EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

‘Suelta’ PRI a 120 “presidenciables”

El presidente del Comité Directivo estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, admitió ayer que su partido entró en diálogo con Grupos Políticos afines y aspirantes a puestos de elección popular el 2018, y calculó que Tamaulipas tiene ya unos 120 postulantes a presidentes municipales.

“Estamos hablando a razón de tres aspirantes por municipio”, precisó, al afirmar que el Consejo Político estatal definirá este viernes los tipos de métodos que utilizará para la selección interna de candidatos, sin descartar ninguno de los mecanismos que contempla los Documentos Básicos del PRI, incluyendo la Consulta a la base, “si así se decide”, apuntó.

“Esto debe determinarse en diciembre”, subrayó, al referirse también a la distribución de candidaturas en función de la Equidad de género.

“El Partido Revolucionario Institucional es un instituto político respetuoso de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y en base a ello, dará cabal cumplimiento en la repartición del 30 por ciento de los puestos de elección popular para los jóvenes y cumplir también con la paridad de género, para las mujeres, en el proceso de selección de candidatos para las elecciones del año próximo, afirmó GUAJARDO MALDONADO,

Aclaró que la dirigencia estatal no pretende imponer sino establecer un consenso para dialogar con los representantes priistas en cada municipio, con el fin de establecer el mecanismo de elección de los futuros candidatos, principalmente en los ayuntamientos.

“Es un tema que implica doble trabajo no solo para el PRI, sino para todos los partidos; ya hay un primer borrador de dónde pudiéramos proponer mujeres, dónde hombres, aparte de la normatividad del INE, está también la obligatoriedad de los estatutos que es el único partido que el 30 por ciento de las candidaturas habrán de ser destinadas para jóvenes menores de 35 años, además de las mujeres por obligación legal y consideramos también las regidurías”, señaló.

Como adelanto de ese proceso, el dirigente estatal dijo que comenzó a dialogar con la presidenta estatal de Red Jóvenes Por México, MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA, para dar cumplimiento a la cuota estatutaria del 30 por ciento en los puestos de elección popular que estarán en juego el año próximo, pero también, analizará la posibilidad de que sean mujeres jóvenes, encaminado a cumplir con lo que establece también la ley en materia electoral.

De otro lado y a pregunta expresa, GUAJARDO ironizó hasta la frivolidad el caso del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, al declarar que “No tengo una bolita mágica para saber si su enjuiciamiento impactará el resultado electoral del PRI en las elecciones del 2018”.

“Si tuviera bola mágica -ironizó- ya hubiera comprado un boleto de lotería”.

Luego recuperó la compostura y corrigió:

“Hay que esperar la elección y su resultado, para saber si el caso afectará al PRI”.

GUAJARDO MALDONADO no quiso anticipar juicios respecto a la situación del ex gobernador tamaulipeco -“no soy abogado”, se excusó-, aunque afirmó que el PRI “está expectante” para que el proceso “se haga apegado a derecho y no con criterio político, ni partidista”.

Sin embargo, rechazó categóricamente que su partido perciba el arresto de HERNÁNDEZ FLORES “como un caso de revanchismo político”.

“Lo que estamos pidiendo es que no se antepongan intereses políticos o partidistas, a la legalidad. Y que el juicio se siga hasta sus últimas consecuencias”, subrayó.

“Es un caso legal; entonces que se siga por el cauce legal”, citó.

Desde otra vertiente, dijo no saber si en el caso hay otros implicados. “Hasta ahora son solo señalamientos… se ha iniciado un proceso legal”, expresó.

Sustentó que el PRI no ha tenido contacto con el ex gobernador desde su arresto, e indicó que su partido no ha dispuesto enviarle abogados, “porque él ya tiene su propia defensa jurídica”

Más adelante se refirió a la renovación del comité municipal del PRI en Matamoros -que concluyó con la designación de GERARDO DE LA CRUZ- e indicó que la dirigencia estatal no pretende hacer imposiciones.

