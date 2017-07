La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TAMAULIPAS Y SU PRIMERA PLANTA DE ETANOL, ES UN HECHO

Por fín se va a construír en el municipio de Valle Hermoso la que vendrá a ser la primera planta de Etanol a base de sorgo producido en Tamaulipas, la que tendrá capacidad para producir hasta 350 mil litros diarios de biocombustible y procesar 304 mil toneladas del grano rojo, con potencial de 450 mil en una segunda etapa.

En la gira de trabajo realizada éste jueves el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, se reuniéron con agroempresarios constituídos en Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), en cuyo marco creemos que el tema fue abordado.

En el comunicado oficial señalan que éste proyecto tiene aproximadamente 10 años en planeación y finalmente va a cristalizar en ésta Administración, al encontrar el respaldo coordinado de autoridades estatales y federales para convertirse en realidad.

El primer intento de producir Etanol en el estado, dada la alta producción de sorgo que año con año cosechan los productores particularmente de la zona norte de Tamaulipas, se llevó a cabo en el gobierno del ingeniero Eugenio Hernández Flores, siendo Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor de León Orti, el que en aquel entonces nos dio la primicia del proyecto y que finalmente no prosperó –si no estamos mal– por falta de financiamiento, entre otros factores.

Después del primer “entre” en la misma Administración 2005 al 2010 hubo dos o tres intentos más pero, pero, pero, como que el Gobierno Federal sacó su veinte y ya no quiso saber nada del proyecto, por lo que fue guardado en el archivo muerto. Y a decir verdad hoy nos da gusto que vaya a ser revivido éste proyecto por el nuevo gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Y como el camino se hace al andar, como dice la canción, el mandatario estatal y el titular de la SAGARPA en la reunión que tuviéron con los agroempresarios entregaron estímulos por 76 millones de pesos, que pemitirán empezar con la construcción de las instalaciones administrativas y operativas de la que será planta de Etanol.

Pero, pero, pero, el complejo va a requerir de una inversión inicial de mil 847 pesos, de los cuales mil 606 millones corresponden a la edificación del complejo de refinación y los restantes 268 millones serán destinados al capital de trabajo, previéndose que su construcción arrancará en los próximos meses.

Por su parte los productores asociados solicitaron coordinarse con las autoridades estatales y federales para ejecutar tareas complementarias, como la construcción de más centros de acopio, drenaje parcelario, mejoramiento de suelos y modernización de equipos y maquinaria.

Ya en el nuevo escenario la planta de etanol Tamaulipas dará un valor agregado a la cadena productiva del sorgo, disminuirá la sobre oferta estacional del grano, propiciará ahorros en la comercialización por 200 millones de pesos al año, sustituirá la importación de gasolinas con un ahorro de mil millones de pesos anuales y además generará un polo de desarrollo en la región norte del estado.

Cabeza de Vaca destacó que gracias a la Reforma Energética, la que apoyó como Senador de la República por el estado de Tamaulipas, es posible el éxito de éste tipo de proyectos que no solo contribuyen a un mejor medio ambiente, sino que dan a empresarios locales la oportunidad de emprender nuevos negocios, que se deriven en la generación de más empleos y riqueza para la entidad.

Hizo hincapié por último en que éste tipo de proyectos no solo dan valor agregado al campo sino que también están contribuyendo a la modernización, que es la visión que se tiene para el país, especialmente con la Reforma Energética que hace todavía más viables proyectos de ésta naturaleza.

Por cierto al alcalde de Ciudad Victoria Oscar Almaraz Smer, que fuera invitado a la gira de trabajo que llevaron a cabo en municipios del centro del estado el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa; al ser entrevistado dijo que el campo tamaulipeco tiene en ambos a dos grandes aliados, los que juntos lograron una inversión histórica de 4.4 MMDP para éste importante sector, lo que se traducirá en grandes beneficios para nuestro municipio.

Durante su participación Almaraz Smer destacó que los agricultores y ganaderos victorenses son productores comprometidos con el desarrollo rural de la región, del estado y del país, orgullosos del avance que se ha alcanzado y agradecidos con el respaldo de ambas instancias gubernamentales, Federación-Estado.

En la Ciudad de México como que los periodistas están sorprendidos o al menos les llama la atención el que las autoridades del Reclusorio Norte le den un trato preferencial al ahora ya ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, al que le permiten que su representación legal le lleven comida de un restaurante y además lo dejan vestir con zapatos y ropa de marca, además de tener con él excesivos cuidados.

Para nosotros esto no es nada nuevo ni nada de raro, ya que esos privilegios para los reos en los penales del país siempre han existido, pero solamente los disfruta el que puede pagarlos porque en éste mundo nada es de gorra y menos en los reclusorios del país.

En el ya desaparecido penal de La Loma de Nuevo Laredo los reos con lana hacían fiestas dentro del penal, con sexoservidoras y grupos musicales, para su diversión, obviamente con cerveza y whiski para mitigar la sed. Otro de los privilegios que había en ese reclusorio era que el reo que quería salir a pasear por la noche en la ciudad y de paso tomar la copa en algún antro, también existió.

Por eso las autoridades no tienen verdadero interés en acabar con la corrupción en los penales, porque es mucha la lana que sube y baja, por las atenciones que se tienen con los internos que tienen con que responder, empezando con el pago de la ocupación de las celdas VIP, (very important people), lo que obviamente no puede pagar Juan de las Pitallas, pero don Javier Duarte si lo puede hacer y más.

Días atrás vimos una nota que se publico en un periódico y también apareció en las redes sociales, la que da por hecho una serie de enroques en el equipo del Presidente Enrique Peña Nieto, de lo que muy seguramente el mandatario nacional fue enterado, ya que al inaugurar la remodelación del estado de futbol Nemesio Diez aprovechó el viaje para poner en claro que por ahora no contempla movimientos en su equipo de trabajo, sin descartar que se lleguen a dar en lo que resta del año.

Por lo que estamos viendo la tómbola del PRI en Tamaulipas aún sigue dando vueltas para la renovación de la dirigencia estatal y al parecer ya nada más son dos los gallos que llegan a la recta final, que son Sergio Guajardo Maldonado y Luis Enrique Arreola Vidal, ya que al parecer a Oscar Luebbert Gutiérrez le acaban de mover el tapete.

La diferencia entre Guajardo Maldonado y Arreola Vidal es que el primero tiene el apoyo del PRI-Local y el segundo del PRI-Nacional, apuéstele, al cabo en Tamaulipas es fama que no pasa nada. Del resto de los que también andaban calientes ya ni para que hablar, además de que los más son ya personas de la tercera edad y según nuestras antenas en el PRI están pensando en darle la oportunidad a la gente jóven.

En el México de la alternancia que llegó para quedarse los dinos del PRI ya están desfasados y su mentalidad y estrategias de lucha aún siguen siendo las mismas del siglo pasado, a lo que en lo personal hemos venido atribuyendo el ridículo que hizo Manlio Fabio Beltrones en las elecciones del 4 de junio del 2016, en las que siendo el dirigente nacional del partido perdió y gacho siete de las 12 gubernaturas que estuvieron en juego, por lo que de inmediato renunció a la dirigencia nacional del tricolor.

A decir verdad nos parece la mar de interesante el que la UAT elabore un proyecto de análisis en la zona que comprende al querido y admirado Cerro del Bernal, que se localiza en el municipio de González, con miras a generar un programa de manejo integral para ésta importante área natural protegida de Tamaulipas.

El Doctor Arturo Mora Olivo, líder del cuerpo académico de ecología y conservación de ecosistemas del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT, dijo que el propósito es hacer una serie de estudios que son básicos para ésta área y que jamás se han realizado para la protección de la biodiversidad de la zona. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx