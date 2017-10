T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

TAMAULIPAS ES EJEMPLO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN..!

COMO NUNCA antes en la vida política del estado, “hoy Tamaulipas, está siendo ejemplo de combate a la corrupción”, cuyo primer paso ya se dio al ser capturado y encarcelado el ex gobernador priista EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, a quien la Fiscalía Anti corrupción, en el proceso que éste enfrenta, le encontró elementos probatorios de delitos como el Peculado y Operaciones con recursos de procedencia ilícita y por tal motivo, el ex mandatario tamaulipeco, ya fue declarado formalmente preso, habiéndosele internado en el CEDES de Victoria, cuyo tema, repito, ha causado enorme expectación entre la grey política del estado, porque nadie, en toda la historia política de Tamaulipas, había tenido “las agallas” o la decisión de aplicar y hacer cumplir la ley y enviar a prisión a un ex gobernador como “El Geño”, quien pensando que, “nadie se atrevería tocarlo” se paseaba con marcada impunidad desde hace años aquí en Tamaulipas como de igual forma lo hacía en algunas regiones de México.

PERO COMO NADIE debe estar por encima de la ley, la autoridad judicial obró en consecuencia contra el presunto responsable de los actos violatorios establecidos, detalle por el cual, hay la plena certeza de que, “aparte de ALBERTO BERLANGA, socio y presunto presta nombres de HERNÁNDEZ FLORES en el caso de las 1, 600 hectáreas ubicadas allá en el Puerto Industrial de Altamira, hay otros ex secretarios que formaron parte del gabinete del ex gobernante detenido y de quienes se dice “serán llamados a rendir cuentas claras”, detalle que nos lleva a pensar que “”El Geño”, habrá de llevarse “entre las patas y a la prisión” a varios de los amigos y compadres que fueron sus inseparables, cuando él era gobernador, porque “evidentemente lo están dejando solo”.

LO ANTERIOR, se sustenta en la versión emanada del empresario JORGE PENSADO ROBLES, quien subraya que, varios de “los ex secretarios” del ex gobernador detenido, “saben que no tendrán escapatoria judicial” y por tanto, tendrán que ir en su momento a declarar sobre los manejos financieros y de todo tipo que ejercieron o realizaron junto a Hernández Flores, para que todas las irregularidades consumadas de manera cruel y criminal contra la sociedad tamaulipeca, poco a poco vayan desenmarañándose y este tan controvertido tema, se aclare, para que todos los actores responsables de las trapacerías de GEÑO, sean sancionados en los términos de la ley penal de Tamaulipas.

EL EMPRESARIO Jorge Pensado, ha dejado claro ante medios de comunicación que, “muchos de los que fueron cómplices del ex Gobernante Eugenio Hernández Flores”, al saber a fondo, todo lo malo que hacían en el Gobierno “de Geño”, obviamente tendrán que irse hacia rumbos desconocidos, porque de lo contrario, serán objeto de la aplicación de la ley, como ya lo está siendo el ex mandatario, quien por lo pronto ya se ha amparado para que no lo trasladen a un penal federal de alta seguridad, cuya cuestión, naturalmente, confirma que el detenido Hernández Flores, ya se encuentra ante muy serio dilema judicial, porque al menos por el momentito, su defensa no logró ponerlo en libertad absoluta o bajo caución.

CON ESTA Acción Penal, se ha dado el primer paso importante en el combate a la corrupción en Tamaulipas y México, en el que Eugenio Hernández Flores, ya rinde cuentas sobre sus actos relacionados con el daño patrimonial y económico al estado. Apuntándose que, los que aparte de Geño, están seriamente involucrados en los perjuicios a la entidad, deberán pagar lo que hicieron y por ello, los co-participes, se dijo, no están salvados del pecado judicial”, y por esta razón fundamental, las Autoridades investigadoras, ya realizan las indagatorias de rigor, con tal de dar con los demás presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, peculado y otros muchos más que sobre la marcha legal se irán dando a conocer.

PARA ELLO, el referido empresario dijo que, “con la captura del ex ejecutivo estatal, las nuevas autoridades de Tamaulipas, han dado un paso esencial, para lógicamente, ir recuperando la credibilidad entre la sociedad tamaulipeca”, aduciendo el empresario Pensado Robles que, lo que es del estado, será recuperado, como lo es el tema de las 1,600 hectáreas en Altamira, y como también está súper pendiente “el caso del parque Bicentenario en Victoria” y otros, en los que aseguran que, “la madeja financiera está tan enredada” que, los actores de este perjuicio, también serán llamados a que expliquen cómo está eso del pago de los 410 millones de pesos a los Valdez Balboa y Valdez Vargas, a los que señalan ser parte importante en otros temas presuntamente delictivos consumados por “El Geño” Hernández Flores.

Y SIN DAR NOMBRES, el referido empresario Pensado Robles dijo que, es de todos conocido, quiénes fueron sus colaboradores más cercanos, los que evidentemente viven hoy en día de manera espectacular. Así es que, “este tan sonado caso” del parque Bicentenario, por obviedad, seguirá siendo motivo de investigación judicial para que, se proceda en consecuencia contra los co-partícipes de este tema, tema que, es tan grave como el de Altamira, Tamaulipas.