Pero, aclaró, en casos en los que deba hacerse una designación porque los liderazgos ya concluyeron sus períodos, el Directivo estatal tiene atribuciones para hacerlo, “y fue lo que se hizo en Matamoros”, explicó.

Informó que 15 comité municipales están en proceso de renovación; del resto, 24 han sido resueltos a través de designaciones y ratificaciones, mientras que 4 están en etapa preparatoria.

Al referirse a posibles proyectos de coalición con otros partidos, rumbo a las elecciones del 2018, GUAJARDO MALDONADO admitió que el PRI tiene “diálogos extraoficiales” en Tamaulipas con el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, aunque señaló que hasta ahora no hay resultados concretos.

Negó también que el PRI tenga problemas para cumplir a cabalidad con el porcentaje del 50 por ciento que marca la Ley de Equidad de Género, e indicó que el PRI cumple también con el 30 por ciento de candidaturas para la militancia juvenil de su partido.

Por cierto, el activismo político en los municipios cobra cada vez más adeptos en las filas del PRI, luego que el ‘descontón’ del PAN dejó a los tricolores en la lona por espacio de 10 meses.

Solo para que usted se dé una idea de cómo andan las cosas, en Nueva Ciudad Guerrero, uno de los municipios de la zona ribereña de menor densidad demográfica de la entidad, la Clase Política local ya se puso de acuerdo sobre quién será su candidato a la alcaldía para la elección del 2018.

Si el partido decidiera postular varón, el candidato de consenso sería el empresario turístico MANUEL GONZÁLEZ GARZA, sobrino del ex alcalde JOSÉ ELOY GONZÁLEZ GARZA.

Pero, si en lugar de varón, el PRI decidiera postular allí a una dama, la candidata de consenso sería la profesora IRASEMA PEÑA de RAMOS, 2 veces Primera dama bajo la Administración municipal de su esposo, el ex alcalde LUIS GERARDO ‘El Chato’ RAMOS.

MANUEL GONZÁLEZ GARZA, ex presidente del comité municipal del PRI en Nueva Ciudad Guerrero; ex síndico en el gobierno de LUIS GERARDO RAMOS y ex director de Turismo en la Administración de la alcaldesa NATYELLY CONTRERAS VILLARREAL, es un joven prestador de servicios turísticos que le ha dado vida económica a Nueva Ciudad Guerrero, pues es organizador de tours al interior de la república.

Su trayectoria en el servicio público y dentro del ámbito empresarial, le ha dado prestigio y le ha merecido un espacio dentro de los valores de este pequeño municipio ribereño, colindante con Nuevo Lared y ciudad Mier.

Nueva Ciudad Guerrero hace frontera con Zapata, Texas, y dispone de la presa internacional Falcón como uno de los atractivos turísticos de las dos fronteras, de modo que sus propuestas para dinamizar la economía de la ciudad, giran en torno al turismo, la pesca, la ganadería y la cacería cinegética.

Ya el PRI tiene su expediente y está listo para participar en el proceso interno.

De allá mismo nos reportan también que el ex alcalde priista SERVANDO LÓPEZ MORENO es uno de los ‘activos’ del PRI que podría recuperar el Ayuntamiento de Miguel Alemán, hoy por hoy en manos de la alcaldesa ROSA ICELA CORRO, quien en caso de no ir por su reelección, podría impulsar como su sucesor, por las siglas del PAN, al Secretario de su Ayuntamiento, RICARDO RODRÍGUEZ, mientras que en Camargo, casi, casi, casi se da como un hecho que la alcaldesa EDELMIRA GARCÍA, iría por su reelección.

¡Ah!, por cierto, el ex particular del ex secretario de Desarrollo Rural, el muy competitivo y mejor amigo CARLOS SOLÍS GÓMEZ, EDUARDO ‘Lalo’ MARTÍNEZ GALVÁN, se estrenó ayer como jefe de prensa en el Comité municipal del PRI en Reynosa.

En Matamoros, por cierto, 40 empresas del giro comercial e industrial, ofertarán 400 espacios laborales para adultos mayores y personas con discapacidad, este jueves 12 de octubre, informó el secretario de Fomento Económico, ARTURO GÓMEZ IBARRA, quien apuntó que este programa se desarrollará de manera coordinada con el Servicio Nacional del Empleo y el Sistema DIF Matamoros, en conocido establecimiento del sur de la ciudad.

Comentó el funcionario que en pláticas con el sector empresarial se ha planteado la apertura de los criterios para la contratación de su personal, “porque sabemos de la capacidad productiva y de lo mucho que tienen que ofrecer, los adultos mayores y discapacitados”.

Refirió que es muy variada la gama de los puestos que se ofertarán en esta feria, por lo que exhortó a los interesados a preparar la documentación que para estos casos se requiere, como es la solicitud de empleo, identificación y Curp, y para lo cual personal de las dependencias en mención estarán orientando a los solicitantes.

Desde otra perspectiva, deje decirle que el Gobierno Municipal que preside MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, presenta la “Expo Emprendedores de Reynosa 2017”, que se realizará el próximo viernes 13 de octubre en el Auditorio Municipal a partir de las 10:00 horas, con la participación de más de 80 exposiciones de creadores reynosenses.

En rueda de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, MARIO VILLALPANDO ORTIZ, dio a conocer que en la Expo Emprendedores de Reynosa 2017, habrá rifas, regalos, promoción de los productos y servicios que se muestren y oportunidades de autoempleo.

“Es un compromiso de la Dra. MAKI ORTIZ impulsar proyectos de emprendimiento y consolidación de negocios con la finalidad de acrecentar la ocupación laboral y mediante el autoempleo, por lo cual ciudadanos y familias que cuentan con planes de creación y comercialización fueron invitados a sumarse a la “Expo Emprendedores de Reynosa 2017”.

La entrada al evento es libre desde su hora de inicio, a las 10:00 de la mañana, hasta las 19:00 horas, y se desarrolla con la participación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados.

A propósito de Reynosa, con el despliegue de más de 8 mil elementos del sector salud y unidades móviles que recorrerán los 43 municipios del estado, el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA puso en marcha en este puerto fronterizo, las actividades de la Tercera Semana Nacional de Salud 2017.

“Es tarea de todos tener un Tamaulipas más sano, un Tamaulipas más saludable y recuerden mamás y papás, mientras ustedes los cuidan, las vacunas los protegen”, señaló la secretaria MOLINA GAMBOA, al activar las más de dos millones 200 mil actividades de esta jornada intensiva en la Primaria “Ignacio Allende”.

En el marco de las acciones del plan de intervención “Unidos por Reynosa”, el gobierno de Tamaulipas dispuso la instalación de mil 835 puestos de vacunación, para ofrecer servicios simultáneos e integrales de prevención enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas.

Cambio de orientación temática para compartirle que, a casi una semana de iniciada la entrega de apoyos a los hogares de Nuevo Laredo afectados por las fuertes lluvias del 26 de septiembre, el padrón de damnificados levantado por gobierno municipal, se ha incrementado.

Lo anterior lo informó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, en el Lunes de Informe, al comentar que en la entrega formal de enseres que realizó con los funcionarios públicos, muchos ciudadanos se acercaron a pedir ayuda.

“Tenemos un padrón que vale la pena mencionar sigue creciendo. Ahora que realizamos la entrega del bien, salieron vecinos que no fueron incluidos porque cuando pasaron a realizar el censo, no había nadie en su hogar para registrar los daños, entonces en esta segunda vuelta, se anotaron más familias que fueron incluidas para recibir la ayuda”, explicó el alcalde.

