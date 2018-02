TRASCENDIO AL MUNDO LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA DE MEXICO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TRASCENDIÓ AL MUNDO LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA DE MÉXICO

Por lo que vemos y leemos nos damos cuenta de que el mundo ya se está dando cuenta de la inseguridad y violencia que durante los últimos diez años hemos estado sufriendo en México los mexicanos, situación de la que también han sido víctimas extranjeros que visitan a nuestro país, entre ellos los tres italianos recién desaparecidos en el estado de Jalisco.

Con éstos antecedentes es más que entendible la actitud del Gobierno de Estados Unidos y ahora de Alemania, al sugerir las autoridades de ambos países a los norteamericanos y a los alemanes a no venir a nuestro país, concretamente a Tamaulipas y otros estados de la república mexicana por el alto riesgo que van a correr durante su visita ó estadía.

Las alertas de Estados Unidos sobre la inseguridad y la violencia que priva en varios estados del país ya tienen dos o tres años de haber empezado a hacerlas públicas el gobierno norteamericano. Alemania lo acaba de hacer por primera vez, pero además de Tamaulipas también involucra a los estados de Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Culiacán y Morelos, a los que el gobierno alemán sugiere no venir.

Como analistas políticos y periodistas no descartamos que con el correr de los días otros países del mundo hagan el mismo pronunciamiento, toda vez que pese a los esfuerzos del gobierno federal y los estados no han logrado contener el avance y crecimiento del crimen organizado, el que de hecho les ha perdido el respeto a las fuerzas federales y sin ningún temor matan gente donde les da la gana y a plena luz del día.

Lamentable que haya fracasado la estrategia de seguridad para Tamaulipas que hace poco más de tres año puso en marcha el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con lo que no se logró gran cosa en cuanto a la reducción de los índices de violencia e inseguridad, pero fue más trascendente la multiplicación de los carteles la delincuencia organizada, e incluso de sus ilícitas actividades, ya que al tráfico drogas incluyeron, los secuestros y las extorsiones, además de la trata de mujeres y asaltos a mano armada.

Pero, pero, pero, es más lamentable para nosotros todavía ya que por ser el 2018 un año electoral la Presidencia de la República tendrá enfocadas sus baterías, lo mismo que Gobernación, en el proceso electoral del que saldrá el próximo Presidente, pasando a segundo término en automático el problema de la inseguridad y la violencia que enfrenta México, por lo que solo nos queda encomendarnos a Dios, ya que si te atreves a llevar contigo cualquier arma de fuego te meten al bote.

Al que traen boca abajo sus adversarios es al candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, el que ya no siente lo duro sino lo tupido, ya que le están sacando algunas cosas que nunca pensó haberse comido, pero, pero, pero, se le olvidó de que si de niño perdiste a tu madre en una contienda electoral, ya de grande, tus contrarios te dicen en dónde está.

El jóven maravilla que es el abanderado del Partido Acción Nacional jura y perjura que no hay nada irregular en la compra-venta de una nave industrial de su compañía por 54 millones de pesos, operación de la que asegura tener todos los comprobantes fiscales, pero resulta que la empresa que le pagó a Anaya la millonaria suma es nada más y nada menos que una empresa “fantasma”, es decir que no existe y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, decía mi abue.

Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade Kuribreña, acusó a Ricardo Anaya de presentar argumentos falsos para defenderse de las acusaciones por presunto lavado de dinero, derivadas de unas transacciones inmobiliarias. Aseguró que existe evidencia del Sistema de Administración Tributario (SAT) que califica como “empresa fantasma” a la compañía que utilizó para realizar los movimientos financieros.

“La empresa Manhattan Master Plan Development ha sido declarada por el SAT, apenas el 16 de febrero pasado, como una empresa fantasma, es decir, de las que se sirven los que utilizan éste tipo de instrumentos para evadir impuestos y lavar dinero”, agregó Javier Lozano. Lo que nos hace pensar que de no esclarecer Ricardo Anaya en debida forma los cargos que le imputan, su campaña podría desplomarse.

Por cierto Anaya acudió a la PGR acompañado de Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, del dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda y del líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, así como de unos 500 panistas, los que fuéron convocados para apoyarlo. Ahí entregó un documento en el que afirma que la compraventa de un terreno en Querétaro es legal. “Mis adversarios políticos me imputan, falsa y dolosamente, una conducta delictiva”, dijo.

Cuando Oscar Almaraz Smer dijo “que hable el trabajo” que ha realizado durante los primeros 16 meses de su gestión, como alcalde de Ciudad Victoria, creemos que lo dice porque se siete seguro de que los más de los victorenses reconocen sus esfuerzos y las obras que ha realizado para transformar a ésta ciudad que es la capital del estado, entre las que destaca la pavimentación y repavimentación de 150 calles con concreto hidráulico la mayoría y el resto con asfalto, lo que hiciéron los gobiernos municipales que lo antecediéron, digo, sin ofender.

Como analistas políticos sentimos que como victorense Almaraz Smer quiere transformar a su ciudad, ya que se trata de la capital del estado, de la que debemos sentirnos orgullosos todos los tamaulipecos y en eso cuenta y cuenta mucho el que la ciudad este pavimentada, lo que implica por añadidura el contar las familias con los servicios públicos básicos, como es el agua potable y drenaje.

Para nosotros sería un garrafal error del PRI el no dejar que Oscar Almaraz Smer haga su juego y busque su reelección como alcalde de Ciudad Victoria, creemos que su derecho ya se lo ganó, pero el que lo dejen llegar no está en sus manos.

Desde que empezó a funcionar la Coordinación Estatal de Protección Civil en el año de 1992, el titular Rigoberto de la Fuente Morón (+) nos dijo que en ninguna ley del estado estaba previsto el castigar, sancionar o cuando menos multar, a aquellos que por diversión hacían llamadas anónimas a la Policía, Cruz Roja, Bomberos o Departamento de Transito, por lo que a los que llegaban a detener los soltaban sin más ni más.

Sobre del tema nos enteramos que ya fue presentada ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de ley en la que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, propone severas sanciones a aquellos bromistas que hagan llamadas falsas a los teléfonos de emergencia 086, 089 y 911. Era necesario que esto se hiciera.

Por cierto la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la UAT puso al servicio de los estudiantes y profesores el Portal de Lectura y Escritura Académica (PLEA). Ello con el propósito de facilitar materiales textuales y multimedia que permitan atender las necesidades académicas para favorecer la composición de textos, específicamente la lectura, como un medio a través del cual los universitarios adquieren conocimientos, dijo la Dra. Norma Alicia Vega López, catedrática de la UAMCEH y titular del proyecto.

No hay que perder de vista que el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, está por resolverse, apuéstele a que no se va a Estados Unidos.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx