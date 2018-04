CORRESPONDENCIA

“Transparencia” legislativa

Por José Luis Castillo

La bandera de los nuevos tiempos en el país, en los estados y los municipios, por parte de las instituciones que manejan recursos públicos, ha sido la transparencia y la rendición de cuentas, sin embargo, estamos en el México real, donde todo se puede y se simula, donde no hay problema, pero además, donde no hay congruencia en el decir o el hacer, incluso donde se crean leyes y ahí mismo se violentan.

Había prometido no habar más de los temas del legislativo, pero la verdad el compromiso con la sociedad me obliga a retomar el tema de la opacidad que se registra en lo que llaman la máxima tribuna de Tamaulipas y donde algunos dicen que se acabó la corrupción y se dio paso a la transparencia, bueno eso dicen.

Lo cierto es que el informe que rinde Alianza para el Parlamento Abierto, deja mal parado a Tamaulipas, que entre otras cosas refiere que el Congreso Local, que encabeza Glafiro Salinas Mendiola, no cumple con la información púbica que debe estar a la vista de todos y sobre cada peso que se gasta en el poder legislativo.

Lo peor de los casos es que fue desde a principios de esta legislatura cuando se pregono la transparencia, el combate a la corrupción y no sé qué tantas maravillas de nunca se habían hecho, pero que ahora Alianza para el Parlamento, deja al descubierto que; ni se cumple, ni se transparenta el gasto de dinero público en el Congreso local.

Vaya que los diputados reciben en esta nueva legislatura un total de 102 mil 319 pesos, casi 27 mil pesos más que en la legislatura pasada, cuando ganaban algo así como 75 mil pesos, nada despreciable y más cuando su trabajo lo dan a medias.

Aunque los diputados le cuestan a los tamaulipecos 155 millones 836 mil pesos al año, y según ellos representan a los ciudadanos, nada hacen por dar el ejemplo y empezar desde ahí a hacer bien las cosas por los ciudadanos y por Tamaulipas.

La simulación en el Congreso del Estado, no es nueva desde su antecesor, Glafiro sabia como se hacían las cosas, ah pero eso sí pronto salió a decir que el caso del ex gobernador Yarrington, fue un paso importante en el combate a la corrupción.

“Mi tarea, responsabilidad y actuar como diputado, está en la convicción de trabajar en el combate a la corrupción por ello seguiremos sumando acciones desde el ámbito de nuestra competencia para erradicar esta mal que aqueja no solo a Tamaulipas, sino a todo el país”, dice Glafiro, pero y, ¿esconder datos o no transparentar gastos no da una sospecha de actos de corrupción?, ahí donde se pregona la transparencia y rectitud.

El rezago en los principios sobre el conflicto de intereses, información presupuestal datos abiertos y software libre, que ha sido exhibido en el informe de Parlamento Abierto, contradice todo lo que según se ha reconocido en transparencia incluso hasta con premios se ha reconocido a la actual legislatura, digo, porque se ha anunciado con bombo y platillo.

Parlamento Abierto, en su informe evidencia que el Congreso de Tamaulipas, no cumple con la Ley en materia financiera, debido a que tiene sólo 17 de 100 puntos en información presupuestal y administrativa, fácil no dice cómo, ni en que gasta el millonario presupuesto que ellos mimos se asignan por año, acción que debería ser publicada por Ley y simplemente no se publica nada en su página de transparencia.

En datos abiertos el Congreso local tiene solo 18 de 100 puntos debido a que el congreso pone a disposición de la ciudadanía dos bases de datos y aún están pendientes muchas cosas.

Le aseguró que pretextos habrá muchos, justificaciones más, pero son varios meses en los que el Congreso del estado, algunos Municipios o entes públicos, debieron publicar sus gastos conforme a la Ley y hasta la fecha todo está a medias, nadie dice y hace nada, el ITAIT, como siempre sólo un mero espectador, sin duda interesante la investigación también de mi amiga Deysi, Herrera.

Ni la burla perdonan, nuestros honorables diputados y vaya que ofenden la inteligencia de los Tamaulipecos cuando anuncian con orgullo y abren la posibilidad de instituir la semana estatal contra la corrupción para prevenir y combatir la deshonestidad, que poca….

