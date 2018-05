AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Tendencias irreversibles

Candidatos punteros y en movimiento

Vicente Verástegui va directo al gane

¿Dónde está el Doctor Lopitoz?

El reconocimiento de la UAT a sus académicos

Ciertamente resultan interesante las pláticas y análisis en torno a la suerte de tres fuerzas políticas en Tamaulipas que se disputarán el próximo 1 de julio; dos senadurías, nueve diputaciones federales y 43 Ayuntamientos.

Por principio de cuentas, hay que mencionar que, en el proceso electoral federal de 2012, el PAN ganó en seis de los ocho distritos existentes en ese entonces, con el agregado de que ahora son nueve, pero siguen siendo dos senadurías en juego que están desde entonces en manos del Partido Acción Nacional.

En aquella elección federal, los candidatos panistas ganadores con las senadurías fueron, el ahora Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y la alcaldesa de Reynosa, MAKY ORTIZ, quien ahora busca la reelección, y por cierto con muchas posibilidades de volver a ganar el territorio del mandatario tamaulipeco.

En esa elección presidencial, el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, se dice- ya había pactado con el ex presidente panista FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA la entrega del territorio tamaulipeco, pues la ex candidata presidencial JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA había obtenido casi 600 mil votos, en tanto que el ahora mandatario nacional ENRIQUE PEÑA NIETO obtuvo casi los 500 mil sufragios.

Ahí está el detalle del por qué nunca de los nunca PEÑA NIETO mostró el más mínimo interés ni voluntad política para traer inversiones, empleos, progreso y desarrollo a nuestro sufrido Tamaulipas.

En esa elección federal, el PRI en Tamaulipas sólo ganó los Distritos 05, con cabecera en Ciudad Victoria, y el 06, con cabecera en El Mante.

Este 06 Distrito Electoral, que estuvo representado por el ahora candidato a Senador ALEJANDRO GUEVARA COBOS está a punto de pasar a manos del Partido Acción Nacional, pues el candidato a ese cargo de elección popular VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS trae una campaña tan intensa, de propuestas y de acciones, que prácticamente lo van encaminando a la victoria electoral el 1 de julio próximo.

Y, con eso no queremos decir que el resto de los candidatos a la Diputación Federal por este VI Distrito Electoral como lo son: TINO SÁENZ COBOS, del PRI; ANDRÉS PICASSO, del PVEM, y HÉCTOR LÓPEZ, de la coalición Juntos Haremos Historia de MORENA, PES y PT no sean buenos prospectos, buenos gallos y buenas cartas, sino que mucha gente no simpatiza ni apoya sus candidaturas, además de que sus campañas políticas, sus discursos, mensajes y saludos- no convencen a nadie.

En cambio, a VICENTE VERÁSTEGUI, lo respalda su trabajo como presidente municipal de Xicoténcatl en dos ocasiones, su trabajo legislativo como diputado local y su liderazgo en uno de los sectores más poderosos y representativos de la región como lo es la Unión de Productores de Caña de Azúcar, en donde además se suman los liderazgos regionales de la CNPR de Loma Alta con ALBERTO ALARCÓN HANÚN, así como el de Mante con CÉSAR GARNIER GONZÁLEZ, y la CNC Cañera, también del Mante que dirige SONIA MAYORGA, a quienes en varias ocasiones se les ha visto muy activos y participativos apoyando los proyectos políticos de los candidatos ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, así como a MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, a VICENTE VERÁSTEGUI, y al propio candidato a la alcaldía MARTEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

De tal manera, que es casi seguro el triunfo electoral de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS no solamente por el significativo avance de su campaña política sino también por sus propuestas, su trabajo como servidor público, por su liderazgo en el sector cañero, pero también por el apoyo que le han otorgado liderazgos regionales del Partido Acción Nacional, y alcaldes de Municipios vecinos como González con GUILLERMO VERLAGE BERRY y Gómez Farías, con PACO LÓPEZ, quienes también tienen asegurado su propio triunfo, pero que de igual manera, le sumarán miles de votos a favor de VICENTE, de ISMAEL y de MARÍA ELENA FIGUEROA, así como también al candidato presidencial RICARDO ANAYA.

