EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Toparán con pared”

A las expresiones de inconformidad de los Gobernadores contra el anuncio presidencial de imponer -¿podemos utilizar un eufemismo que amortigüe el nivel de inconformidad contra AMLO?- “Súperdelegados” estatales que operen programas y recursos de la federación en las entidades, el gobernador electo de Jalisco ENRIQUE ALFARO, incorporó un “lugar común” que no por ser una frase hecha resta indignación a los mandatarios:

“Se van a topar con pared”, expresó ALFARO, al precisar que “Está perfectamente establecido que los estados son libres y soberanos y forman parte del pacto federal”.

Y remarcó:

“Está establecido que en el estado gobierna el Gobernador… no hay nada que interpretar”.

Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, ENRIQUE ALFARO, JAVIER CORRAL y JAIME RODRÍGUEZ coincidieron en que la imposición de Delegados estatales en el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, contraviene el pacto federal, vulnera el texto constitucional y trastoca el federalismo, por lo que en respuesta amagaron con abandonar el pacto fiscal con la federación.

ALFARO fue particularmente enfático al rechazar la figura del “Súperdelegado”:

No es en un ánimo de pleito, pero no vamos, en ninguna circunstancia, a permitir que se quieran generar poderes por encima de los poderes públicos. Si esa fue la intención de alguien, -advirtió- en Jalisco no va a suceder”.

“Si alguien está pensando en eso -anticipó- de una vez le decimos que en Jalisco eso no va a pasar. En este estado no va a haber sumisión ni miedo. Estamos pensando en dejar en claro que cualquier intento por vulnerar el pacto federal y el testo constitucional se va a topar con pared, aquí no va a pasar ninguna medida que busque eso”, advirtió.

En Chihuahua, entre tanto, el Gobernador JAVIER CORRAL alertó que “Los delegados podrían sustituir facultades que hoy corresponden a los Estados”.

Y precisó:

“El riesgo es que se quiera suplantar la interlocución entre el gobierno federal y los gobernadores, que se quiera trastocar el federalismo”.

Y puntualizó:

“Hay un riesgo de que empecemos mal”.

Y de una vez por todas, dejó claro:

“No voy a aceptar que nadie sustituya la interlocución con el Presidente y el riesgo de esta figura es que tenga más un rol de carácter político electoral que como facilitadores entre los niveles de gobierno”, reprochó.

CORRAL advirtió sobre el riesgo de que los “Súperdelegados” o coordinadores del gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR reproduzcan el esquema de control político puesto en marcha en el sexenio del ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI:

“Es paradójico, pero parece el Presidente electo querer repetir el esquema que utilizó CARLOS SALINAS DE GORTARI cuando nombró a los delegados de PRONASOL en los estados”.

[Y en Tamaulipas esa figura fue MANUEL CAVAZOS LERMA].

“Advierto, por el origen de estos nombramientos y la ambigüedad con la que hasta ahora se han mostrado, que para allá pintan”, matizó.

A su vez, el gobernador de Nuevo León, JAIME RODRÍGUEZ, cuestionó el esquema de delegados, pero dijo que estaría dispuesto a aceptarlo si representa más recursos para la entidad.

“Si no, estaremos pensando a convocar a salirnos del pacto fiscal. Es una facultad que tengo como Gobernador”, advirtió.

Y ‘JR’ COMO SI NADA

Aquí en Tamaulipas, el inminente Coordinador estatal del Gobierno de LÓPEZ OBRADOR, el ex candidato de MORENA a la Presidencia municipal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, cumplió el martes en Tampico 10 días de recorrer el Estado como representante del próximo gobierno federal, indagando sobre el funcionamiento, programas, inversiones y obras de las Delegaciones federales bajo0 el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO.

El martes por la tarde, GÓMEZ LEAL se reunió en Tampico con empresarios de la industria de la construcción, con quienes conversó en relación a la operatividad de las Delegaciones federales.

GÓMEZ LEAL se ha desenvuelto con un bajo perfil y sus recorridos son discretos, como si quisiera que sus pasos no se escucharan en la entidad.

De otro lado, GÓMEZ LEAL ha hecho a un lado el lado pendenciero de su perfil político, aunque mantiene en tribunales su recurso de impugnación contra el resultado de la elección municipal en Reynosa, que perdió con una diferencia de casi 50 mil votos frente a la alcaldesa recién reelecta, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Es decir, ‘JR’ ha preferido llevar la fiesta en paz en Tamaulipas.

Y eso es bueno, por el bien de los tamaulipecos.

En otro tema, le comparto que Matamoros contará con una Planta Tratadora de Aguas Residuales, que en su primera etapa tendrá una capacidad de tratamiento de agua de drenaje y pluvial en promedio 200 litros por segundo, en la segunda etapa aumentará a 500 litros por segundo y en una tercera etapa se podrá tratar hasta 800 litros por segundo, beneficiando así a los habitantes de esta ciudad fronteriza.

El Gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, ingeniero GUILLERMO LASH, fue el anfitrión del ingeniero GABRIEL RIESTRA, director de Agua Potable de la Comisión Nacional del Agua y del arquitecto LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS, director de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, quienes acompañados de funcionarios de las instancias estatal y nacional así como de la JAyD, efectuaron un recorrido por la planta ubicada al sur de la ciudad a la altura del ejido Pacheco.

“La modernidad y el desarrollo de Matamoros como ciudad la hace merecedora de una Planta Tratadora de Aguas Residuales como la que hoy venimos a supervisar y a constatar, en lo que a su avance se refiere a fin de programar su inauguración”, dijo el director de CONAGUA Cuenca Río Bravo GABRIEL RIESTRA .

Además de la estructura con que cuenta la Planta Tratadora de Aguas Residuales, se cuenta con una extensión reutilización y en un futuro parte de esa agua tratada podría ser enviada al Arroyo del Tigre y hacer de las áreas de aquellas comunidades ejidales al sur de la ciudad grandes extensiones de tierras con flora y fauna recuperados, haciendo de todo ello un nuevo pulmón para Matamoros.

Los beneficios para los matamorenses va desde el que se tendrá un punto hacia dónde dirigir el drenaje y parte del agua pluvial, para que estos puedan ser reutilizados, como para el medio ambiente que en lo general podrá registrar una recuperación en lo que a flora y fauna se refiere.

Se destacó por parte de los funcionarios que acudieron al recorrido de supervisión, que una ciudad del nivel y características de Matamoros que no cuente con una PTAR como la que está por inaugurarse en su primera etapa, equivale a una casa cuyos moradores dejan que su vivienda y patio se llenen del agua de drenaje, al no enviarlo hacia lugares en donde pueda tener una segunda opción de utilización.

A propósito de Matamoros, el rumor de que el ex candidato del PAN a la presidencia municipal, CARLOS ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ podría ir a una Secretaría del Gabinete cabecista empezó a cobrar forma, en tanto que de ninguna manera es descartable la versión que apunta a que el Secretario de Educación, HÉCTOR ESCOBAR, podría ser lanzado por el PAN como candidato a una diputación local por Matamoros, pues Acción Nacional va por el refrendo a su mayoría en el Congreso local, por lo que HÉCTOR podría ser aquí un personaje clave para afianzar Matamoros.

De otro lado, en efecto CÉSAR GARCÍA CORONADO podría ir a la dirigencia estatal del PRI -y revalorar el partido en vísperas del 2019-, pues CÉSAR es producto de la cultura del esfuerzo y aunque algunos no le ven todavía estatura ni posicionamiento estatal para ir por una responsabilidad de ese tamaño, la verdad es que el espíritu luchón de CÉSAR, su entusiasmo y sus tablas como Delegado del partido en algunos municipios -a nosotros nos tocó verlo en Xicoténcatl, hace ya una década-, lo convierten en una buen alternativa para lo que viene.

Por cierto, si las bases se decidieran por CÉSAR -y esa es una buena opción, porque con él las bases llegarían al liderazgo, y no a la inversa como siempre ha sido-, el PRI podría tener un excelente jefe de prensa con otro ícono del periodismo tamaulipeco, su compadre FRANCISCO ‘Paco’ CUÉLLAR CARDONA, un periodista de cepa que también dignificaría el quehacer de medios en el partido, que siempre ha tenido ‘medias cucharas’ como titulares, con algunas honrosas excepciones.

