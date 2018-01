EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

TAMPICO: Anaya deslumbra; AMLO hipnotiza

Cada quien en su espacio y su audiencia, hizo hit durante su visita a Tamaulipas este fin de semana, con una diferencia: el precandidato del PAN a la presidencia de la república, RICARDO ANAYA CORTÉS, deslumbra con la agudeza de su inteligencia y su dialéctica discursiva, mientras ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de figura mesiánica y oratoria radical, fulminante, hipnotiza.

Pero, los dos coinciden en que la inseguridad, la corrupción, la desigualdad económica y la pobreza tienen un mismo origen: el mal gobierno.

Y ofrecen la solución, ¡que caray!:

ANAYA vaticinó que -en su gobierno- “se romperá el pacto de impunidad entre gobernadores: quienes violen la ley tendrán sus consecuencias. Digámoslo con toda claridad, el que la haya hecho, la va a pagar”, sentenció.

Y cita la prueba:

“Donde hemos ganado nosotros las elecciones se está haciendo justicia. Como en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua -‘y Tamaulipas no es la excepción’, remarcó-, ha habido avances muy importantes para castigar a los corruptos”.

Y es en este evento cumbre donde aparecen por primera vez en público los líderes estatales de la coalición Por México al Frente: FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, del PAN; ALBERTO SÁNCHEZ NERY, del PRD y MARIO RAMOS, del Movimiento Ciudadano.

Con los visibles precandidatos del PAN a la alcaldía de Tampico: JESÚS NADER NASHRALLAH y GERMÁN PACHECO DÍAZ; con el ex priista EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA y el empresario jaibo CÉSAR AMOR KNIGHT, como ‘pilón’.

Naturalmente, de Madero y Altamira hacen presencia los alcaldes en vías de reelección ANDRÉS ZORRILLA y ALMA LAURA AMPARAM, esta última con un denso aparato de publicidad que encabeza el jefe de prensa de su Administración, FRANCISCO PIÑEIRO, a quien persiguen decenas de ‘tucos’ como caballitos de carrusel, por todos los andenes del ‘Salón Imperial’ del Motel Posada Tampico, sitio de la reunión.

Otros ‘prospectos’ destacan:

El propio ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, Secretario General del CDE del PAN; CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, Secretario de Educación; MAKI ORTIZ, alcaldesa de Reynosa; el ex alcalde ARTURO ELIZONDO, SERGIO SALAZAR y GERARDO SÁNCHEZ SHUTZ, empresarios de filiación azul que sustituyen a los tricolores, que alguna vez encabezó el multimillonario EDUARDO ‘Lalo’ VELA RUIZ.

CABEZA DECIDIRÁ, TODO

Las propuestas -el ‘topic center’- del discurso de ANAYA, gira en torno a los logros del gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien ocupa primera fila acompañado de su esposa MARIANA:

“El compromiso va a ser de mucho trabajo por Tamaulipas, vamos a trabajar muy de la mano con el Gobernador, que es un hombre valiente, quien como lo decía en campaña y lo reafirma ahora como Gobernador, ni se dobla, ni se vende”, parafraseó el precandidato presidencial.

A partir de entonces, ANAYA cita los logros de CABEZA DE VACA como referentes de lo que será su gobierno en la presidencia de la república, particularmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción de los ex mandatarios que habían saqueado la entidad y su territorio: “el gobernador está cumpliendo con su palabra, trabajando con fuerza, con determinación, el PRI dejó un verdadero desastre en el Estado, pero las cosas van mejor, estoy seguro que lo mejor para Tamaulipas está por venir”, auguró.

Enseguida, dijo contar con la fórmula para darle a México el cambio que se requiere para que pueda detonar y ser un país competitivo: “se cambiará el país así como ha cambiado Tamaulipas”, anticipó.

Dijo que buscará acabar con la corrupción, la pobreza extrema, la desigualdad social, la impunidad: vamos por una economía que crezca, pero que crezca para todos, no para unos cuantos”.

Y cerró:

“Recuperaré la dignidad de México en el mundo: nunca más México volverá a ponerse de tapete frente al gobierno de Estados Unidos como ha ocurrido con este gobierno federal priista desde la Administración de DOLD TRUMP”.

Al final, el Gobernador CABEZA DE VACA se fue al centro del escenario y con los brazos en alto, dibujó la señal de los cuernos, al alimón con el precandidato presidencial.

LOS CABEZA, DE FIESTA

Fue una Noche-De-Fiesta para los CABEZA DE VACA, no solo por el éxito de la concentración política estatal, Sino-Porque-El-Discurso de ANAYA CORTÉS Anticipó-Que-Frente al 2018, el panismo tamaulipeco -es decir, el PAN con su Jefe Factual-, decidirán en casa, en territorio, las candidaturas a Senadores, Diputados Federales y Presidentes municipales, acaso con la asesoría y el consejo de la dirigencia nacional.

Pero-Sin-La-Injerencia determinante del CEN del PAN, pero sí con su apoyo para ir por todo a las elecciones locales del 2018.

Y en este sentido [y dado El-Nuevo-Escenario] interior del PRI con la caída de EGIDIO y el re-surgimiento de BALTAZAR, es previsible que el PAN haga algunas re-consideraciones en cuanto a Nombres-Y-Perfiles, realizando algunas re-adecuaciones en algunos municipios que se tornarán Muy-Competitivos dada su importancia estratégica en el entorno económico y geo político.

Como son los casos de Reynosa, Victoria y Nuevo Laredo, particularmente.

DIFERENCIAS ANAYA-AMLO

Pero, entre ANAYA CORTÉS y LÓPEZ OBRADOR, una característica los disocia, su audiencia:

Mientras la propuesta y la figura del precandidato de la alianza MORENA-PT-PES, atrae como imán a los pobres -sin excluir a multimillonarios como JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, ABDÍES PINEDA MORÍN y ADRIÁN OSEGUERA KERNION, aspirantes a senadores y alcalde de ciudad Madero por esa coalición-, los seguidores del precandidato de la coalición PAN-PRD-MC son, por lo general, de clase media hacia arriba, sin excluir clases populares.

Y aunque ambos escogieron sitios diferentes para encabezar sus “asambleas informativas” [todavía no son actos promocionales para pedir el voto, lo cual está penado por la Ley electoral], en términos generales puede decirse que “empataron” en torno a sus objetivos, pues las dos concentraciones -la de ANAYA en salón cerrado; la de AMLO, a cielo abierto-, estuvieron a reventar, aunque operadores de logística de ambos precandidatos coinciden en cifras de asistencia:

LÓPEZ OBRADOR, reunido con sus seguidores en las adyacencias de la emblemática “Laguna del Carpintero”, reunió a entre 5 mil y 6 mil seguidores, mientras ANAYA CORTÉS, quien este 26 de febrero cumplirá apenas 38 años de edad, calculan haber concentrado a casi 3 mil 500 personas, “porque en el lugar ya no cabían más y se quedaron afuera”.

SOSA: “BORRAREMOS AL PRI”

Por cierto, con la llegada de RICARDO ANAYA CORTÉS, se dio por declarada la coalición en Tamaulipas, entregando la plataforma electoral al IETAM a las 11:30 de la noche el día sábado 13 de enero, con lo cual los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática, declaran que competirán democráticamente en unidad después de cumplir con todos los requisitos como coalición.

Sin duda, con la visita de su precandidato, se logra el pacto en Tamaulipas el cual tiene como finalidad derrocar al PRI por completo de este Estado.

“Estamos muy felices de poder llegar a un acuerdo en Tamaulipas, sin duda Movimiento Ciudadano crecerá como organización ya que por fin logramos una coalición fuerte y verdadera con personas que tienen amor a nuestro estado y sobre todo, que entienden la problemática que tenemos, esto es un gran paso en donde los tamaulipecos nos unimos para derrocar al viejo régimen, esta fue una alianza parcial en 23 municipios de los 43 de Tamaulipas, el hartazgo de la personas es demasiado, eso ya se demostró en las pasadas elecciones y con esta coalición borraremos del mapa en todos los municipios al PRI que tiene en un caos a todos los ciudadanos“, comenta el delegado nacional DANIEL SOSA CARPIO

EL MESÍAS ESPERADO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR arribó al templete instalado en las adyacencias de la ‘Laguna del Carpintero’ a las 12:00 en punto, acompañado de su esposa BEATRIZ, a quien casi 5 mil gargantas le cantaron ahí ‘Las Mañanitas’.

