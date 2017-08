La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“TAMAULIPAS VIVE UNA NUEVA ETAPA DE ESPERANZA Y OPTIMISMO”: CDV

“La paz avivará definitivamente en nuestro estado cuando el conocimiento y las oportunidades que éste genere se impongan a la irracionalidad de la violencia y carencia de esperanzas de progreso. La educación es nuestra principal herramienta para abatir el delito”.

Como tal lo afirmó ayer lunes el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al poner en marcha el nuevo Ciclo Escolar 2017-2018 en Tamaulipas, al que se incorporan 982 mil 968 estudiantes de todos los niveles educativos, además de 53 mil 211 maestros que los atienden en un total de seis mil 488 planteles.

Cabe señalar que con el ciclo escolar se va a estrenar el nuevo modelo educativo del estado (MET), el que da prioridad al desarrollo integral de los alumnos, desde la educación inicial a nivel superior, bajo las premisas de “aprender a aprender” y la educación como herramienta para la reconstrucción del tejido social.

La inauguración del nuevo ciclo escolar 2017-2018 se llevó a cabo en la escuela Primaria, Ignacio José Allende, en cuyo marco el mandatario estatal entregó material didáctico y libros de texto gratuíto, entre otros apoyos educativos a alumnos de nivel básico.

En su mensaje el gobernador destacó que en la tarea de hacer de Tamaulipas una entidad segura, democrática, justa y con oportunidades es fundamental la labor de los docentes a quienes reconoció como agentes transformadores de la sociedad y precisó que colocar a la educación como base para la construcción de los grandes cambios en la sociedad, es parte de la transformación que su Administración impulsa en todos los rubros.

Por último el Secretario de Educación de Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, señaló a la dependencia para que a través de un servicio educativo, con calidad y equidad, juntos, maestros, padres de familia y autoridades educativas, generen los cambios que los tamaulipecos demandan para dar respuesta a la exigencia de los nuevos tiempos.

Con la novedad de que la renegociación del tan llevado y traído Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN) después de tantos dimes y diretes ahora nos salen con que se va a cocinar por la llamada vía del fast track, que no es precisamente el equivalente “al vapor” en español, pero creemos que va ser algo semejante para no batallar tanto, como lo hacen en los congresos de los estados con la aprobación de nuevas leyes.

No sabemos a ciencia cierta que fué lo que hizo a los gobiernos de los tres países tomar ésta decisión, quisiéramos creer que no hay gato encerrado en el acuerdo. Habría que preguntarse de quién fue la propuesta, porque en México el año entrante vamos a tener elecciones y quizás el gobierno mexicano haya visto la conveniencia de sacar adelante el nuevo TLACAN antes de las elecciones presidenciales previstas para julio del 2018, pero de nuestra parte es solamente una suposición.

Vaya sorpresa que nos ha dado el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el que decido a participar con las siglas de su partido en las elecciones del 2018, optó por traerse de Atlanta, Georgia (USA) a México a su esposa y sus hijos, donde tenían tiempo de estar radicando y estudiando, para evitar el golpeteo durante su campaña, si es que llega a ser el candidato.

Para que no quedara ninguna duda de su sabia decisión ayer lunes compartido en su página de Facebook una foto donde aparece con sus hijos y su esposa acompañando a los niños a su primer dia de clases en la Ciudad de México. Bendito sea Dios, desde que luego todavía nos faltan cosas por ver.

Por su parte el Presidente Enrique Peña Nieto no se anduvo por las ramas en el marco de la inauguración del Ciclo Escolar 2017-2018 y sostuvo que quienes están contra la Reforma Educativa lo están contra México, su niñez y su juventud.

Pero Andrés Manuel López Obrador fué más lejos todavía al decir que todo partido que no se sume a su proyecto es porque están al servicio de la mafia del poder y no quieren un cambio. Lo que traducido al lenguaje popular sería el equivalente a “los que no están con migo, están contra mí”, que original y que ingenioso, no cabe duda que su rollo se agotó.

Por cierto el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, tuvo la magnífica idea de poner en marcha el Operativo Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018 “No te Pases”, para proteger a los niños que van a la escuela, en el que participan 90 elementos del Departamento de Tránsito y 20 patrullas, medida que estamos seguros será bien vista por la ciudadanía.

Este operativo consiste en brindar protección vial a los estudiantes en éste regreso a clases, prevenir accidentes en el entorno a las escuelas y fomentar una cultura para el manejo responsable entre los automovilistas.

Durante el arranque del operativo Almaraz Smer exhortó a los agentes de tránsito a privilegiar la seguridad de los alumnos, maestros y padres de familia, manteniendo una presencia constante, durante todo el ciclo escolar, en torno a las instituciones educativas a fín de inhibir accidentes. Nos gusta la idea para que se la copien otros alcaldes de la entidad.

Por cierto el dirigente estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar, acompañado del secretario general Ismael García Cabeza de Vaca y la diputada Noemí Estrella Leal, presidió un foro en el municipio de San Fernando, en el que con la presencia de ciudadanos en general se efectuaron los trabajos que impulsa el comité directivo estatal de éste partido político “para formar la plataforma electoral con rumbo al 18”, reza el boletín.

Ni duda nos queda de que los demonios anduviéron sueltos el fín de semana ya que los badman ejecutaron a por lo menos 10 comerciantes (tiaguistas) en Acapulco, Guerrero y en tres municipios de Guanajuato mataron a 11 más entre ellos tres policías de Salamanca. Definitivamente los chicos malos ya han rebasado al gobierno de Peña Nieto, lo que obviamente incluye a las fuerzas federales. SEDENA, SEMAR y Policía Federal.

Por cierto especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevan a cabo estudios relacionados con los llamados “Ecosistemas de Alta Montaña”, que están localizados en el altiplano tamaulipeco y contienen información biológica única de ésos sitios.

Según nuestras antenas uno de los objetivos es apoyar su conservación, además de elaborar una guía de aves y plantas que son características de éstas regiones del estado, así lo definen el Dr. Rafael Herrera Herrera y el Dr. Jacinto Treviño Carreón, ambos investigadores del cuerpo académico ecología y conservación de la biodiversidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Por cierto Treviño Carreón explicó que en el proyecto se caracterizan los tipos de vegetación que se encuentran en el altiplano tamaulipeco, que incluye desde las zonas planas hasta las partes más altas de Tamaulipas, cuyos picos alcanzan hasta los tres mil 600 metros sobre el nivel del mar, bien.

Con el sentido fallecimiento de Juan Nava Baltierrez a juicio nuestro se fue el mejor fotógrafo que ha tenido hasta ahora el Gobierno de Tamaulipas, en donde se inició siendo gobernador del estado el doctor Norberto Treviño Zapata, el que gobernó al estado de 1957 a 1963.

Nosotros lo conocimos en el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra (1987-1993) era todo un profesional de la fotografía, su calidad como tal fue reconocida incluso en Estados Unidos y otros países, Cuba entre éstos sino estamos mal. La misma NASA lo reconoció. Fue de los fotógrafos que preparaban sus solventes para revelar las fotos y usaba cámaras manuales, en las que había que graduar la velocidad de la cámara y la apertura del lente, además de medir la distancia del objetivo, entre otras cosas, para sacar buenas fotos.

Se ha ido al cielo un profesional de la fotografía, descanse en paz nuestro gran amigo, Juan Nava Baltierrez; nuestro pésame para su familia.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx