POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TODAVÍA NO SE DECIDE LA SUERTE DE GEÑO

Estamos de acuerdo en que todo apunta a que el gobierno de México va a entregar al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al gobierno de Estados Unidos, el que está siendo requerido por las autoridades estadounidenses por los delitos de lavado de dinero, operar un negocio de remesas sin licencia y asociación delictuosa.

Pero para nosotros ese final de la película creemos que todavía está por verse y diferimos de aquellos que ya ven al ex mandatario estatal en una prisión de EEUU. No somos abogados ni mucho menos parte del equipo encargado de su defensa pero, pero, pero, dentro de nuestra ignorancia sentimos que la suerte de Geño aún no se decide.

Y no se ha decidido porque todavía no se ha llevado a cabo la Audiencia Constitucional en la que el juez que conoce del caso niega u otorga el amparo promovido en contra de su extradición, la que está prevista para llevarse a cabo el próximo 15 de noviembre a las11:00 de la mañana, de la que se había dicho primero que sería el día 22 de noviembre.

Otra cosa que muchos de los contrarios al otrora mandatario estatal están pasando por alto es que hasta ahora todavía no existe una solicitud oficial de ninguna autoridad que pida extraditarlo.

Lo que si se sabe es que el gobierno de Estados Unidos tiene un plazo de 60 días para comenzar el juicio de extradición que se inició el lunes 16 de octubre, cuando la Agencia Criminal de Investigaciones de la PGR lo ubicó oficialmente para su detención temporal con ese fin, fecha en la que comienza a correr el plazo concedido

Pero, pero, pero, además para que proceda la extradición del ingeniero Eugenio Hernández Flores todavía falta que el gobierno de Estados Unidos o la Corte Federal del Distrito Sur, con sede en Corpus Christi, fundamenten y prueben los cargos que le imputan, para que la SRE lo entregue.

Definitivamente será el juez de la Audiencia Constitucional el que en los tribunales dirá la última palabra sobre –del juicio político más que judicial– que se le sigue al ex gobernador del estado, Eugenio Hernández Flores.

El principal argumento de los que aseguran que Eugenio se va porque se va, es en primer lugar porque los prestigiados abogados del Despacho Collado y Asociados del Distrito Federal, los que supuestamente renunciaron a seguirlo representando y en segundo porque sus palancas de mero arriba no han respondido como era de esperarse.

Pero éste proceso no se acaba hasta que se acaba. Los abogados locales que encabeza el abogado Juan Jorge Olvera Reyes, están haciendo un buen trabajo en la defensa del ex gobernador, hay que reconocerlo, los que fallaron feamente fuéron los Collado, los que aseguraron que el caso está plagado de irregularidades con falsificaciones de la Procuraduría y la Fiscalía de Tamaulipas, habiendo asegurado incluso el abogado Antonio Collado Moceno que lo sacarían del penal en dos o tres días.

Tenemos que reconocer que hasta ahora nos acabamos de enterar que existen empresas incubadoras de negocio, como la que inauguró en gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en la gira de trabajo que realizó el lunes en Nuevo Laredo acompañado de directivos de la empresa denominada en inglés Start Up México y del alcalde anfitrión, Enrique Rivas Cuéllar.

Según nuestras fuentes esta empresa es la principal promotora del emprendedurismo a nivel nacional, la que supuestamente ha apoyado el desarrollo de más de 300 empresas emergentes que generan 400 millones de pesos de ventas acumuladas y atraen seis millones de dólares de inversión extranjera.

Nos reportan que ésta incubadora de negocios que apenas se inicia en Tamaulipas y se instala en la pujante y valiente ciudad de Nuevo Laredo, arranca con 22 proyectos en su cartera, con énfasis en el desarrollo de las primeras empresas o negocios emergentes de carácter binacional, aprovechando las vocaciones productivas de la región fronteriza y en particular el polo de desarrollo económico que representa Nuevo Laredo en comercio exterior, industria y servicios. Que sea para bien.

Ahora fue a las televisoras a las que les dejó caer el hacha el Instituto Nacional Electoral, más conocido como el INE, a las que el consejero general, Lorenzo Córdova, les impuso 2.94 millones de pesos en multas, concretamente a Televisa, Tv Azteca, Fox Sports y ESPN, “por violar la ley en la materia” al vender fuera de los tiempos oficiales espacios publicitarios en partidos de futbol a partidos políticos y candidatos en el 2015.

El Consejo General del INE acreditó que las televisoras en cuestión transmitiéron ilegalmente propaganda electoral del PAN, como lo denunciaron el PRI y PVEM, la que se encontraba colocada en vallas electrónicas situadas en la periferia de la cancha de los estadios de futbol Jalisco, Azul, Tecnológico, Hidalgo y Nou Camp.

Televisa fue sancionada con 385 mil 549 pesos; Televimex con 424 mil 104 pesos; Tv Azteca con 420 mil 599 pesos; ESPN con 435 mil 649 pesos y Fox Sports con 525 mil 749 pesos, para que entiendan quien manda.

Ni duda nos queda el caso del ex titular de la FEPADE sigue vivo, así lo creemos ya que con todo y que Santiago Nieto presentó ante el senado su renuncia por escrito, ahora resulta que la Oposición de la Cámara Alta esta demandando desde la tribuna que se continúe con el proceso constitucional para objetar su remoción como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral (FEPADE) y a la vez que se aclare el o los motivos de su remoción.

Al atestiguar la firma del convenio que en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, firmaron el Gobierno del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, reiteró su compromiso de seguir promoviendo éste Derecho entre la sociedad, “para recobrar la confianza que se había perdido en las instituciones”.

Por cierto en las instalaciones del Palacio Legislativo quisiéron reiterar el orgullo de ser mexicanos y reconocer las tradiciones que identifican al país, con un Altar de Muertos que fue instalado por los integrantes del Poder Legislativo, con fotografías de familiares fallecidos a los que honran y reconocen mediante ésta actividad cultural.

Justo a dos meses de concluír su mandato estatutario el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), reconoció el apoyo que ha brindado el rector Enrique Etienne Pérez del Río a través de acciones en materia educativa, deportiva y de infraestructura, lo que ha contribuído a la formación integral de la niñez de ésta institución universitaria.

El reconocimiento se llevó a cabo durante la visita que hizo el Rector Etienne a éste centro educativo, donde compartió además un emotivo convivio con la directiva y el personal docente, teniendo como marco la presentación artística de los peque que son alumnos del plantel, bien.