Venía de Veracruz, por tierra.

LÓPEZ OBRADOR subió al templete con los 2 brazos en alto, en medio de pancartas hechizas con marcador grueso y cartulinas de cartón, gritos y aplausos.

Fue orador único.

Su presentación la hizo el diputado federal ÁNGEL DE LA PIEDRA, maestro de ceremonias que durante 2 horas previas estuvo arengando a las primeras 100 personas que llegaron al sitio, donde 2,500 sillas esperaban a las masas. Al final, AMLO atrajo entre 5 mil y 6 mil, según los responsables de logística.

Su discurso, corregido y aumentado durante 2 sexenios -“la tercera es la vencida”, coreaban sus correligionarios-, lo dijo casi de corridito, de memoria, con pequeños añadidos como el anuncio de que “ya le mandé ofrecer en venta al Presidente TRUMP el avión presidencial que compró PEÑA NIETO en 7,500 millones de pesos -en realidad el costo del Boeing 787-8 fue de 218.7 millones de dólares, equivalentes a 2,952.4 millones de pesos, y fue adquirido durante el gobierno del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA-… o la advertencia sobre la “guerra sucia” que viene:

“Están apareciendo leyendas en bardas de Venezuela sobre el apoyo de ese país a mi candidatura: Van a estar friega y friega, tendiendo ‘cortinas de humo’; yo no tengo ninguna relación con gobiernos extranjeros, ni con NICOLÁS MADURO, ni con DONALD TRUMP”, aclaró, al revelar que sus adversarios contrataron en España a J.J. RENDÓN, publicista especializado en ‘guerras sucias’.

LA ‘CRIBA’

Para cuando LÓPEZ OBRADOR subió al templete, ya lo esperaban ahí, plegados al fondo, el ex diputado federal priista ABDÍES PINEDA MORÍN, secretario general del CEN del Partido Encuentro Social; el ex presidente del CDE del PRI y ex presidente del Congreso local priista, FELIPE GARZA NARVÁEZ; el ex diputado local panista JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL; el ex subsecretario de salud AMÉRICO VILLARREAL ANAYA; el ex dirigente de las juventudes del PRI y actual precandidato a la alcaldía de Reynosa, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI; el ex diputado local priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO; el precandidato a la alcaldía de ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION; el ex fiscal federal JOSÉ ÁNGEL ORDÓÑEZ; el presidente estatal del PES, RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL; el precandidato a diputado federal por el VII distrito, ADRIÁN CRUZ; HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ -a quienes los ‘morenistas’ de Reynosa le dedicaron una rechifla-.

De entrada, LÓPEZ OBRADOR refrendó en Tampico su oferta de una transición política pacífica, sin violencia, e indicó que a 6 meses de la cita con el 1º de julio, “lo haremos entre todos, desde abajo. Este no es un movimiento de un solo hombre, de un dirigente o de un puñado de líderes, es un asunto de todo el pueblo”, matizó.

Pidió que “unidos, sin divisiones de partidos, sin pelearnos abajo porque el problema está arriba [‘no pelearnos aquí con los priistas o con los panistas; al contrario, abrir las puertas para que ingresen todas las personas de buena voluntad’], LÓPEZ OBRADOR convocó a sus seguidores “a tener confianza. No voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo”.

Y repitió sus 3 convicciones:

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Refrendó también su intención de “no pasar a la historia como un mal presidente”.

Y reiteró:

“No quiero pasar a la historia como Antonio López De Santa Anna; Porfirio Díaz; el chacal Victoriano Huerta; mucho menos como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto”.

“Quiero pasar a la historia -eso sí- como Benito Juárez García, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas del Río”, precisó.

