DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Suelta PAN Nuevo Laredo a sus “gallos”

En Nuevo Laredo, el PAN presentó a los “gallos” con los que peleará la contienda que se jugará el 1 de julio.

Por los azules, va como comandante el actual alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, quien disputará la reelección a la presidencia municipal, llevando de pareja suplente al experimentado Arturo Sanmiguel.

Como luchador de apoyo va Salvador “Chava” Rosas Quintanilla, quien peleará por la Diputación Federal.

Chava lleva como “parna” al agente aduanal y actual regidor, Manuel Canales Bermea.

Y el equipo de combate se refuerza con la actual presidenta del PAN Nuevo Laredo y regidora, Imelda Sanmiguel, quien defenderá el título de Senadora suplente.

Con esto el PAN Nuevo Laredo se declara listo, ha presentado a sus mejores “gallos” y pone toda su confianza en la experiencia de cada uno.

Rivas lleva como principal arma, el ser de los pocos alcaldes que han dado el todo por los neolaredenses, los apoyos que ha brindado a la educación, la salud, en obra pública, inversiones y generación de empleo, además del impulso al deporte, la cultura y al desarrollo social, logrando con todo esto que Nuevo Laredo sea en estos momentos una de las tres ciudades más prósperas de Tamaulipas y ejemplo en el Estado por los programas sociales implementados.

Todo esto aunado a la gran experiencia de un panista de hueso azul, Arturo Sanmiguel, un hombre que ya fue Diputado Federal, que sabe lo que es sortear candidaturas difíciles y que ahora será gran apoyo para Rivas.

Por su parte “Chava” Rosas, cuenta con la experiencia de haber sido legislador, de su conocimiento en el tema del comercio internacional en donde sabe por dónde se le tiene que legislar para seguir impulsando que Nuevo Laredo sea líder en el tema aduanero.

Y no se diga de su segundo de abordo, Manuel Canales, otro agente aduanal que sabe mucho del tema y que conoce las principales necesidades de Nuevo Laredo para que el crecimiento sea a pasos acelerados sin tener que andar experimentando.

Mientras que Imelda Sanmiguel, demuestra a todos los neolaredenses, que en esta frontera existe capacidad y experiencia política, pues prueba de ello es que de una gran cantidad de mujeres panistas a lo largo de todo Tamaulipas, el PAN Estatal no dudó en llevarla en la fórmula.

El PAN Nuevo Laredo está listo, esperando que los demás partidos suelten a sus “gallos” para demostrarles que el equipo azul es el más poderoso.

EL PARTIDO VERDE NUEVO LAREDO SE DECIDE POR MUJERES

Otro partido que también ha decidido a sus candidatos, más bien candidatas, es el Partido Verde Ecologista, que va más que nada por cumplir un requisito que por ir en busca del triunfo.

Desde que el Verde se enteró que en Nuevo Laredo ya no serían comparsa del PRI e irían solos a la elección, sus dirigentes no dudaron en demostrar su frustración al grado de aceptar que nada tendrán que hacer en esa contienda, pues no cuentan con el capital político suficiente para ganar.

Ante esa situación, esos líderes decidieron “lavarse la manos” y olvidarse de buscar reelecciones o candidaturas, y decidieron enviar a dos mujeres tan solo por mero trámite.

Fue en Ciudad Victoria, donde el PVEM Tamaulipas, que dirige el eterno Patricio King López, donde se hizo la presentación de Gisela Palomares Colmenero, conductora de radio de música grupera, la cual va como candidata a Diputada Federal por el Distrito 1

De igual forma se designó como candidata a Presidenta Municipal, a Maribel Garza González, de quien se dice es conductora de un programa de televisión.

Patricio King se aventó un discurso en donde dijo que la designación de las dos damas es muestra del respeto al principio de equidad de género al que están comprometidos todos los Partidos, sin embargo, ya sabemos que la designación es porque ninguno de esos líderes, que se han beneficiado en grande con el partido, quiso aventarse.

El Verde Ecologista de Nuevo Laredo ya tiene sus candidatas, ¿a ver cómo les va?

NUEVO RELEVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE NUEVO LAREDO

En el Municipio de Nuevo Laredo, nuevamente se dio un cambio al interior del departamento de Comunicación Social, en donde desde este lunes tomó las riendas como director el periodista, Agustín García Arredondo.

Agustín releva a Samuel Lozano, quien por cuestiones electorales, ahora apoyará el área de comunicación en el PAN Nuevo Laredo para la campaña de los candidatos.

Estos son partes de los movimientos que anunció previamente el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, que se dan por naturaleza debido a que una buena cantidad de funcionarios municipales saldrán del gobierno para ir en busca de candidaturas, suplencias y para apoyar en la campaña.

A Agustín García ya todos lo conocen, sabe de canicas, ha sido Director de Comunicación Social en muchas ocasiones, más de tres presidentes municipales han solicitado de sus servicios y siempre ha dado buenos resultados.

Siempre estuvo como director en gobierno priístas, pero ahora le toca comandar en un gobierno panista, lo que demuestras que los buenos periodistas están en donde puedan servir, sin importar colores o partidos.

LAURA ZARATE YA MANDA EN ITAVU

Como lo anunciamos, la ex diputada local, Laura Zarate Quezada, tomó las riendas de la Delegación de Itavu Nuevo Laredo.

Fue el representante del Gobierno del Estado, Francisco Garza de Coos, quien vino a entregarle el nombramiento y a exhortarla a trabajar siempre con transparencia por el pueblo neolaredense.

Todos conocemos a Laura, es una mujer muy comprometida con su trabajo y sobre todo con un gran corazón para ayudar al prójimo.

Mejor lugar no pudo darle el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Laura, pues ahí podrá ayudar a los neolaredenses.

CHUY VALDEZ FIRME POR EL PRI POR LA ALCALDÍA

Mientras que en el PRI las cosas siguen igual o peor por la lucha de las candidaturas, en donde el dirigente estatal, Sergio Guajardo, está demostrando que le quedó grande el puesto, pues a la fecha no ha podido unir a la militancia para poder sacar candidatos a alcalde.

En Nuevo Laredo, Jesús Valdez Zermeño, sigue siendo la opción más viable si es que el PRI quiere dar una pelea digna en las próximas elecciones.

Sin embargo, lejos de ver a personajes que cuentan con capacidad, experiencia y estructura, los líderes priístas siguen viendo por sus intereses, por lo que siguen esperando a ver quién de esos aspirantes tiene mejor padrino.

De acuerdo con Chuy Valdez, el proceso de selección de candidato a alcalde en el PRI sigue detenido y lo más seguro es que sea el último día de este mes cuando decidan, pues es la fecha en que acaba el plazo otorgado por la autoridad electoral.

A Sergio Guajardo se le siguen complicando las cosas y los priístas cada vez están más fracturados… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