Claro, CÉSAR sería una excelente opción porque EDGAR MELHEM ya dijo que no, aunque el nombre de YAHLEEL ABDALÁ empezó a sonar fuerte, pese a que YAHLEEL quedó fuera de la jugada con la derrota común que sufrió junto con ALEJANDRO GUEVARA, candidatos del PRI a Senadores derrotados este 1º de julio.

Pero bueno…

Mientras que en Reynosa, el Ayuntamiento cumplió un plan de limpieza que fue reforzado con la compra de 38 nuevos camiones recolectores de basura y con la contratación de un relleno sanitario, que disminuyen la quema indiscriminada de desechos sólidos y el uso de animales como fuente de transporte, al dar cumplimiento al Programa Integral de Recolección de Basura.

A través de la Ruta de la Limpieza, el Gobierno Municipal que preside el alcalde JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, , ejecuta el plan de recolección ordenada que cada día beneficia a distintas colonias de las zonas Central, Oriente, Poniente; Norte y Sur, en las que se divide la ciudad pero para lograr una ciudad realmente limpia es necesario que la sociedad se involucre completamente.

Trabajadores de limpia recorren diversos tramos de la ciudad, sin embargo casi inmediatamente después del trabajo, realizado algunas partes lucen sucias nuevamente, lo que puede evitarse al no arrojar basura desde el auto o al caminar por la vía pública y mantener tapados los contenedores domésticos de basura.

Si a la recolección más eficiente se suma el esfuerzo de cada uno de los habitantes de Reynosa, la ciudad será más limpia y sana, por ello el Gobierno municipal hace un llamado a los ciudadanos para que juntos logren una Reynosa más limpia y hermosa.

En otro tema, en Nuevo Laredo, la aplicación de pintura termoplástica para división de carriles de la calle Calzada de los Héroes, presenta 90 por ciento de avance en el tramo de Francisco Murguía a Eva Sámano, y se estima concluyan los trabajos este fin de semana.

LINO MARTÍNEZ, director de la Coordinación de Señalización y Semaforización, indicó que son de cuatro a seis carriles de cada lado de la vialidad, ello representa poco más de 12 mil metros lineales en ambos sentidos.

Añadió que se inició con esta labor desde la semana pasada, sin embargo, debido a lo pesado del tráfico en ese sector, no se ha podido concluir, por lo que pide paciencia a los automovilistas que circulan por esa vialidad.

También se remarcó la línea lateral que sirve de guía para el camión, de la avenida Eva Sámano hasta el puente Carlos Canseco, a la entrada del Fraccionamiento El Progreso. De igual manera se aplicó la pintura normal en ambos sentidos, de oriente a poniente y viceversa.

El funcionario destacó que todas las peticiones se atienden a la brevedad, y pueden hacerlas a través del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC), a la Coordinación de Señalización y Semaforización o por medio de Facebook, en la página de Servicios Públicos o de la coordinación.

De allá mismo, reportan que cuidar el agua es responsabilidad de todos, por ello la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA- para este regreso a clases recomienda a directivos de las escuelas, revisar las instalaciones y detectar fugas de agua, así como poner en práctica algunos puntos para evitar el desperdicio de agua en los planteles.

Es importante promocionar en las escuelas el uso responsable del agua, ya que desde pequeños se debe formar una cultura en la preservación y cuidado de los recursos necesarios para la vida, como el agua potable.

RODOLFO GONZÁLEZ MORALES, gerente general de la paramunicipal, mencionó que es primordial que tanto el alumnado como maestros sean vigilantes sobre el cuidado del agua y de esta manera evitar que este líquido se desperdicie.

“Al no cerrar bien una llave el goteo de esta produce una pérdida de hasta 19 litros por día, mientras que un inodoro con pérdida constante de agua, derrocha alrededor de hasta 3 litros por minuto y lo más importante es crear conciencia en los estudiantes que eviten utilizar el inodoro como papelera, ya que se llega a perder hasta 20 litros por descarga, además se tapan las cañerías”, destacó el gerente.

En otro tema, el Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina (COALAR, por su siglas en inglés) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Universidad Tecnológica del Mar (UTMAR), colaboran en el proyecto denominado Desarrollo de la Industria de los Moluscos, el cual plantea el aprovechamiento sostenible y comercialización de bivalvos como ostiones y almejas.

