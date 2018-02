La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TAMBIEN CUENTAN LOS AVANCES ALCANZADOS: EPN

En clara alusión al proceso electoral que está en marcha al encabezar la ceremonia del 101 Aniversario de la Constitución en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que los tiempos políticos del país llevan a la legítima confrontación de ideas y proyectos pero, dejó ver no estar de acuerdo con desconocer los avances alcanzados por México.

Acompañado durante el evento por los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de la mayoría de los gobernadores e integrantes de su gabinete, el mandatario nacional apuntó que nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México y remarcó que desconocer esto avances sería faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política.

Sostuvo Peña Nieto que la solidez de nuestras instituciones nacionales y su capacidad para mantenerse vigentes son la más alta prueba de la vitalidad de la Constitución de 1917. Dijo que en diferentes momentos de su historia los mexicanos han decidido actualizar, expandir y reformas a la Constitución, ello como resultado del debate y del intercambio de ideas, del acuerdo entre institutos políticos y entre representantes populares.

Dijo que hace poco más de cinco años los mexicanos, a través de sus representantes populares y la participación de las dirigencias de diversos partidos políticos nacionales se suscribió el Pacto por México, con el cual se demostró que los mexicanos saben anteponer la unidad y el interés de la nación a las ventajas particulares o partidistas.

Por su parte al hacer uso de la palabra en el mismo evento en su discurso –que de lejos nos pareció fuera de serie– el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, subrayó que desde su promulgación el principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento.

Apuntó que se ha afirmado que “el país nada en ríos de ilegalidad”, pero hizo hincapié en que esto no es solo porque las autoridades no hagan cumplir las leyes, ya que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas.

“Las reglas y normas que rigen todo nuestro actuar derivan de la Constitución, faltar al respeto a cualquier ley o norma jurídica por no obedecerla, es faltar a la Constitución misma, es provocar el desorden, es mentir a la sociedad, es permitir que se haga abuso del poder legal o de facto, es creer que en la corrupción o el engaño se puede tener paz”, remarcó Aguilar Morales.

Por cierto en el marco de la conmemoración del primer aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, se sumó al llamado hecho por ex fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para que México cuente con una nueva Constitución, por considerar que la que está vigente no puede seguir con más reformas. Luego hizo hincapié en la urgencia del país por una nueva Carta Magna actualizada, de acuerdo con las necesidades del territorio.

El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, al asumir el mando de la Arquidiócesis de México en la Basílica de Guadalupe, dijo que es necesario reconstruír el estilo de vida de nuestra sociedad, haciendo hincapié en que hoy en día “nos abrumas” situaciones que violentan la justicia y la paz, por lo que pidió tanto a fieles como religiosos unidad para enfrentar los retos de la sociedad.

“Hoy nos abruman situaciones que violentan la justicia y la paz, agresiones que denigran nuestra condición de hermanos, y que fomentan una vida de confrontación, discriminación, de menos precio a la dignidad humana y conducen a la angustia, a la tragedia y a la muerte”, apuntó.

En la que fuera su primera homilía como arzobispo primado de México, Aguiar Retes, destacó la necesidad de “reconstruír el estilo de vida de nuestra sociedad”, así como replantearse los proyectos pastorales y sociales para dejar a las nuevas generaciones una ciudad “humanizada y humanizante”.

Luego convocó a todos a afrontar los retos de nuestro tiempo, en comunión y coordinación descubriendo juntos la tarea que corresponde a cada sector, mediante la escucha recíproca y la puesta en común, “como lo está pidiendo el Papa Francisco”.

Frente al nuncio apostólico, Franco Coppola, obispos del país y del cardenal Norberto Rivera Carrera, el prelado propuso a los fieles favorecer la reconciliación de las diferencias y la integración de las diversidades, bien.

En conferencia de prensa en Reynosa a la precandidata a senadora del PRI, Yahleel Abdala Carmona, le preguntaron que pasaría se la bajan de la primera posición de la fórmula a la segunda como ya ha ocurrido antes, respondió que aquí no importa quien es primero quien es segundo, somos una fórmula, somos grandes compañeros Alejandro y yo. Somos grandes amigos y tenemos muchas cosas en común.

Luego sobre las aspiraciones de Ramón Garza Barrios, que deja el PRI para buscar la alcaldía de Nuevo Laredo con la bandera de MORENA, Yahleel dijo que todo mundo tiene derecho a mostrar sus aspiraciones.

Alejandro Guevara Cobos, por su parte, al preguntarle su opinión sobre de la histórica derrota que sufrió el PRI en las elecciones de junio del 2016, dijo en respuesta que el poder desgasta; admitió que es indudable que en un proceso electoral el partido que va a ganar es el que tenga la mejor campaña, la más creativa y los mejores candidatos.

Enseguida le preguntaron sobre la posibilidad de que puedan quitar al candido Meade y tajante y sin rodeos Guevara Cobos apuntó que “eso yo lo veo imposible, somos un partido serio, somos un partido en el que escogimos a Pepe Meade como nuestro candidato, porque estamos seguros que es el mejor hombre”.

Por cierto nuestras antenas nos reportan que ambos precandidatos del PRI pidiéron en Reynosa no ser juzgados por los actos en que hayan incurrido ex gobernantes del tricolor.

Del Oscar Almaraz Smer todavía no sabemos si va a buscar su reelección como alcalde de Ciudad Victoria, ya que hasta ahora no ha dicho ésta boca es mía, pero mientras son peras o manzanas no le afloja ni una milésina al intenso ritmo de trabajo que viene llevando a cabo desde el primer día de su gestión. Ayer lunes 5 de febrero, Día de la Constitución, anduvo en las colonias, un día antes entregó a los habitantes del ejido Estación Carboneros la rehabilitación de la carretera interejidal y el sábado a eso de las 7:30 horas de la noche lo vimos entregar a los vecinos de la colonia Mariano Matamoros una calle pavimentada con concreto hidráulico.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad de Texas trabajan en un proyecto enfocado a la Conservación de Ecosistemas encaminado a rescatar una especie de arbusto catalogado en peligro de extinción en Estados Unidos, el que por cierto tiene una muy amplia distribución en Tamaulipas y el sur de Texas.

El investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), Dr. José Guadalupe Martínez Avalo, dijo que con el cambio del uso del suelo en territorio texano se ha puesto en peligro a éste arbusto pequeño de nombre “Manihot Walkerae”, que en Tamaulipas se encuentra en los municipios de Abasolo, Soto La Marina, Jiménez, Burgos y Cruillas.

