PRESENCIA

Por ANA LUISA GARCÍA

Trae línea Aída Zulema

Rivas rumbo a la reelección

SNTE-SET por aterrizar reforma

1.- Es muy prometedora la oferta que ayer por la tarde lanzó la Presidenta estatal del PRI, Aída Flores Peña al priismo reunido en Cd. Madero, cuando precisó que dentro de la adversidad que enfrenta el partido, hay una parte positiva, y es que “al no haber un primer priista en el estado, cada comité municipal apoyado con el Comité Directivo Estatal va a decidir, quiénes serán los candidatos en el 2018”.

Esto que debió haber sido siempre, hoy será un incentivo para la militancia y deja la lectura, de que la Presidenta del PRI estatal tiene línea del Comité Ejecutivo Nacional para haber formulado ese mensaje, sobre todo porque en otra parte de su intervención Zulema Flores refrendó que ya no caben las simulaciones.

El evento de referencia reanimó a los priistas, los puso enfrente de su nueva realidad, la que tendrán que afrontar sin simulaciones y con lealtad al instituto. Ahí estuvieron ex regidores, exsíndicos, exalcaldes, exdiputados, y un exsenador, muchos de ellos pertenecientes al Sindicato Petrolero (STPRM), un sector que dio vida y fortaleza al PRI a lo largo de su historia.

La presidenta del CDE, Aída Zulema Flores Peña, se refirió a lo positivo de esta etapa, que les permite distinguir a la verdadera militancia, la que ha refrendado su lealtad al permanecer por convicción en las filas del Tricolor

2.- El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, no se desaparta ni un ápice de la agenda que integró de demandas durante su campaña electoral, de ella se desprendió una serie de necesidades de las cuales destacan por prioritarias la salud, las mejoras a los planteles escolares, sin menoscabo de los programas de becas y el empleo.

Y en ese sentido en el día a día va entregando resultados y con ello construyendo sus posibilidades de reelección, tema que no aborda en ningún momento. Si lo tiene entre sus propósitos no lo dice con palabras, pero sus acciones cotidianas le abren camino al futuro.

Pero esas decisiones son de partido y de quien lidera a éste de manera moral. Mientras tanto Rivas no pierde tiempo y no hay un solo día que no esté poniendo en marcha una nueva obra o inaugurando otra.

En cuanto al tema de la salud, Nuevo Laredo es el único municipio que tiene el programa “Doctor en tu casa” para las personas de tercera edad o cuyas condiciones de incapacidad no le permiten desplazarse a una clínica. El alcalde sabe, que nada se agradece tanto cuando se está enfermo y sin recursos que un médico y los medicamentos.

Pero no sólo eso, también ha integrado una red con las demás instituciones de salud, incluyendo hospitales públicos y privados para atender estas necesidades, incluso cuando se han tratado de cirugías urgentes.

El programa “Mi escuela Digna y Moderna” tiene como objetivo mejorar la infraestructura escolar, valor fundamental para que los planteles puedan ofrecer una educación de calidad y en ese propósito este jueves estuvo a media mañana en el jardín de niños “Otilia Garza Vda. De Alba”.

Este mismo día en la Universidad Tecnológica puso en marcha el programa ”Beca social de inglés para todos” en la Universidad Tecnológica y a las 2 de la tarde y cerró su agenda con la entrega de mochilas escolares con la leyenda < Yo decido, Tamaulipas sin miedo>, una estrategia estatal puesta en marcha hace unos días por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del DIF Tamaulipas, Sra. Mariana Gómez de G. Cabeza de Vaca, con la que se promueve una cultura de paz en nuestro estado.

Por otra parte, en el tema del empleo el Municipio de Nuevo Laredo es el gran aliado del sector empresarial en la generación de actividades productivas que generan empleo y desarrollo en ese punto fronterizo, de la que dan cuenta los medios de comunicación cotidianamente, no hay semana en que no abra un nuevo escenario para reforzar la competitividad del sector productivo, o que celebre alguna actividad con ese sector, o inaugure una nueva empresa, o anuncie el despegue de otra inversión.

En cuanto al tema de inseguridad, de acuerdo a las estadísticas nacionales se encuentra por debajo de Reynosa, Victoria, Matamoros y Tampico en el análisis de las ciudades más afectada por la delincuencia. Este ambiente contribuye a alentar la inversión interna y externa nacional y extranjera.

En ese contexto social Enrique Rivas Cuellar se desenvuelve con resultados que satisfacen las expectativas ciudadanas.

3.- En otro tópico, la participación de la Sección 30 del SNTE en los equipos de diálogo integrados para establecer propuestas de las que se generen acuerdos con la Secretaría de Educación de Tamaulipas es fundamental para integrar la agenda de acciones que facilite el aterrizaje de la Reforma Educativa y con ella una educación de calidad. Nadie mejor que los maestros, para describir la realidad de la actividad docente, las condiciones en que trabajan y lo que hace falta para hacer las cosas aún mejor.

Veinte elementos representan a la Sección 30 en este ejercicio de comunicación con la SET, todo ésto en beneficio de la educación de calidad, objetivo principal y común de las dos partes involucradas en el procedimiento que anualmente acompaña a la revisión de condiciones salariales, si bien estas últimas surgen de una sola negociación nacional la cual posteriormente aterriza a los estados de la República.

El Secretario General de la Sección 30, Rigoberto Guevara Vázquez instruyó al equipo de integrantes de las mesas diálogo para que los planteamientos no sólo satisfagan las necesidades de los planteles escolares y de los maestros en sus tareas educativas, sino que se sustenten en la Reforma Educativa para que esta aterrice adecuadamente en sus metas en beneficio de la instrucción que se imparte en Tamaulipas.

A los acuerdos salariales tomados por la cúpula de la SEP y SNTE, lo complementan prestaciones estrictamente estatales que son los negociados entre Sección 30 y la Secretaría de Educación de Tamaulipas como son las condiciones en el caso de los permisos de maestros, la asignación de lentes para docentes que lo requieran, pero también temas tan importantes como la tecnología y su conectividad, ver cuantos planteles son dotados de este servicio y equipo, así como la infraestructura que requieren los planteles, todo ello en conjunto impactan en la calidad de la educación.