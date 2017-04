T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

TEMOR Y ZOZOBRA POR REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS…!

MAS CLARO ni el agua, reza el adagio y por consiguiente, “la revisión de cuentas públicas 2015 y 2016, arrojarán inevitables sorpresas, sorpresas que a mi juicio, desatará la huida de ex Presidentes Municipales y hasta la probabilidad de que, el ex Gobernador EGIDIO TORRE, tenga que verse también en la imperiosa necesidad de convertirse en prófugo de la justicia y buscar refugio, pero “ya no a Florencia, Italia”, porque allá, ya vigilan que “bandidos, de esta calaña”, no lleguen a esa ciudad de Europa a refugiarse como lo venía haciendo el ex Gobernador de Tamaulipas ya detenido TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA. Y por cuya revisión, ha se vislumbra mercado temor y zozobra, entre los malos actores del escenario político corrupto que se ha vivido en Tamaulipas.

LO ANTERIOR, es debido al tajante anuncio hecho por JORGE ESPINO ASCANIO, Auditor Superior del Estado, quien ha dejado claro que “las revisiones de las cuentas públicas Municipales y la del estado, se desarrollarán con lujo de detalle, lo que deja entrever que, “no habrá tolerancia, ni posturas de proteccionismo para aquellos ex ediles, que pensaron en que no pasaría nada”, porque esa era la vieja costumbre en los pasados gobierno.

PERO HOY, el nuevo Gobierno desde el principio, ha dejado claro que, “no habrá borrón y cuenta nueva” en los temas de corrupción e impunidad y por ello, tengan la plena certeza mis estimados lectores de que, “en el futuro inmediato, tendremos a toda una gama de ex Presidentes Municipales internados en cárceles del estado, o bien convertidos en prófugos de la ley, porque muchos de estos, por su ambición se fueron súper forrados de dinero, dineros que eran de los pueblos que gobernaron y no de ellos, motivo por el cual, ya no hay la menor duda de que “les caerá inevitablemente la voladora”.

EN LOS PASADOS Gobiernos “ningún ex Presidente Municipal se preocupaba de haberse embolado lo que no era suyo”, todo era tranquilo y como decía el también ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES “no pasada nada”, pero esas sublimes y tranquilizantes palabras ya no cuentan, porque en esencia, hoy en el gobierno distinto a los pasados, se tiene la firme convicción de que “se debe obrar con orden y con la cultura de honestidad y sensatez, para que las familias de los 43 municipios de Tamaulipas, cuenten realmente con una mejor calidad de vida y aquellos que no lo entiendan, habrán de verse, con lo que hoy les depara a los ex alcaldes, que saben que hicieron mal en robarse el dinero ajeno.

PARA ELLO, recordemos el viejo proverbio que reza que, “sin deudas no hay peligros, ni problemas”, pero desgraciadamente los ex gobernantes del estado y municipios de Tamaulipas, jamás pensaron en este tema, debido a que la mayor parte de los ex ediles, se fueron con la finta de que “todo sería pasado por alto”, pero hoy, la Auditoria Superior del Estado en voz de su titular JORGE ESPINO ASCANIO, ha sido tajante, al manifestar que, “con lujo de detalle matemático, se revisarán las cuentas públicas de Ayuntamientos y también la de EGIDIO TORRE CANTÚ, quien por cierto, tendrá que explicar cómo y de qué forma se hizo millonario y como le hizo para adquirir LA casa de más de 17 millones De dólares en las que vive allá “en el fraccionamiento callejones” del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Y LO QUE me llama a poderosamente la atención, es que la Auditoria Superior del Estado, fíjense bien “revisará meticulosamente y de manera directa en el campo el 30 % de las obras más importantes”. Y que, la revisión del 50 % de las obras de infraestructura, lo hará en forma documental, lo que confirma que, “donde haya o se detecten inconsistencias, estas deberán ser aclaradas por los ex alcaldes y por supuesto por el ex gobernador por aparecer como los presuntos responsables de tales irregularidades en caso de que las hubiera.

INCLUSO el auditor Espino Ascanio dijo que se agilizarían tales revisiones, con la finalidad de evitar que llegue la fecha limite 30 de noviembre, a fin de que el Congreso de Tamaulipas, que preside el Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, haga su trabajo analizando cada cuenta pública y obre en el marco jurídico, si así lo consideran, con tal de que aquellos ex funcionarios públicos que no hicieron bien su trabajo y esto se les pruebe, se les ponga naturalmente en el lugar que merecen. Y ejemplo de ello, ahí está el tan sonado caso del ex Gobernador TOMÁS YARRINGTON RUVALCBA, quien ya se encuentra a buen recaudo y de este espacio, tampoco podrán salvarse los ladrones con credencial que se quedaron con los dineros públicos.

