora Pastor Lozano, donde dialogaron con directivos para conocer las necesidades que enfrenta y tomar las medidas que correspondan para añadir eficiencia a los servicios que presta a los usuarios.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que con la finalidad de realizar obras que ayuden a reconstruir el tejido social de este puerto fronterizo, el gobierno municipal gestionó ante gobierno del Estado recursos por 80 millones de pesos del programa 2X1, para 8 proyectos que tendrán un costo de 120 millones de pesos.

El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS explicó que el programa 2X1 de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, consiste en aportar la tercera parte del dinero de las obras y el Ayuntamiento proporciona el resto, en este caso 40 millones.

“Trabajando de la mano con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, obtuvimos estos recursos donde básicamente ellos pagan dos pesos y nosotros uno, con esos 120 millones se van a realizar obras para la reconstrucción del tejido social, como es un centro de salud, comedores y unidades deportivas”, informó el alcalde.

Estos recursos serán aplicados por el gobierno municipal en 8 obras en distintas colonias como Lomas del Río, El Progreso, El Nogal y Los Palmares.

El Presidente Municipal detalló que cada Centro de Prevención y Cultura costará 20 millones de pesos y contarán con biblioteca, ejercitadores, área de integración y psicología para apoyo a las familias del sector.

Mientras que en ciudad Victoria, la atención en el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) se incrementó, pues de 12 mil 420 personas al cierre del primer trimestre del 2017, al terminar abril las estadísticas señalan un total de 14 mil 821 atendidas a través de los diferentes programas y acciones.

En lo que respecta a los servicios básicos del Instituto, de enero a abril se han brindado 628 consultas psicológicas y se ha asesorado legalmente a 591 usuarios.

Mediante el programas Sexualidad Responsable e Igualdad en la Escuela, un total de 10 mil 880 alumnas y alumnos, han recibido capacitación en diversos temas como Derechos y Obligaciones de las Niñas y los Niños, Violencia en el Noviazgo, Sexualidad Responsable, Violencia de Género, Codependencia, Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género.

Cabe destacar que actualmente se está impartiendo también el tema de las Nuevas Masculinidades a estudiantes de nivel Secundaria.

De Río Bravo reportan que como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, encaminadas a brindar mejores condiciones de vida para las familias, se lleva a cabo el programa de luminarias en tu colonia, dando la atención a más de 30 sectores del municipio, así como del área rural.

Estas acciones son realizadas a través de la dirección de servicios

primarios dirigida por ADOLFO URESTI GARZA, quien comentó que, “Por instrucciones del presidente municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, se ha atendido el llamado de la población riobravense, dándole manteniendo al servicios de alumbrado público, pues es una necesidad que demandaba la ciudadanía, y que se le ha estado dando respuesta”.

Así mismo, URESTI GARZA agrego que, “Aun nos faltan más sectores por darles mantenimiento, pero en próximas fechas les estaremos dando la atención, pues es una prioridad del presidente municipal el otorgar estos servicios a las colonias más vulnerables de la comunidad.

De otro lado, deje decirle que representantes de los tres Poderes del Estado, instalaron en el Congreso local la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se comprometieron a trabajar en la armonización y creación de las leyes que se requieren en tiempo y forma.

El Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Poder Legislativo y como Presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que esta mesa de trabajo, constituye el punto de partida hacia la consolidación de uno de los temas más importantes en la agenda de Tamaulipas.

“Este Sistema será fundamental para que en el ejercicio del poder público, prevalezca el orden, la honestidad y disciplina en el funcionamiento de las instituciones públicas, los invitó a que pongamos el mayor de los esfuerzos para otorgarle a Tamaulipas el mejor producto para este propósito fundamental que hoy nos reúne”, expresó.

Aquí un paréntesis para compartirle que el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea Prepa en Línea-SEP, que comenzó a operar en el año 2014 se consolida con su primera generación de más de 5 mil egresados que reciben su certificado de bachillerato, al concluir los 23 módulos mensuales de los que consta su programa de estudios.

Este servicio educativo, que mantendrá abierta su 2ª Convocatoria de este año hasta el 26 de mayo, se consolida como una opción educativa accesible y viable para miles de estudiantes de todo el país debido a las múltiples ventajas que ofrece.

Prepa en Línea- SEP es una modalidad educativa gratuita, flexible e innovadora.

Los estudiantes ahorran dinero y liberan tiempos, porque no tienen que trasladarse a un salón de clases, ya que en esta modalidad cursan sus estudios desde cualquier lugar donde estén a través de una computadora, tableta o teléfono celular con conexión a Internet, en los horarios que quieran y puedan, pues la plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están disponibles las 24 horas los 365 días del año.

En otro tema, el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, Mtro. EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO, sostuvo un encuentro con el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Lic. ALBERTO SÁNCHEZ NERI, donde trataron temas con los que pretenden tener una mejor coordinación de esfuerzos rumbo al Proceso Electoral concurrente 2017-2018, además de apoyar las acciones de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA)

El Mtro. TRUJILLO agradeció la disposición del Presidente del PRD, al acudir a la reunión, donde se comprometieron a darle seguimiento e impulso para que la participación ciudadana este más fortalecida.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Local, el día miércoles 3 de mayo del presente año.

Por último, la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), entregó los dictámenes y constancias que ratifican la calidad a nivel internacional de siete programas educativos que obtuvieron su acreditación en el 2015, así como a la gestión institucional que encabeza en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO.

En este marco, el Rector firmó un convenio con el Presidente de la RIEV, JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, como parte de los procesos de evaluación que este organismo ha realizado para la acreditación de otros cuatro programas que imparte la UAT en sus unidades académicas de Reynosa.

La ceremonia de entrega de Dictámenes y Constancias de la RIEV se llevó a cabo en el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro Universitario Sur (CUS-UAT), en la que recibieron su respectiva documentación los directores de los planteles, destacándose que los programas extendieron su vigencia por un año más de acreditación, conforme al modelo de evaluación y seguimiento de la Red de evaluadores.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.