T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

Tamaulipas tiene Diputados Federales Millonarios

LO INHUMANO e inconcebible es que en Tamaulipas, “tenemos Diputados Federales Millonarios”, porque estos, que para nada se preocupan por atender las necesidades de las familias que dicen representar y a las que en campañas hicieron innumerables promesas y las engañaron, porque no les han cumplido ni las más mínima solicitud, estos, tienen vida ultra-holgada económicamente, porque cuentan con extraordinarios beneficios como los jugosos salarios que mensualmente perciben y toda clase de prebendas, entre esto “el bono navideño” que, “ellos mismos cada año, se aprueban en el Congreso de la Unión”, sirviéndose “con la cuchara grande”

POR EJEMPLO en diciembre de 2015 el Diputado riobravense EDGAR MELHEM SALINAS, quien entre otras cosas “YA ANDA ENCAMPAÑADO”, porque quiere ser SENADOR DE LA REPÚBLICA bajo las siglas del PRI, junto a los integrantes de la Bancada Parlamentaria tricolor, “los muy insensatos se APROBARON UN BONO NAVIDEÑO DE 150 MIL PESOS y en el 2016 otro bono de 375 mil pesos, respectivamente”, esto, adicional al sueldo, viáticos, dietas y demás beneficios que se les otorga, por ser sumidos y serviles, lo que en volumen, si hablamos de 500 Legisladores federales, son miles de millones de pesos los que el gobierno gastó para que sus diputados la pasaran de lo lindo en familia y en espera de la llegada de Santa Claus.

EDGAR MELHEM, guía de Diputados Federales de Tamaulipas, juntos a María Esther Camargo Félix de Reynosa, Yahleel Abdala Carmona de Nuevo Laredo, Jorge Coronado “Peluco” de Matamoros, Miguel González Salum ex alcalde de ciudad Victoria, Alejandro Guevara Cobos de Mante, Mercedes del Carmen Guillen Vicente de Tampico, así como el repudiado líder petrolero y ex Alcalde de Madero y actual Diputado Federal EDRAS ROMERO VEGA, sin olvidar al derrotado ex candidato a Gobernador BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, hoy en día son los legisladores millonarios que en Tamaulipas tenemos, porque siguen amasando fortuna para ellos y sus familias y, “a la gente que les dio el voto, los muy mal agradecidos, la tienen olvidada”.

EDGAR MELHEM, ULTRA MILLONARIO Y QUIERE MAS…!

Y PRUEBA tangible de que a DIPUTADOS Millonarios y gandayas como EDGAR MELHEM ya se le olvidó la gente, es que, éste sujeto de baja caterva moral, “anda haciendo su nueva campaña electoral”, porque él, ya lo dijo: “QUIERE SER SENADOR”, haciéndose notar en eventos públicos como en el desfile obrero de hoy Iro. De Mayo en Río Bravo, donde el muy mentiroso e irresponsable de Edgar, en plan de burla al pueblo riobravense y de todos los pueblos del III Distrito, hará presencia “PARA VANAGLORIARSE COMO EL SALVADOR” por haber conseguido 8 millones de pesos y fracción del Fondo Fronterizo para Río Bravo, cuyo beneficio, en toda la frontera “lo anda cacaraqueando en grado superlativo”, para que la gente crea y piense que está trabajando a todo vapor por ellos.

PERO AFORTUNADAMENTE, el pueblo de Tamaulipas, “no olvida a quien los olvida y hasta los ignora” y además, la gente está convencida de que, EDGAR, hace campaña para beneficio de él y de su familia y no para las familias que dice representar, cuyo tema está claro, porque desde que, MELHEM, anduvo en campaña para ser Diputado Federal (por segunda vez), no ha regresado ante las familias humildes de las colonias, ejidos y ranchos de todo el III Distrito, “a las que les dijo volvería, pero no les dijo cuándo”, porque al muy desgraciado, “le importan solo sus intereses” y lo que solo le importa de la gente “ES EL VOTO”, el que irá a pedirlo de nuevo, pero quien sabe si se le vuelvan a dar.

POR ELLO, tengo la plena certeza de que EDGAR, para la contienda electoral, en la que ya anda a todo galope participando en diversos eventos, tal vez “la suerte no lo socorra o no lo favorezca”, COMO CUANDO PERDIÓ, en su intento, por ser Presidente Municipal de Río Bravo, en esa vez, porque su contrincante u oponente JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDUA (q.e.p.d), era un joven con excelente arraigo popular, es decir, muy bien identificado con la gente de su querido Río Bravo y además era un hombre con verdadera VOCACIÓN de servicio a las familias de las colonias y ejidos, cosa que MELHEM SALINAS, no ha logrado hasta hoy en día, porque a éste, “solo le interesa el beneficio propio y no el bien colectivo”, cuya cuestión es lo que, Edgar, en su peregrinar político, siempre ha demostrado.

PARA CONCLUIR, hay que señalar que, “las familias de los diversos estaros sociales, y principalmente las de condición humilde, merecen respeto”, porque son ellas las que le aportan el voto o sufragio al político que promete servir, pero como en la actualidad, la mayor parte de los políticos sátrapas, entre estos EDGAR MELHEM SALINAS, “están convertidos en contumaces mentirosos”, la gente por obviedad tendrá que reflexionar muy bien la emisión de su voto y naturalmente, voltear a VER MEJORES OPCIONES, porque más de lo mismo, COMO ES LO QUE REPRESENTA Melhem Salinas, “no son garantía de servicio a los pueblos”, cuya cuestión, es lo que el referido Diputado Federal riobravense, ha venido demostrando.

Por hoy es todo y hasta mañana.