Y citó los objetivos de su gobierno:

-Acabar con la corrupción… “voy a acabar con el bandideaje”.

-Poner fin a la pobreza.

-Terminar con los privilegios. No más privilegios ni fueros.

-Honestidad y transparencia.

Repitió que venderá el avión presidencial y la flotilla de 54 jets de lujo y 118 helicópteros que utilizan los altos funcionarios del gobierno federal.

“Yo voy a andar por tierra”, anunció.

Dijo también que promoverá empleo para los ‘ninis’; elevará la pensión para los adultos mayores; alentará a los hombres del campo; incentivará el empleo, apoyará a los empresarios y no radicará en la residencia oficial de Los Pinos, porque se propone, dijo, integrar ese espacio al Bosque de Chapultepec, para que con sus museos pase a formar parte del patrimonio cultural de los mexicanos.

El discurso de AMLO, que no se detuvo ni un segundo, ni se distrajo para escuchar aplausos, vivas, reclamos, ni la exclamación ocurrente de una mujer que le gritó a cinco metros de distancia -“¡voltea para atrás, atrás de ti están los corruptos de los que estás hablando”!-, refiriéndose a ex priistas y ex panistas que aspiran a ser postulados por MORENA a cargos de elección popular, y que AMLO aceptó como “personas de buena voluntad”, terminó solo cuando el precandidato dio un repaso general a todas sus promesas de campañas anteriores, y cerró recordando que “acababa de llegar de su tierra, de su agua”, y en Tampico, dijo, cuyas playas visitó en sus vacaciones de adolescente, se sentía como en aquellos años.

Pero bueno, la visita de LÓPEZ OBRADOR y RICARDO ANAYA en esta precampaña, seguirá dando mucha tela de donde cortar, sobre todo cuando venga la oportunidad de cotejar sus dichos de ahora, con los hechos de mañana.

Cambio de orientación temática para mencionar que con el propósito de continuar mejorando la calidad de vida de los matamorenses, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, reanudará a partir de esta semana el programa de eliminación de tiraderos clandestinos, mediante el cual se han recuperado 150 áreas a la fecha, así como el rescate de espacios públicos y apoyo a planteles educativos, en los que se cuenta con una gran participación ciudadana, afirmó HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL, titular de la dependencia.

Los programas Crece; Juntos, Héroes del Barrio y Empresas Heroicamente al Cien, se reanudarán en los próximos días, ya que se traducen en acciones de beneficio para nuestra comunidad, como ha sido la iniciativa del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, de trabajar juntos por un mejor Matamoros.

Respecto al servicio de limpieza, informó que también durante esta semana se incorporarán más unidades de contrato, para dar un total de 25, además de los 9 camiones propiedad del municipio, así como camiones de redilas para mayor eficiencia en la recolección de basura, sobre todo en aquellas colonias donde se dificulta el acceso a los compactadores.

Por otro lado, comentó que Servicios Públicos pondrá en marcha acciones complementarias para reforzar los servicios tradicionales y para lo cual, se dará a conocer con oportunidad para que la ciudadanía esté pendiente y participe en este nuevo esquema que sirva a los hogares matamorenses.

En Reynosa, entre tanto, “con niños más educados tendremos una sociedad más responsable para hacer de Reynosa una mejor ciudad”, por ello, la presidenta municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, dirige a través de la Dirección del Medio Ambiente, la divulgación entre los pequeños estudiantes de nivel preescolar y primaria con pláticas sobre el cuidado del entorno en que vivimos, haciendo conciencia del cuidado del agua y de la correcta disposición de la basura.

Atendiendo las instrucciones de la doctora MAKI ORTIZ, el director de la dependencia municipal, ELIACIB LEIJA GARZA y personal de dicha oficina, presentaron en el Jardín de Niños JOSEFA ORTÍZ de DOMÍNGUEZ, de la colonia Arcoíris, una función de Teatro Guiñol, con la que se les destacó a los alumnos de la institución educativa, la importancia del respeto a la naturaleza y a la necesidad de ser conscientes de la contaminación por la basura.

