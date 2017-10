SUEÑAN INDEPENDIENTES CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SUEÑAN INDEPENDIENTES CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha armado un proceso electoral 2017-2018 que no tiene precedentes en la toda la historia de México, ya que por primera vez el Instituto Nacional Electoral a su cargo ha recibido un total de 85 solicitudes de ciudadanos interesados en ser candidatos presidenciales por la vía independiente, a los que ya éste organismo empezó a entregarles las constancias a los que cubrieron los requisitos de ley.

Uno de esos requisitos es que los aspirantes deberán aportar un mínimo de 866 mil 593 firmas de apoyo de ciudadanos con credencial vigente (equivalente al 1% de la lista nominal de electores), distribuídos en al menos 17 entidades federativas, disponiendo de 120 días para recabar las firmas cuyo plazo de entrega vence el próximo 12 de febrero.

El INE se encuentra aún en la fase de verificación de documentos de la totalidad de los ciudadanos que presentaron sus solicitudes y estaba previsto que ayer domingo concluiría la expedición de constancias en los casos que proceda, pues esos aspirantes podrán iniciar a partir de hoy lunes la captación de apoyos.

Entre los que solicitaron ser considerados como aspirantes presidenciales independientes, destacan –por ser conocidos– el comunicador Pedro Ferriz de Con, el senador Armando Ríos Piter (ex militante del PRD), el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (a) “Bronco” (ex priísta), la zapatista María de Jesús Patricio (del EZLN) y la ahora ya ex panista y ex primera dama Margarita Zavala. ¿Y a los 80 restantes quién los conoce ?.

Desde luego que no van a llegar a la meta los 85 aspirantes; creemos que el grueso de ellos se va a quedar en el camino, porque estamos creyendo que no van a lograr reunir las 866 mil y pico de firmas requeridas para su registro, pero, pero, pero, dinero, parné o billetes, va a haber para todos ya que el adinerado INE va a repartir entre ellos una buena lana; primero para la obtención del apoyo ciudadano y después para su campaña. Será que por eso hay mucho interés.

Es aquí donde empieza nuestro desacuerdo como periodistas y como analistas políticos, porque sin tener ninguna posibilidad de llegar a ganar la Presidencia de la República como candidato o candidata independiente, con excepción de Margarita Zavala, según nosotros los 84 independientes restantes, se van a mamar una buena lana sin mucho esfuerzo y de paso se van a divertir de lo lindo recorriendo el país, con el cuento de recabar firmas de apoyo.

Será posible que el gobierno después de amamantar a los ocho o nueve partidos políticos con registro que van a contender en las elecciones del Primero de julio del 2018, ahora nos monte a los “independientes”. Bien dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece.

Por cierto el viernes 13 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó haber solicitado de manera oficial el traslado del ex gobernador del estado Eugenio Hernández Flores a un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en virtud de que el Centro de Ejecusión de Sanciones (CEDES) de Victoria “no cuenta con la infraestructura y los espacios requeridos para albergar a una persona privada de su libertad, con el perfil del ex mandatario estatal.

Veinticuatro el Ing. Eugenio Hernández Flores, obtuvo una suspensión provisional contra cualquier traslado del penal de Ciudad Victoria, lo que dio a conocer uno de sus abogados de la firma Collado y Asociados. Supuestamente el Juzgado Décimo Primero de Distrito del Noveno Circuito resolvió impedir el movimiento del procesado del CEDES de la capital del estado hacia otro reclusorio.

Con ésta acción legal evita la solicitud que el viernes hiciera la Secretaría de Seguridad Pública a la Comisión Nacional de Seguridad, para trasladarlo a un penal federal, con el argumento de que la cárcel actual “no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados”.

Que triste y lamentable, pero sobre todo que vergüenza, que tenga que venir el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a señalarle al gobierno de México la necesidad de mejorar las condiciones y los sueldos de los trabajadores, para que sea parte del capítulo laboral del TLACAN, como lo reclaman en su país organizaciones laborales y sindicatos.

“Con normas laborales progresistas es la manera en que aseguramos que se modernice el Tratado y que recuperemos así a un mundo libre y justo, y para ello necesitamos el apoyo popular”, dijo Tradeau.

Luego destacó que el mayor reto que tienen los gobernantes es asegurar que todos se beneficien del crecimiento económico y remarcó que los líderes deben centrarse en la clase media y en aquellos que trabajan por formar parte de ella. Pero, pero, pero, el gobierno mexicano argumenta que en nuestro país los salarios los determina el mercado. Dias atrás nosotros dijimos “los empresarios”, no andábamos tan equivocados.

Más que merecido el reconocimiento de que fue objeto el rector Enrique Etienne Pérez del Río –por parte de la FCAV-UAT– como director fundador de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV). Por cierto en éste plantel el Rector Etienne impulsó la creación del primer posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El emotivo reconocimiento al Rector Etienne celebrado en la Cena de Gala y Encuentro Generacional con motivo del 50avo Aniversario de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria, fuéron dos los significativos acontecimientos para la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Conforme a los antecedentes históricos en el año de 1967 el CPC, Enrique Etienne Pérez del Río, se echó a cuestas la tarea de planear, organizar y echar a andar en Tamaulipas la Facultad de Comercio de Victoria y 10 años después siendo director del plantel, creó la Maestría en Administración, primer posgrado impartido por la UAT.

El director José Antonio Serna Hinojosa, durante el evento que se llevó a cabo en conocido centro social, destacó que la comunidad de alumnos, directivos, docentes, ex directores y ex alumnos de la FCAV, le brindaron su homenaje al Rector Etienne, el que a lo largo de 50 años ha entregado su vida, su corazón y esfuerzo por ésta institución, apuntó.

“Maestro usted nos ha demostrado a lo largo de su trayectoria laboral, el espíritu y vocación de servicio que se desprende desde el hogar y que se fortalece durante toda la vida”, dijo Serna Hinojosa.

El compañero editor y periodista de Tampico, Max Morales Valades, se registró como aspirante a diputado federal independiente por el Octavo Distrito. Suerte.

Hoy lunes hay conferencia de prensa en el PRI-Estatal, arranca a las 11:00 de la mañana. Ahí nos vemos.

