Por Guadalupe E. González

TAMAULIPAS SE CONVERTIRÁ EN POTENCIA ENERGÉTICA

TRAS INVITAR a los empresarios “a prepararse para que no pierdan las oportunidades que se vislumbran en Tamaulipas, gracias a la Reforma Energética”, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su visita ayer a Reynosa, anunció y destacó la derrama de 50 mil millones de dólares, cuyas inversiones extranjeras en explotación de hidrocarburos, vendrán a fortalecer la economía Tamaulipeca, y por eso, dijo, “les insisto a los empresarios a que se preparen para el progreso”, cuyo detalle viene a confirmar los grandes beneficios que se tienen en este sentido para Tamaulipas.

POR ELLO, el Ejecutivo Estatal, quien vino a poner en marcha la segunda etapa del programa “Unidos por Reynosa”, acompañado por la plana mayor de su gabinete, recalcó que, “tenemos que prepararnos” para que no nos ocurra lo sucedido en los Estados de Campeche y Tabasco, donde los empresarios por no atender la invitación como la que hoy les hago aquí en Tamaulipas, no invirtieron para ser proveedores y se les fue la maravillosa oportunidad de aprovechar esta clase de inversiones extranjeras que son de suma importancia para México y en especial para Tamaulipas.

REIETRÓ el Gobernador Cabeza de Vaca que “tenemos que prepararnos”, y por esta razón fundamental, alertó a los empresarios a que, “no se nos pase el boom petrolero”, remarcando el mandatario tamaulipeco que, que desde el inicio de su gobierno, ha patentizado el ofrecimiento a los empresarios, para que aprovechen los cursos de capacitación, así como créditos para que estén listos y se conviertan en proveedores para las empresas extranjeras que vendrán a tomar parte en al exploración y extracción de los hidrocarburos, y obviamente, los empresarios locales, tengan opción al beneficio que traerá consigo la Reforma Energética.

PERO ADEMÁS, el Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca enmarcó que a partir de esta semana, estaremos viendo aquí en Tamaulipas los importantes resultados de la Reforma Energética, anunciando en corto lapso el ofrecimiento de una rueda de prensa junto al Secretario de Energía del país, aludiendo también que, “el boom petrolero”, es un factor de enorme valor que permitirá que Tamaulipas, emprenda el camino hacia el trascendente y relevante crecimiento socio económico que tanta falta nos hace para que Tamaulipas sea una de las entidades de mayor importancia en toda la geografía nacional.

EXPLICO el Gobernador en su amplia exposición que, la explotación de los hidrocarburos de aguas someras y aguas profundas en costas de Matamoros, además la tradicional extracción de la cuenca de burgos y la instalación de más campos eólicos, generaran energías limpias, lo que dijo se producirá en corto, mediano y largo plazo, cuya inversión de 50 mil millones de dólares, será de vital importancia para nuestra entidad tamaulipeca. Y por ello, creo que nuestros empresarios locales no deben desaprovechar esta valiosa oportunidad para ser parte vital en las inversiones extranjeras millonarias que habrán de llegar a Tamaulipas. Expresando que, “van a dar a conocer lo que estuvieron anhelando por décadas”, una gran inversión en el sector hidrocarburos en el estado. Y por ello, Tamaulipas tiende a convertirse en una potencia energética, recalcó el Jefe del Ejecutivo Estatal.

LUEGO ABUNDÓ que, “Nos va a ir bien si generamos más y mejores servicios, es donde tenemos que trabajar de una manera coordinada los tres niveles de gobierno, tenemos que garantizar la seguridad, se va a reactivar la economía”,

Y A PESAR DE LAS CRÍTICAS que dijo haber recibido en 2012-2013 por impulsar la reforma energética como senador, remarcó que siempre estuvo convencido que Tamaulipas será el estado más beneficiado por tener petróleo y gas en altamar y en tierra por la Cuenca de Burgos.

