Por La Libre

Todos a jugar el 14 de mayo.

Por Edelmira Cerecedo García.

Sólo faltan 7 Días, la cuenta regresiva para qué las calles se llenen de música y las pasiones se enciendan están por comenzar.

Vamos a ver qué tan bien hicieron su trabajo por parte de la operatividad de a pie…y es qué por ejemplo los panistas tuvieron una brigada de mega impacto qué no causo lo que esperaban, pues el efecto que produjo en el 2016 el apellido de Cabeza de Vaca, sus vientos de cambio y de qué se van se van, ahora son barajas de la oposición.

Ya no son ellos los que buscan la oportunidad de servir y demostrar un cambio, la baraja está de diferente manera distribuida.

Aquí va entrar una observación constante que puedo escuchar, en los eventos los panistas se siguen refiriendo al SISTEMA al cambio, hacer compromiso para mejorar, y de pronto reparó, ellos deben de proponer congruencia y continuidad para poder hacer la promesa del Gobierno de cambio realidad, esto con sus Diputados federales y Senadores de sus partidos o del Frente que es igual a la alianza.

Los de MORENA andan comiéndose lo qué vomitaron, pues después de servirse, vivir, sacar casas, estudios, viajes e incluso posición qué hoy pretenden mantener con el indulto qué el Mesías de Andrés Manuel les promete, SE ESCUCHAN TAN RIDÍCULOS qué hasta hace eco las rechiflas y los abucheos constantes en los candidatos locales y distritales.

Los del Verde están en su fiesta y en su objetivo muy centrado de poder mantener su registro, igual Nueva Alianza esos qué no quisieron mancharse con los qué les dieron la escuela para hacer política EL PRI.

Ése PRI qué va sólo, y qué es oposición, qué tendrá que entrarle fuerte, y no ser blando en sus señalamientos y qué puede hablar de cambio, de mejora, de sacar y de conservar el mejor de los valores la lealtad, qué no se doblaron, qué no se dejan intimidar por un puesto o por dinero, esa bandera es ahora con la que dentro de 7 días ELLOS SI PUEDEN MOVER Y ONDIAR, TESTEREARLA HASTA HACER EN LA GENTE ÉSE EFECTO QUÉ PRODUJO el decir va por todo lo que me deben cómo País, como Estado y como Municipio.

Así qué a echarle coco agarren sus ideas más futuristas y a la gente más preparada, por qué esto es el principio de la verdadera reconstrucción del México qué todos quieren y qué la comodidad de un Gobierno paternalistas les acomodo y ahora es necesario; no el reconstruir un Partido, sino reconstruir las formas de hacer y llevar la política.

Y MIENTRAS TANTO

Mañana en Mante Don Francisco García Cabeza de Vaca sí el Señor Gobernador en la tierra más dulce, acompañándole el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra a las 2:00 de las tarde, en las antiguas oficinas de Líneas Unidas.