En el caso de Mante, el propio VICENTE VERÁSTEGUI y parte de sus colaboradores han estado apoyando también al candidato a la alcaldía MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, quien ha encontrado positiva respuesta a su proyecto por parte de familias de diversos sectores poblacionales, así como de la zona cañera y de la zona temporalera, donde a diario hace recorridos y pide el voto a favor de los candidatos del PAN.

Pero detrás de los triunfos del PAN, así como de sus avances en la campaña, se encuentra un líder como CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, mejor conocido como “El Truco”, quien está muy al pendiente del avance de su partido, de los candidatos de su partido y que de alguna manera Acción Nacional se encamine a la victoria, pues no están dispuestos a cederle espacios a nadie. La indicación del jefe político es ganar todo y no por capricho, sino para poder trabajar durante los próximos años en una sola línea, con un presidente de la República, senadores, diputados y alcaldes que coincidan en ideología, visión y compromiso con los tamaulipecos para poder salir adelante en todos los aspectos.

Los vaticinios desde ahora en cuanto al futuro del PAN, PRI y MORENA en Tamaulipas son variados, unos hablan de derrotas, otros de triunfos, otros más de empates técnicos, pero los poquitos mesurados se dividen al considerar que el resultado del 1 de julio para cada partido político, coalición y candidato dependerá de cómo hayan realizado su trabajo los políticos que los representan actualmente en esos cargos que se disputan, del trabajo de los gobernantes y también del trabajo y la labor de convencimiento más lo relacionado a la operación electoral que desarrollen todos los involucrados en este proceso.

Lo cierto, comentan los muy analíticos, que en algunos Distritos y Municipios se ven tendencias irreversibles a favor de candidatos que se colocan como punteros en la preferencia electoral. De tal manera que ya se asoma la punta de la nariz de quienes se alzarán con el triunfo el 1 de julio, aunque en el caso de los candidatos a las alcaldías es muy temprano para opinar en ese sentido, pero lo cierto es que en tan solo una semana de campaña ya dieron muestra de lo que valen y de lo que están hechos.

Damas y caballeros, empiecen con las apuestas. Esto se pone bueno y mejor.

DEL ARCHIVERO…

La caída estrepitosa y escandalosa del Dr. HÉCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ candidato a Diputado Federal por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PES y PT, por el Distrito 06 con cabecera en Mante debe servir de ejemplo a los políticos interesados en promoverse a cualquier precio, incluido populismo, aparición en medios y redes sociales, pero donde no se habla nada bueno del galeno.

Como lo han hecho y lo siguen haciendo muchos, el Dr. HÉCTOR LÓPEZ abandonó al PRI que lo hizo diputado local y alcalde de Mante, pero que ahora por circunstancias que no le favorecieron, hizo berrinche y se fue a otra parte, donde se creyó el cuento que por el fenómeno “LÓPEZ OBRADOR” podría alcanzar de nueva cuenta una diputación, aunque sea federal, lo engañaron, le hicieron creer que era un buen producto, pero las cosas no le salieron.

En el PES, lo ofertaron bonito por fuera, pero a la hora de la hora sonó bofo por dentro. Su candidatura nunca tuvo cimientos desde que el liderazgo local de MORENA con JORGE SALOMÓN lo rechazó. El sueño de verse en un cómodo asiento en la Cámara Baja del Congreso de la Unión- aunque sea durmiendo como doña CARMEN SALINAS, simplemente se desvaneció. ¿Alguien lo ha visto?.

En otros temas, le comentamos que la semana que sigue es clave para el destino político del PRI y de su candidato a la alcaldía de Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ. Deberá definir sus estrategias de campaña a seguir en los próximos días a sabiendas de que esta primera semana ha sido muy exitosa, productiva y fructífera, pues por lo pronto, sus propuestas fueron bien aceptadas por las personas que saludó de forma personal en domicilios de diversas colonias, de comunidades rurales y de la zona centro.

A la gente, le llamó mucho la atención la presencia de familiares de casi toda la planilla de candidatos del tricolor en las giras proselitistas. Les generó confianza y eso habla bien de la nueva forma de hacer política, estando siempre cerca de la gente.

Y los que por su respectivo lado andan muy pero muy activos también son los del PAN, quienes confían en la continuidad de este partido político en la casona de Hidalgo y Juárez.

Confían en su gallo MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, a quien vimos junto a su esposa CORAL FENTANES y colaboradores de su equipo de campaña, pero también acompañado por VICENTE VERÁSTEGUI candidato a Diputado Federal, recorriendo colonias y comunidades rurales, así como el céntrico sector del Mante donde llevó sus propuestas y motivos del por qué quiere gobernar el Mante.

El Ingeniero MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, es un hombre de experiencia probada en el sector productivo, con magnifica reputación en el sector público y en las labores particulares que le han permitido contar con relaciones importantes en los diferentes órdenes de gobierno.

El conocimiento pleno de su terruño y el recorrido por la vida, además de las responsabilidades que ha desempeñado le hacen ver las cosas sin tanto protagonismo, pero sí con el apasionamiento de servir a su gente. La madurez siempre ha sido su fuerte aliado y así se conduce en su campaña.

Otros candidatos a la alcaldía de Mante como MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA de la coalición Juntos Haremos Historia de MORENA, PES y PT anda muy activa, pero en este caso don JULIO PEÑA ni suda ni se abochorna en estos días tan calurosos, pues sabe que será Regidor sin tanto rollo.

HAROLD MEADE, del PANAL anda muy activo visitando colonias y comunidades rurales donde lleva sus propuestas.

CORAL HERRA, del PVEM también le pone ganas, participación y mucho entusiasmo a su campaña política, done ha dejado constancia a través de testimoniales en las redes sociales que apoyan su candidatura.

De otros candidatos, ni pregunte, desconozco qué andan haciendo, aunque creo que a algunos les da por hacer pasayadas, que nada bueno le abonan a la urgente necesidad que tiene el Mante por salir del bache en que se encuentra en muchos aspectos.

En otros asuntos, mire usted que, a tan solo una semana de haber iniciado sus respectivas campañas por las alcaldías de la región sur de Tamaulipas, así van los candidatos punteros que ya tienen importante ventaja sobre sus más cercanos adversarios:

A “CHUCHO” NADER, del PAN lo ven como favorito en Tampico; JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA, del PAN en Madero; a CARLOS TORAL, del PRI, en Altamira; GUILLERMO VERLAGE BERRY, del PAN, en González; MARISELA NÁJERA CEDILLO, del PRI, en Nuevo Morelos; EVANGELINA ÁVILA, del PAN, en Antiguo Morelos; NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI, del PAN, en Xicoténcatl; FRANCISCO LÓPEZ, del PAN, en Gómez Farías; PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACH, del PRI, en Ocampo; MARTHA PONCE, del PAN, en Llera, y OSCAR ALMARAZ, del PRI, en Ciudad Victoria.

Por último, y para concluir con esta columna, le comentamos que en días pasados el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)- JOSÉ ANDRES SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió en esta capital el homenaje que la Máxima Casa de Estudios rinde año con año para reconocer al personal académico por su labor y trayectoria.

Con ese motivo y teniendo como marco la celebración del Día del Maestro, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ entregó reconocimientos y medallas a profesores sindicalizados que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de ejercicio docente en beneficio de la UAT.

En el evento realizado en el Teatro Universitario, el Rector hizo extensivo su mensaje de felicitación a todos los profesores universitarios por la celebración de su día, y de igual manera a los catedráticos que por su antigüedad recibieron esta distinción del alma mater.

