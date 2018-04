La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TOP SECRET EL CANDIDADO DE MORENA EN NUEVO LAREDO

Hasta ayer miércoles a las 7:30 horas de noche inexplicablemente el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) no había confirmado el registro de Ramón Garza Barrios como candidato de MORENA a la alcaldía de Nuevo Laredo, por razones que desconocemos.

El “paquete” de MORENA con los nombres de sus gallos que apuntan para contender en la jornada electoral del próximo Primero de julio fue entregado al IETAM en la medianoche del martes 10 de abril, para amanecer el miércoles, pero adujeron que no saben a ciencia cierta quienes son los enlistados para las alcaldías, por parte de éste partido político.

Conforme al rol del trabajo de éste Instituto en el curso de ayer miércoles revisarían la documentación de los candidatos que está aportando el partido Movimiento de Regeneración Nacional para su revisión y el registro de sus respectivos abanderados, ya que se está hablando de varios municipios del estado y solo de Nuevo Laredo.

La gran mayoría de los morenos y no morenos, los que aún juntos no son muchos en ésta ciudad fronteriza, dan por hecho el registro del ex alcalde de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, en razón de que Carlos Cantúrosas Villarreal declinó a su postulación que le ofreció Andrés Manuel López Obrador, como el candidato de MORENA, por las razones que ya todo Tamaulipas conoce.

De sobra es conocido que al ex alcalde de Nuevo Laredo, del 2013 al 2016, lo están ligando con la ejecución del periodista independiente, Carlos Domínguez Rodríguez, al que varios sujetos asesinaron a puñaladas el pasado 13 de enero, por lo que están detenidos tres periodistas y otros dos sujetos a los que se les acusa de ser los autores materiales, además de un tío de Cantúrosas, Rodolfo Cantú García, al que se le ubica como el autor intelectual del crímen.

El pasado 14 de marzo al ser entrevistado Carlos Cantúrosas Villarreral por la periodista Carmen Aristegui, se desligó del asesinato de Carlos Domínguez Rodríguez y categórico dijo tener su conciencia tranquila, habiendo asegurado por separado el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Irving Barrios Mujica, que no hay ninguna investigación en contra de Cantúrrosas, por motivo, pero sabiendo como se aplica la ley en nuestro país, creemos que el ex alcalde optó por la retirada, so pena de perder su libertad.

En esa misma entrevista con Aristigui, Cantúrosas Villarreal, dijo a la periodista que “su amigo el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca” le ofreció la Secretaría del Trabajo de su Administración, pero al igual que su postulación como candidato en éste proceso electoral, dijo no haber tomado todavía ninguna decisión, optando por cambiar el tema, “para no hablar a la ligera”.

Como analistas políticos creemos que el ofrecimiento de Cabeza de Vaca es el único camino que le queda para encarrilarse y mantener vigente su presencia en el escenario político del estado, de no ser así estará en la fría banca los siguientes cuatro o cinco años.

Por cierto de llegar a ser Ramón Garza Barrios el candidato de MORENA en éste proceso electoral 2017-2018 que está en marcha, como analistas políticos vemos muy difícil que derrote en las urnas el Primero de julio al alcalde Enrique Rivas Cuéllar que va por su relección y el riesgo de perder lo vemos con el candidato del PRI, Daniel Peña Treviño, el que también ya fue alcalde de Nuevo Laredo y diputado local, el que en ambos casos dejó una buena imagen y no es el caso de Garza Barrios.

Nos da risa el lloriqueo de Andrés Manuel López Obrador, al que ya lo presumen los campesinos que lo siguen como el próximo Presidente de México y él mismo hace jactancia de que va a ganar con un superávit de 12 a 15 millones de votos, pero con todo y eso como niño chiquito esta muy enojado porque el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó, según él, que Jaime Rodríguez Calderón, Bronco, aparezca en la boleta electoral con la finalidad de quitarle votos. Que esperaba.

Y el Bronco se recrea con el miedo que le tiene el Mesías de los morenos, haciéndole ver desde lejos “que se cuide porque va por él”. Haciendo hincapié en que va a tener más votos que él. Pero López Obrador no quiere que nadie lo contradiga, ni lo provoque ni lo toque, porque él ya se siente Presidente y está muy por encima de todos.

El que quiera conocer a López Obrador sin la máscara de hacedor del bien, le recomendamos que vean el video en donde les grita al candidato de MORENA a gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer, “lárguense de MORENA”, lástima que eso no lo sepan los campesinos que lo siguen.

El INE y asociados están tratando de reencausar a los jóvenes y hacer a la vez que se interesen en el proceso electoral que está en marcha, lo que nosotros como observadores hemos visto es que a los jóvenes la política les interesa un pito o un cacahuate, como lo acaba de confirmar en una encuesta que levantó el periódico El Universal, el que entrevistó a 30 jóvenes destacados en su disciplina, uno por estado, excepto en el Estado de México y la Ciudad de México.

Las respuestas fuéron diversas, asienta el prestigiado diario de la Ciudad de México. Casi todos ponen por adelante su desánimo y desconfianza hacia los políticos. No creen en los partidos, ni en los discursos y promesas de los candidatos. Ven en ellos corrupción e intereses propios, no se ven representados, pero una vez que vencen la resistencia , coinciden en que deben involucrarse más con las decisiones que se toman en el país y que les afectan. Lo sabrá el INE, creemos que no.

Creemos que estamos de fiesta toda vez que es una mujer a la que eligiéron los diputados locales como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la que responde al nombre de Olivia Lemus Martínez y el abogada egresada de la Universidad Mexicoamericana del Norte de Reynosa, tenía que ser.

Pero además ha ocupado diversos puestos en el ámbito público y privado, ya que fue abogada bancaria ; titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF-Reynosa y fue la primera mujer en ocupar la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Reynosa, para mejores señas.

Ni duda nos queda la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) quiere seguir creciendo cada día más y aumentando sobre todo la cantidad de carreras que ofrece a los jóvenes que están deseosos de llegar a ser alguien en la vida, por lo que su principal preocupación es su superación académica, que es la gran preocupación de nuestra máxima cada de estudios.

Así la vemos porque nos acabamos de enterar que la UAT acaba de abrir tres programas educativos de nivel licenciatura en el sistema en línea, lo que les permite a los jóvenes estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea del interior del país o desde el extranjero, lo que de entrada ya nos está dejando ver la visión del rector de ésta Universidad, José Andrés Suárez Fernández. Y vamos por más.