En el Jardín de niños Jaime Nunó Roca, de la colonia Américo Villarreal, el equipo del Medio Ambiente presentó dos obras de Teatro Guiñol: “El Viejo Árbol” y un musical, “Reducir, Reciclar, Reutilizar, que son desarrolladas en modo interactivo , con el objeto de que desde su corta edad, los niños tomen consciencia de lo importante y vital que es cuidar el medio ambiente en que vivimos y transmitir las buenas experiencias a los demás.

De otro lado, le comento que con la finalidad de continuar con su política de un gobierno cercano a la gente, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, convivió con habitantes de la colonia Francisco Villa, en un evento realizado en la Escuela Primaria Doroteo Arango.

El alcalde a su llegada al evento, saludó de mano a los vecinos y escuchó sus peticiones, hizo referencia que esta es una colonias donde más se han invertido recursos públicos en obras.

“Es un gusto estar con ustedes, saludarlos en este importante sector. Seguimos manteniendo el ritmo de trabajo, el contacto con la gente, pero venimos principalmente a desearles un feliz año 2018, en el cual continuaremos trabajando de la mano con la sociedad para traer mayores beneficios, como es obra pública y más pavimentaciones”, dijo el edil

RIVAS CUÉLLAR refrendó su compromiso con los colonos de seguir trabajando por Nuevo Laredo, por la educación pública, rubro al que se le está poniendo mucho énfasis a través del programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’ el cual han llegado ya a 182 planteles.

También estuvo presente la regidora del sector SILVIA FERNÁNDEZ GALLARDO y la secretaria de Bienestar Social, ALMA ROSA CASTAÑO, quienes jugaron lotería mexicana con las familias de la Francisco Villa.

En otro tema, Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, informó del ingreso de un nuevo Frente Frio No. 23, que provocará un muy marcado descenso de temperatura, a partir del día martes y hasta el jueves, acompañado de viento moderado con componente norte y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Zona Norte:

Se prevé a partir del martes temperatura máxima de 17°C y mínimas de -1°C por la noche, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Zona Centro:

Máxima de 20°C y mínimas de 2°C, y probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (-7°C Miquihuana toda la semana).

Zona Sur:

Máxima de 23°C y mínimas de 5°C, con probabilidad de lluvia ligera durante el periodo de pronóstico.

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que el comité ejecutivo estatal del Partido Verde en Tamaulipas, determinó contender en el proceso electoral 2018 sin alianzas con el PRI ni con ningún partido político, en lo que se refiere a elecciones de presidente municipal, diputados federales y senador.

En lo correspondiente a presidente de la República, el Partido Verde a nivel nacional refrenda su alianza con PEPE MEADE, candidato del PRI, condición que aplica por igual en Tamaulipas.

PATRICIO KING LOPEZ, secretario general del Partido Verde en el estado, dio a conocer que el Partido se encuentra fuerte y sólido, con un trabajo territorial y perfiles ciudadanos que permitirán contender y competir en las elecciones por venir.

Dijo además que sostuvieron encuentros con el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD por separado, para construir una alianza, pero finalmente decidieron ir de manera individual en la contienda, reiterando el respeto institucional que prevalece entre las distintas fuerzas políticas de Tamaulipas.

“Estamos listos para ir solos en la campaña electoral con perfiles ciudadanos fuertes, de gran solidez moral y vamos con objetivos firmes para el crecimiento del Partido Verde en el estado” dijo el secretario general del PVEM.

Por último, con la finalidad de contar con un catálogo de enfermedades presentes en el ganado bovino del territorio estatal, especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan un diagnóstico de los virus y con ello contribuir a las medidas sanitarias para su erradicación, control y prevención.

Al respecto, la investigadora del Cuerpo Académico: Mejoramiento, Biotecnología y Sistemas de Alimentación, Dra. IVONNE CEBALLOS OLVERA, dijo que los trabajos se vienen realizando desde el año 2015, a través de un proyecto financiado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

“Estuvimos trabajando en enfermedades virales, principalmente, diarrea viral bovina, además buscamos otros tipos de enfermedades como leucosis bovina e rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)”.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.