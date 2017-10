EL COLUMNISTA

Por: Ramón Escalante González.

No busques enemigos donde no se tiene espacio para las pendejadas.

*.-Tamaulipas tiene a un Gobernador humano y generoso con su pueblo.

*.- Las cuentas claras de Leal Guerra en Mante.

*.- Alcalde de Ocampo cabalga con su pueblo.

*.- Xicoténcatl tierra de progreso.

*.- Julio Peña nuevo dirigente del PES en Mante.

*.- Tino Sáenz garantía de triunfo como posible Candidato del PRI a la Diputación Federal por el VI Distrito.

El Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un hombre sensible, humano y muy generoso con su pueblo, desde el inicio de su administración su trabajo es y seguirá siendo llevar a Tamaulipas por la senda del progreso y el desarrollo.

La tarea no era sencilla, se tenía que acabar con años de corrupción en las entrañas del Gobierno del Estado, mal heredado por Gobiernos priístas, nefastos que pudrieron a una gran parte de la sociedad.

Ahora nuestro estado empieza a tomar orden y rumbo, el Gobernador García Cabeza de Vaca, se encuentra inmerso en todos los temas del Estado, recientemente los Municipios de Tampico, Madero y Altamira se vieron afectados por las torrenciales lluvias, que dejaron a su paso grandes inundaciones y colonias afectadas.

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, giro instrucciones inmediatas para salva guardar la vida de todas las familias, con un plan emergente en coordinación con las autoridades militares y civiles.

No hay la menor duda que nuestro Gobernador estará muy al pendiente de las necesidades de las familias afectadas en este desastre natural.

Las cuentas claras de Leal Guerra en Mante.

El Ayuntamiento Mantense respira transparencia y orden económico en sus cuentas públicas, el trabajo del Presidente Municipal Francisco Leal Guerra es bueno y muy ordenado, cada peso es comprobado por la Contraloría Municipal y la Tesorería, instrucciones del mismo Alcalde Leal Guerra cuentas claras amistades largas, aplicando este dicho a la perfección en la práctica Municipal.

El trabajo coordinado y en equipo entre el Alcalde Francisco Leal y su esposa la Presidenta del DIF Municipal Juanita Lara de Leal a rendido buenos frutos, beneficiando así ha muchas familias mantenses.

El Sistema DIF trabaja muy bien y marcha con grandes resultados, la atención a las familias es humana y noble, siguiendo la política de trabajo del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la Presidenta del DIF Estatal Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Alcalde de Ocampo cabalga con su pueblo.

En las fiestas del 84 aniversario de la fundación del Ej. Ricardo Flores Magón el Presidente Municipal de Ocampo Pedro Javier Muñiz Camacho cabalgó con su pueblo celebrando está importante fecha, con ese carisma que lo caracteriza y acompañado de su esposa la Presidenta del Sistema DIF Municipal Margarita Compeán de Muñiz, compartieron el pan y la sal con las familias de Ricardo Flores Magón, la música y la alegría no podía faltar, así como las Selfies, con el Alcalde Pedro Muñiz, quien le cumple a su pueblo más que bien la continuidad de este importante proyecto de trabajo es un hecho, el Vergel de Tamaulipas, está fundado por hombres y mujeres comprometidos con su gente y su trabajo.

Por su parte el Presidente Municipal Muñiz Camacho continua llevando apoyos dentro del Programa Un día en tu Escuela, el cual a permitido al sistema educativo tener un significado avance en toda la zona urbana y rural.

Xicoténcatl tierra de Progreso.

En la ciudad cañera el progreso es palpable los avances en materia de obra son significativos, el trabajo del Presidente Municipal Vicente Javier Verástegui Ostos, es muy bueno y ha permitido el desarrollo y crecimiento de Xicoténcatl.

La suma del trabajo en equipo del Sistema DIF Municipal a cargo de su esposa la Sra. Noemy González de Verástegui ha dado un plus al avance de Xicoténcatl, el lado más sensible y noble de esta administración sea visto reflejado en las familias, quienes hoy viven mucho mejor en un ambiente social humano.

Julio Peña el nuevo Presidente del Partido Encuentro Social en Mante.

El Controvertido Julio Peña Segura, un hombre de muy buena imagen abandono las filas del PRI por la falta de espacios, para incorporarse como Presidente del Partido Encuentro Social en Mante, cabe recordar que Julio Peña en el Gobierno anterior ocupo diversos cargos Estatales entre ellos el Coordinación del Programa del Gobierno Estatal en esta urbe cañera y la Delegación de ITAVU, los cuales siempre destacó su sencillez y su transparencia en el manejo de los recursos públicos, el Presidente del PES en Tamaulipas el Mantense Rigoberto Rodríguez Rangel nos dio la información sobre el nombramiento de Julio Peña en esta ciudad, de cual aseguró se tiene la confianza de obtener buenos resultados con la ciudadanía.

Tino Sáenz sería un buen elemento como posible Candidato del PRI a la Diputación Federal por el VI Distrito.

A un y cuando la noticia no ha sido confirmada por el Dirigente de la CNC Campesina en Tamaulipas Florentino Aarón Sáenz Cobos, se habla de que ya es considerado por el mismo PRI Nacional como un fuerte prospecto para ser el Candidato del Partido Revolucionario Institucional para ir en busca de la Diputación Federal por el VI Distrito Electoral, con cabecera Municipal en Mante, Tino Sáenz ya fue ex Alcalde de la urbe cañera y ex Diputado Local y Coordinador de Giras en Gobiernos anteriores del Estado, además de haber destacado en la Secretaría General.

Actualmente su trabajo destaca como líder de la CNC Campesina en el Estado, en donde gestiona y lleva múltiples apoyos en todo Tamaulipas para los campesinos y ganadores sin distingo de colores y creencias religiosas.