El proyecto reunirá a educadores y profesionales especializados en productos marinos en Australia y México para fortalecer conocimientos relacionados con la producción, la cual se espera pueda rebasar los 6 millones de semillas mensuales, hecho que beneficiaría de gran manera a pescadores y acuicultores del Estado.

En ese sentido, la UTMAR, que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Pesca y Acuacultura, invitó a la especialista australiana CHRISTINE MARGARET CRAWFORD, quien estará transfiriendo conocimientos técnicos relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta Tamaulipas de forma sustentable.

A partir de esta medida, se busca construir políticas estatales definidas que integren todos los eslabones de producción desde su extracción o cosecha, hasta el posicionamiento en el mercado.

Australia es líder mundial en la producción de moluscos, entre otros productos del mar, así como en la tecnificación de los procesos para su aprovechamiento, producción y comercialización.

Desde otra perspectiva, le comparto que para contribuir con las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado en materia de justicia, la Diputación Permanente del Congreso local autorizó al Municipio de Nuevo Laredo, a donar tres inmuebles para la construcción de un Centro Integral de Justicia y el Complejo Regional de Seguridad Pública, además, dictaminó viable que el delito de extorsión se persiga de oficio.

En la sesión de este miércoles, el Diputado GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, destacó que la nueva justicia en Tamaulipas, requiere de una gran infraestructura de modernización y de excelente calidad en todos su ámbitos, por lo que el desarrollo de un proyecto de construcción que integre al Centro Integral de Justicia y al Complejo Regional de Seguridad Pública, habla del gran compromiso que se tiene con los tamaulipecos.

Dijo que dentro de las prioridades del Gobierno de Tamaulipas, que encabeza FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se encuentra el erradicar la impunidad y asegurar que toda persona tenga acceso a la justicia, para la recuperación de un Estado de oportunidades y de paz, por lo que la autorización a Nuevo Laredo es de suma relevancia.

Asimismo, dictaminaron positiva la propuesta presentada por el Diputado LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, con el objeto de reformar el artículo 438 del Código Penal, a fin de establecer que el delito de extorsión se persiga de oficio, no tratándose de los supuestos señalados en el artículo anterior, con ello, se estará dando congruencia con la normatividad federal.

El legislador RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, coincidió con lo expuesto por el Diputado CANTÚ GALVÁN, resaltando que “En realidad lo que quería el Grupo Parlamentario del PRI, es que el delito se persiga de oficio, garantizarle al ciudadano que sus datos serán manejados con cuidado para no ser victimizados de nueva cuenta”, agregó.

Aquí un paréntesis para mencionar que se activa campaña médica “IPSSET Cerca de Ti” Con la finalidad de seguir fomentando estilos de vida saludable en los servidores públicos de los tres poderes de gobierno, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, activó la campaña “IPSSET Cerca de Ti” en las diferentes dependencias y organismos descentralizados de la administración estatal.

Esta campaña se estará realizando del 15 de agosto al 27 de septiembre, a través del departamento de Medicina Preventiva y Servicios Médicos del Instituto; personal de esta área realizará un recorrido por las diversas instituciones con el propósito de elaborar el chequeo clínico que consiste en medición de niveles de glucosa, toma de presión arterial, además de peso y talla. Este servicio es gratuito para los más de 45 mil servidores públicos estatales.

Por último, la Licenciatura en Negocios Internacionales (LNI) que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS-Campus Victoria), se encuentra en el proceso para acreditar la calidad académica del programa educativo.

Con ese motivo se llevó a cabo la visita de evaluación por parte del comité de académicos del Consejo para la Acreditación del Comercio Internacional (CONACI), quienes estuvieron en las instalaciones de este plantel universitario.

El Rector de la UAT JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ recibió en el Centro Universitario de Victoria a integrantes del comité, que pertenecen a instituciones de educación superior de Chihuahua, Guadalajara y Durango.

Posteriormente, el comité de evaluación fue acompañado por el Director de la FADYCS, ENRIQUE ALFARO DÁVILA y la Coordinadora de la carrera de LNI, IRIS YADID GODINA MUÑOZ, para dar seguimiento a la visita de evaluación y revisión de evidencias académicas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.