Refirió que las familias que no estaba en la lista y que manifestaron haber sido afectadas en su patrimonio, se les dio la indicación de acercarse a su regidor de sector, para hacer la gestión correspondiente.

“Sabemos y estamos conscientes que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, sin embargo, haremos todo lo necesario para ayudarlos. Quiero reconocer y agradecer a las asociaciones civiles, empresas, comercios y organizaciones que se han acercado para ver de qué manera pueden colaborar para generar el bien, esto es una tarea de todos”, enfatizó el edil.

Mientras que en Río Bravo, desde hace poco más del año que inició esta administración municipal que dirige el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, se ha destacado por ser un gobierno humanitario cercano a su gente, siempre al pendiente de las necesidades de las personas trabajadoras y ejemplares del municipio, por ello se realizó la entrega de una podadora al Sr. EUGENIO OSORIO DE LA CRUZ, quien desde hace ya varios años trabaja en este noble oficio.

“En Río Bravo existe gente buena y trabajadora, personas que día a día sacan la casta por darle una mejor calidad de vida a sus familias, tal es el caso de nuestra amigo EUGENIO, quien ya tiene más de 25 años trabajando en el noble oficio que es la jardinería, un gran ejemplo de vida y dedicación, por ello le estamos entregando esta podadora que esperemos que sea de mucha utilidad, para que le siga echando ganas a la vida y al trabajo”, comentó el munícipe, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

Por su parte, el Sr. EUGENIO OSORIO DE LA CRUZ, habitante de la colonia Las Lomas, agradeció al alcalde por esta noble acción.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que con la finalidad de recuperar los espacios públicos y reconstruir el tejido social, el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dio inicio al programa Noches de cine en tu colonia.

Esta acción, que forma parte de la gran jornada del Plan Unidos por Reynosa, se llevó a cabo en el parque de Bienestar de la colonia La Joya, donde más de 267 personas disfrutaron de la función completamente gratuita.

El secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, al hacer uso de la palabra destacó que el propósito de este programa es llevar diversión a los ciudadanos a través de películas que son aptas para toda la familia.

“Ustedes nos pueden ayudar con sus hijos para que se mantengan por el lado del trabajo, del estudio, del deporte y de la cultural y por ello les traemos este tipo de programas que confiamos será de mucha utilidad”, precisó.

Por asociación temática, en el marco del Plan Unidos por Reynosa, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, ante directivos, maestros, alumnos, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria No. 13 y escuelas primarias de la colonia Balcones de Alcalá.

Destacó que las acciones de la SEDUMA en el Plan Unidos por Reynosa, han consistido en la recuperación de espacios públicos en beneficio de la ciudadanía, trabajos de moto conformación, saneamiento, eliminación de brotes de aguas negras de la red de drenaje y rehabilitación en calles para la movilidad de los peatones y conductores, reforestación y mejoramiento del medio ambiente, entre otras, trabajando sociedad y gobierno.

Todo ello para mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en las 27 colonias que integran el Polígono Urbano No. 1 que abarca 27 colonias, entre ellas Balcones de Alcalá, donde hace un mes se iniciaron los trabajos en beneficio de la comunidad, mostrando un video de los avances logrados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Por último, en el marco de la Reunión Regional Noreste para la Planeación Integral y el Desarrollo de la Educación Superior (PIDES 2017), realizada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Doctor SALVADOR ALEJANDRO MALO ÁLVAREZ, disertó la conferencia: “Planeación Integral de la Educación Superior: un ejercicio colectivo de reflexión y construcción sobre aspectos centrales de la educación superior mexicana”.

La exposición del Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, se llevó a cabo ante funcionarios de la UAT, y representantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas de la región noreste que comprende a los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En su intervención en el Teatro Universitario en esta capital, habló de los retos que enfrenta el nivel educativo superior en materia de competitividad y destacó que los trabajos del PIDES 2017 buscan sumar la colaboración en proyectos de las 150 instituciones que integran esta región noreste.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.