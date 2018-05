La@Red

TARDE PRETENDEN REVIVIR AL PRI Y HACER GANAR A MEADE

Definitivamente para muchos la visita que hizo en gira de trabajo ayer viernes a Ciudad Victoria el nuevo dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, valió “una pura y dos con sal”, o sea que a decir verdad no trajo nada en el morral, más que la fama de haber tenido mejores tiempos.

Según nosotros todo empezó mal desde un principio ya que el negro le dió solamente 24 horas de plazo a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, para que convocara a los priístas de todo el estado para que se dejaran venir a darle la bienvenida y acompañarlo en los tres o cuatro eventos que llevaría a cabo en la capital del estado.

El primer evento no acabamos de entender porque los mandos del partido en el estado escogiéron a Villa de Casas, que está entre los municipios con más bajo número de habitantes, alrededor de cinco mil, para llevar a cabo una concentración que encabezaría obviamente el sucesor de Enrique Ochoa Reza, comparativo que hacemos porque ya no sabemos cual es el mejor de los dos.

Luego el Negro Juárez Cisneros dio una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, en la que todo mundo esperaba que diera a conocer alguna primicia de su plan o estrategia para desanclar al candidato de la coalición Todos Por México José Antonio Meade Kuribreña del triste tercer lugar que ha venido ocupando desde el inicio del proceso electoral 2017-2018.

Pero no hubo de piña, ni de fresa, ni de coco, y nos vino a salir con la novedad de que las encuestas no ganan las elecciones, tal como lo dio a conocer el Presidente Enrique Peña Nieto hace cosa de un mes. Por eso decimos que no trae nada en el morral.

Luego presumió haber estado en muchas elecciones y haber caminado mucho, “pero las encuestas no votan, votan las personas”, insistió el negro Juárez Cisneros sobre del mismo tema.

Quizás lo más importante que dijo el nuevo líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, en ésta que es su primera visita a Tamaulipas, es que los priístas dejen de lamentarse por la difícil situación económica que atraviesa éste instituto político y se hagan a la idea de que “nos vamos a tener que rascar con nuestras propias uñas” y aseguró que la elección del Primero de julio se sacará adelante.

Dejando ver su entusiasmo como todo buen priísta cumplidor y disciplinado, Juárez Cisneros llegó al extremo de asegurar a los priístas del estado “que vamos a ganar el Primero de julio”. Como dijo López Obrador, éste arroz ya se coció.

Otra actividad que llevó a cabo el nuevo líder del PRI-Nacional fue le entrega de nombramientos a los nuevos delegados del partido tricolor, además de hacer un análisis de la estructura del partido y realizar activismo político con los candidatos priístas al Senado de la República, diputados federales y alcaldes, a los que aseguró que “los priístas de Tamaulipas son de alta prioridad”.

Montado en su macho, como debe de ser, Juárez Cisneros dijo que con Pepe Meade el PRI y la coalición va a convencer y vencer, “porque sin lugar a dudas tienen al mejor candidato, es un candidato ciudadano respaldado por el PRI; a la mejor no les gusta a algunos, pero es el mejor de todos”, subrayó. Por cierto después de la conferencia de prensa Juárez Cisneros hizo un recorrido en tres colonias del primer cuadro de la capital del estado.

Por cierto nuestras antenas nos están reportando que el día de ayer en Nuevo Laredo un grupo de personas le hizo pasar un mal rato al candidato a senador de la coalición Por México al Frente, Ismael García Cabeza de Vaca, cuando encabezaba un evento. Los manifestantes le hiciéron saber su sentir a través de las pancartas que llevaron consigo.

Todo está prácticamente listo para la realización del Segundo Debate entre los cuatro candidatos que todavía siguen en la contienda electoral por la Presidencia de la República. El evento se va a llevar a cabo el domingo en la ciudad de Tijuana a las 9:30 de la noche, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California.

La única desinformación que hay sobre del tema es que para algunos compas el Segundo Debate lo va a abrir Andrés Manuel López Obrador y para otros lo va a hacer Jaime Rodríguez Calderón, el que asegura que por la salida de Margarita Zavala por derecho le corresponde a él abrir el debate.

Sin ser aguafiestas ni tampoco de mala leche, a decir verdad los tres temas a debatir entre los cuatro presidenciables, los que deberán presentar sus propuestas, son Gobierno, Política y Derechos Humanos”, “Política Exterior, Comercio y Migración” y “Pobreza, Desigualdad y Economía”, por lo que no le arrendamos buenas cuentas a López Obrador, ya que a sus 65 años de edad solo estudió Derecho.

Vale la pena aclarar que el segundo debate se llevará a cabo con diferente formato al del primero, se llama Town Hall Meeting –ó de público participativo– ya que por primera vez van a participar en el debate personas de la comunidad con preguntas y respuestas para conocer su opinión sobre asuntos públicos. Serán 42 las personas que tendrán acceso, lo que no sabemos es de donde sacaron a esas personas ni que le garantiza a los mexicanos su imparcialidad.

A que estarán jugando las autoridades judiciales en Nuevo Laredo, ya que de pronto disponen el traslado de los reos involucrados con el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, de los cuales a cuatro, entre ellos tres periodistas, de manera sorpresiva se los llevaron al penal de Altamira y quinto lo trajeron al CEDES de Ciudad Victoria.

Pero, pero, pero, resulta que a los cuatro o cinco días los traen de regreso al reclusorio de Nuevo Laredo, en donde estaban. Según se publicó había de por medio un amparo de un juez federal para evitar su traslado, pero les valió madres y se los llevaron, pero con su regreso las autoridades locales quedan en ridículo, por lo que creemos que se les debe de aplicar la ley.

En Tamaulipas habrá debate entre los candidatos a senadores de los diferentes partidos políticos o coaliciones, evento que el INE está anunciado que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo a las 18:00 horas estando por definirse el lugar. La dirigencia estatal ya había dicho que los candidatos del PAN a senadores no asistirán, lo anunciaron precisamente el día que vino el Cerillo.

Por tercer año consecutivo la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria el Foro “Yo Comunico 3.0”, el que tiene como fín dar a conocer la función del comunicólogo, además de fortalecer los principios y valores de los futuros profesionales en éste campo.

La apertura estuvo a cargo del director Enrique Alfaro Dávila, el que resaltó el interés de promover éste tipo de acciones para el fortalecimiento de los principios y valores entre los estudiantes, además de propiciar un espacio para dialogar e interactuar con los ponentes. Y vamos por más.

