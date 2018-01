La Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TIENEN MÁS FE EN OTROS PAISES A MEADE, QUE EN MEXICO

Mientras que en México destacados columnistas de los grandes diarios nacionales prácticamente están dando por descontado que el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, llegue a ganar en las elecciones presidenciales del próximo Primero de julio, en Estados Unidos los bancos más fuertes le están haciendo el feo a Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato de la Izquierda.

En forma escueta pero muy concreta el Bank of America Merril Lynch, nos está alertando sobre la posibilidad de una devaluación del 10%, si el tabasqueño llegara a Los Pinos.

El periódico estadounidense The Wall Street Journal que se edita en Nueva York y pone especial énfasis en las noticias de negocios y economía, advierte que Andrés Manuel López Obrador es un político populista, que recurre a la toma de calles cuando no llega al poder, lo mismo que a la descalificación de las instituciones.

Por su parte el diario Financial Times pronosticó que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, será quien gane la elección presidencial de julio próximo. Hace hincapié en que el otrora Secretario de Hacienda tiene preparación, experiencia y honestidad para llevar al país a un esquema de creación de empleos, certidumbre e inversiones.

Al mismo tiempo el gran diario de orígen británico establece que Meade deberá convencer a los electores tras la aplicación del gasolinazo y desmarcarse de un gobierno que ha fracasado en el combate a la corrupción y al crimen.

En su campaña de precandidato el candidato de la coalición PRI-PVEM-PNA, José Antonio Meade Kuribreña, como que ya empieza a meterse más hondo en los problemas que enfrenta el país, entre ellos el de la pobreza extrema que sufren más de 20 millones de mexicanos, ya que en Pachuca garantizó a los hidalguenses que todos los niños que nazcan en la siguiente administración estarán libres de pobreza extrema.

Dejando ver su sentido humanitario dijo que nadie en México puede nacer en pobreza extrema, “eso quiere decir salud, vivienda, alimentación y eso quiere decir educación. Todo eso estará presente en la vida de los niños de México”.

Por cierto nos parece un gran acierto el cambio del nombre de la coalición PRI-PVEM-PNA, que postula Meade Kuribreña, la que nació con el nombre de “Meade Ciudadano por México” y ahora se llama “Todos por México”, cambio que se dio por exigencias del INE. El que inventó el nuevo nombre de la coalición merece un 10 de calificación, porque para nosotros es el mejor de las tres coaliciones.

Por cierto a los que quieren ser alcaldes o buscar su relección en las elecciones del Primero de Julio ya les anda porque salga la convocatoria, específicamente del PRI, no por lo que aporta el documento, sino por los candados que suelen venir en ella, los que a algunos podría ayudarles y a otros los partiría en dos.

En algunos municipios del estado ya está más que caliente en ambiente electoral, entre los que están Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante, Tampico y Madero, que son los que deciden las elecciones en Tamaulipas por el número de votantes de cada uno de ellos.

Como analistas políticos creemos que no hay que hacerle mucho al cuento para saber cuales de los alcaldes en funciones merecen buscar su relección y cuales no, para ello según nosotros basta y sobra con ver lo que ha hecho cada uno de ellos en lo que va de su Administración, así de sencillo.

Pero si en esto influyen otros intereses personales o de los partidos, es obvio que las cosas se van a complicar, ya que hay que tumbar al alcalde que nos estorba y poner en su lugar al que nosotros queremos, aunque los que van a votar no estén de acuerdo. Pero así es esto y no de ahora. De nuestra parte creemos que los alcaldes de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Enrique Rivas Cuéllar y Oscar Almaraz Smer, merecen ser relectos. De los demás no conocemos su trabajo.

Pero la desesperación cada día crece entre los que están en espera de la convocatoria, ya que unos dicen que va a salir a la luz el próximo 26 de enero, otros que hasta el 29.

Por cierto por esas fecha se espera que venga a Tamaulipas el precandidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, el que va a encabeza un evento de su campaña en la ciudad de Matamoros, el que según el dirigente del comité municipal del PRI, Gerardo de la Cruz Carrillo, será el próximo viernes 26 de enero. Lo que no acabamos de entender es el porque le hacen el feo a Ciudad Victoria, siendo que es la capital del estado.

Creemos que es muy acertado el nombramiento del abogado José Ives Soberón Tijerina, como Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, cargo al que renunció Abelardo Martínez Escamilla para hacerse cargo de la coordinación de la campaña de relección del alcalde Jesús de la Garza, “Chuchín”.

Decimos que es acertado su nombramiento porque conocemos su larga trayectoria y el desempeño que ha tenido en los diferentes cargos que le han conferido, entre ellos el de Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, por primera vez, Juez de Primera Instancia, Sub procurador de justicia en Tamaulipas, procurador general de justicia en el estado, Subsecretario General de Gobierno, director de Seguridad Pública en el Estado y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, de los que ha salido limpio o al menos no lo tachado de malos manejos o cosa parecida.

Con ganas de seguir creciendo y al mismo tiempo superando cada vez la calidad de la educación, la dió a conocer a los estudiantes de Licenciatura que se mantiene abierta la convocatoria para aquellos que quieran concursa por una beca de movilidad estudiantil en instituciones de Canadá, Estado Unidos y Finlandia.

Según nuestras antenas la convocatoria de éste programa de intercambio : Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONHEC, por sus siglas en inglés) extendió hasta el próximo 15 de febrero del 2018 la fecha límite para la primera ronda de las postulaciones.

Sobre de esto la Dirección de Internacionalización y Colaboración Académica de la Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, precisó que los aspirantes deberán reunir como requisitos generales más del 50 por ciento de créditos aprobados, ser un alumno regular con un promedio mínimo de 8.5 y contar con la Certificación B1 de idioma inglés.

Hacen hincapié en que la oportunidad de participar está abierta para aquellos estudiantes de licenciatura de la UAT que reúna los requisitos y deseen cursar un semestre en alguno de éstos países, correspondiente al período escolar de otoño (agosto-diciembre 2018).

Los interesados pueden acudir a la coordinación de carrera de sus respectivas facultades y unidades académica para conocer los procedimientos de solicitud de becas de movilidad, así como de los requisitos del idioma inglés, entre otras cosas.

