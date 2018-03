SR. PRESIDENTE; SAQUE LAS MANOS DEL PROCESO ELECTORAL: ANAYA

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRESIDENTE; SAQUE LAS MANOS DEL PROCESO ELECTORAL: ANAYA

Y A PESAR DE ATAQUES A MI PERSONA NO VOY A CAMBIAR MI POSICIÓN

RICADO ANAYA CORTEZ, Candidato de la Coalición “Por México al Frente” fue enfático, pero además tajante, certero y sin cortapisas, al señalar que, “a pesar de los ataques de los que estoy siendo objeto”, por parte del Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, a través de la Procuraduría General de la República, “yo no va a cambiar mi posición”, al contrario, hoy reitero mi compromiso de consolidar una Fiscalía autónoma y apartidista, que sea acompañada por una comisión de la verdad, con asistencia internacional, para investigar los escándalos de corrupción del actual Gobierno de la República.

LO ANTERIOR, lo expuso ayer tarde RICARDO ANAYA CORTEZ, en un video en el cual estuvo acompañado, por los dirigentes del PAN Damián Cepeda Vidales, del PRD Manuel Granados y Dante Delgado del MC, pero también contó con la valiosa y especial presencia del joven LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, hijo del inolvidable aspirante presencial LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, denunciando Anaya dos cosas que dijo “están íntimamente vinculadas”.

Y VAYA que el joven aspirante presidencial panista Ricardo Anaya Cortez “no se anduvo por las ramas” para denunciar de manera contundente que el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha emprendido un brutal ataque en mi contra, para intentar sacarme de la elección presidencial, mediante el uso faccioso e ilegal de las Instituciones como la PGR, oficinas que dijo “deberían estar al servicio de la República y no del PRI”.

SETENCIANDO el presidenciable panista que, “la postura gubernamental contra mí, implica una grave amenaza a la democracia”, porque hoy es contra mí, pero mañana esta misma postura puede ser contra otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen y esto, dijo, “no lo vamos a permitir”.

ALUDIENDO el aspirante a ocupar los Pinos “tener muy clara la razón de los ataques del Gobierno Federal contra él”, porque dijo que, en su campaña proselitista, se ha comprometido públicamente con el pueblo de México, “A ROMPER EL PACTO DE IMPUNIDAD Y CASTIGAR LA CORRUPCIÓN” y para sorpresa de muchos, dijo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya prometió perdonar a ENRIQUE PEÑA NIETO y a todos sus colaboradores, y ahí están sus declaraciones hechas en Guerrero, Tabasco y la semana pasada aquí en Tamaulipas.

APUNTANDO Anaya Cortez, que “Mientras no haya consecuencias, es decir “castigo a los delincuentes de cuello blanco” y a caciques despilfarradores del dinero público, “no se va a acabar la corrupción” y vaya que en este tenor, ANAYA tiene toda la razón del mundo, porque en esencia, la corrupción, “es la madre del agravio social y económico que México, toda la vida ha padecido”, por tener en las filas gubernamentales a contumaces mercenarios y no a verdaderos servidores públicos, esa es la causa.

ADEMÁS EL ASPIRANTE presidencial remarcó que “los señalamientos de corrupción a este gobierno, son muy graves, empezando por el escándalo de “la Casa Blanca”, los casos de la empresa brasileña Odebreck, “el Socavón”, “la estafa maestra” y “los desvíos millonarios de Rosario Robles y de ANTONIO MEADE KURIBREÑA”, entre muchos otros.

Y POR ESTA RAZÓN, ANAYA reiteró que, “yo no voy a cambiar mi posición”, y que les quede claro a los responsables de lo ilegal, que no me voy a parar respecto a investigar los casos de corrupción de cada uno de los actores del actual Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo tema, en mi muy particular punto de vista, “sería algo así como un detonante político” que de cumplirse, habrá sin duda traer consecuencias muy funestas para los potenciales delincuentes que, “se han hecho millonarios, gracias al dinero del pueblo mexicano”.

POR ELLO, AHORA QUE ha salido un abanderado presidencial que, no le teme a la amenaza de los delincuentes gubernamentales, “al decirles sin empacho, que habrá de aplicarles la ley”, estos desesperados buscan amedrentarlo, pero a como se contempla el panorama electoral y la postura de ANAYA “eso no va a suceder”, porque ANAYA, “con gran valor moral y la ley en la mano”, está enfrentado a la gavilla de potenciales delincuentes del sistema corrupto que los mexicanos padecemos, motivo por el cual el país crece, pero no en desarrollo social, sino en pobreza, por ejemplo día a día todo en México está más caro, como las gasolinas, el diesel e incluso hasta los productos de la Canasta básica, además hay falta de empleos y se carece de lo más indispensable, motivo por el cual el país, sigue en retroceso y “mientras continúen predominando los esquemas de corrupción e impunidad”, las familias proletarias de todo México, difícilmente, “podrían tener una mejor calidad de vida”.

PARA CONCLUIR, quiero decirles que Ricardo Anaya Cortez AL DIRIGISE A Enrique Peña Nieto, le expresó: “Sr. Presidente le digo con respeto, serenidad y firmeza, así no, “saque las manos del proceso electoral” y deje que “EL PUEBLO ELIJA EN COMPLETA LIBERTAD”, cuyo argumento y exposición política, deja entrever que: lo reiterado por Ricardo Anaya Cortez “va en serio” y que los corruptos sepan que “no habrá, perdón para ellos” y en consecuencia “nada de borrón y cuenta nueva”, eso se acabó y por el contrario los que la hicieron “LA TENDRÁN QUE PAGAR”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx