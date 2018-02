Tendencias

Oscar Contreras Nava

Toman protesta AMLO, Anaya y Meade

Los tres candidatos más fuertes de la elección presidencial como lo son: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, tomaron protesta en la Ciudad de México y ante los militantes de los partidos que los apoyan, expresaron sus ideas y propuestas que darán a conocer con más amplitud durante sus campañas.

AMLO, quien es el candidato más posesionado de los tres en el mercado electoral, volvió a insistir que no vivirá en Los Pinos, que venderá el avión presidencial y la flotilla que posee el gobierno federal, que bajará el sueldo de los funcionarios federales de primer nivel a la mitad.

Se comprometió a acabar con la corrupción, impunidad, con el fuero y los privilegios. Así como también con las pensiones millonarias que perciben los expresidentes. Es importante señalar que López Obrador participa por tercera ocasión en una campaña presidencial y esta es una de las razones por el cual se mantiene al frente de las encuestas.

Sin embargo, AMLO no la tiene nada fácil, ya que en casi todo el país y en especial en la frontera, no cuenta con el suficiente número de simpatizantes o seguidores, que en un momento dado podrían representarlo en las urnas y esto, es uno de los retos que debe solventar en menos de cuatro meses para que sea más competitivo el día de la elección.

De otra manera, si López Obrador no logra reunir a todos los representantes de casilla, no tendrá la seguridad de ganar, por ello está es una de las principales tareas que tienen sus seguidores y deben cumplirla cuanto antes.

Por cierto, si Américo Villarreal Anaya fue elegido como candidato de Morena a senador por Tamaulipas, será muy difícil que AMLO lo haga ganar en la elección y no es porque sea un mal ciudadano o profesionista, no. Sino porque casi nadie lo conoce en el estado y esto le afectará mucho a él y a los candidatos de su partido.

Además, creemos que Morena cometería un grave error en no apoyar a Lalo Gattas, Ramón Garza Barrios, JR Gómez, Adrián Oseguera, Felipe Garza Narváez, Erasmo González, Rigo Garza para que alcancen alguna posición electoral, ya que ellos son más conocidos en el ámbito político y vendrían a poner interés a las elecciones.

Pero bueno, por su parte Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México Al Frente, es quien ocupa el segundo lugar en el escenario político nacional, pero de continuar su ascenso en las encuestas, podría irse al primer lugar y esto lo convertiría en un seguro ganador.

Tiene muy claro que AMLO es el candidato presidencial a vencer, pero sabe que a muchos de los jóvenes no los convence y él tiene preparadas una serie de propuestas que tienen una visión de futuro pero asentadas en la realidad que mucho podrían ayudarle con este sector de la población.

En su mensaje dijo: que no habrá venganza, pero sí justicia y destacó “voy a combatir al crimen organizado, pero empezando por el organizado en los escritorios. Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad. No habrá venganza, pero sí justicia”.

Anaya es un político hábil, audaz y muy combativo, pudo combinar el agua con el aceite (PRD-PAN y Movimiento Ciudadano) y eso le un valor muy especial, ya que tiene a su favor la visión de un México incluyente de amplio criterio ideológico lo cual enriquecerá sus proyectos.

En Tamaulipas es muy seguro que gane, el PAN gobierna el estado y en la frontera y el sur del territorio, donde se concentra el mayor número de votantes está bien representado de tal manera que la coalición con un buen número de votos.

Casi al terminar con su mensaje Ricardo Anaya comentó que el diagnóstico del país “es tan duro como realista, pero esa realidad áspera, dolorosa, no me desanima, me impulsa, porque sé que está en nuestras manos lograr el cambio que México necesita”.

Finalmente, el tecnócrata peñista, José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición “Todos Por México” tuvo ayer muy temprano un desayuno con la prensa de la Ciudad de México y les dijo que estaba muy a gusto con el tercer lugar en las preferencias electorales.

Defendió a Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional del PRI y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esto provocó una contradicción en su mensaje de toma de protesta, ya que Meade dijo: “es vital ver y escuchar el profundo malestar que prevalece por actos de corrupción que laceran la vida de México y ofenden la dignidad de los mexicanos. Encabezaré nuestro esfuerzo con mi ejemplo y mi conducta, sometida cada día a la evaluación crítica y objetiva de los mexicanos. Seré implacable en el combate a la corrupción”.

Así que con esto protege a Peña Nieto y a Ochoa Reza, quienes se han visto envueltos en escándalos de corrupción que nunca han podido encubrir del todo y se esperaba que Meade se deslindará de ellos, porque son y será un lastre para su campaña.

Es por ello que Meade no ganará la elección y solo tendría oportunidad de lograr una buena votación si se aleja de la tutela de Peña Nieto y Ochoa Reza, porque de otra manera, todo lo que diga sobre la impunidad, corrupción y acabar con los privilegios será mentira.

Y para muestra un botón, aquí en Tamaulipas el PRI le permitió a la candidata Alejandra Cárdenas Castillejos registrarse cuando está acusada por fraude y en los próximos días si la justicia actúa con la ley en la mano, será vinculada a proceso y por esto, aunque no lo quieran entender los priistas, han perdido la credibilidad de los tamaulipecos. Ni más ni menos.

Para finalizar, la orden girada por el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) al gobierno de Ciudad Madero, para que le expida la carta de residencia al empresario Adrián Oseguera Kernion, ha sido un duro golpe para la reelección de Andrés Zorrilla, quien tiene muchas posibilidades de perder la elección, ya que en menos de dos años decepcionó a miles de maderenses por su excesivo protagonismo, por darle rienda suelta a su inconmensurable ambición de poder y en especial, por haber traicionado a los panistas de Madero. ¿Qué les parece?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/