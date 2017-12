            < Tres en el desenlace azul Jaibo

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

El PAN en Tampico aun no logra calcularle el agua a los camotes. Ha dado varios “bandazos” sin definir quiénes serán sus candidatos a la alcaldía y a la diputación federal por el VIII Distrito. Primero facilitó el camino a Germán Pacheco Díaz, luego alentó al expriista Eduardo Hernández Chavarría y ahora parece abrirle camino a Jesús Nader. Todo lo contrario de Matamoros y Reynosa donde no parecen tener adversario al frente Carlos García González y Jesús María Moreno Ibarra, conocidos como “Chito” y “Chuma”, respectivamente.

El primero en medirse en la arena Jaiba fue Germán Pacheco, Director del ITIFI (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa), y excandidato a la Alcaldía Jaiba que mordió el polvo en 2016 frente a Magdalena Peraza Guerra, hoy alcaldesa. Sin embargo el actual gobierno le proporcionó (por la naturaleza de sus funciones del área de construcción de escuelas) los instrumentos y oportunidades para hacer presencia constante en ese solar, llevando obras y beneficios que le redituaron de alguna manera fortalecer vínculos con los naturales de ese municipio.

En cambio el también tampiqueño Jesús Nader estuvo todo el tiempo distante, pocas veces llevó la representación del gobernador a eventos meramente protocolarios, que no es lo mismo que llegar como Santa Claus. Sin embargo en las últimas semanas las visitas del Secretario de Administración con círculos panistas se han hecho frecuentes, son sectores que han guardado cierta distancia con el primer panista de Tamaulipas y sumarlos es muy importante. Y ese capital político es el que aportaría J.N.

La competencia entre el PRI y el PAN en Tampico es muy cerrada, quizá por ello se alentó la participación de un ex militante del PRI, Eduardo Hernández Chavarría, quien ha permanecido en constante “talacha” y acercamiento con las bases Tricolores, pero de alguna manera se filtró que estaba siendo tomado en cuenta para ser candidato por el PAN. Luego de una serie de versiones opositoras de parte de los albiazules, fue significativo que se confirmara la especie de un candidato externo o ciudadano.

El propio Germán Pacheco dio por hecho esa posibilidad; lo mismo dijo el Presidente del Comité Directivo Estatal, Francisco Elizondo y en ese momento se dio por hecho que Hernández Chavarría sería candidato.

Los tres tienen capitales políticos importantes, Pacheco que es un operador nato, aportaría un sector de las clases populares; Hernández Chavarría haría lo mismo pero en la otra ala ciudadana; y Chucho Nader, ya dijimos, traería consigo el apoyo de panistas que se han replegado y que ejercen liderazgos morales también de suma importancia en la contienda electoral.

Quizá la solución está en Lalo y Chucho, uno en la alcaldía y otro en la diputación federal. Pacheco ya fue diputado federal y candidato a la alcaldía, pero no pasó el filtro de las ánforas en este último caso y tendría que apoyar a su partido, porque la derrota lo salpicaría irremediablemente luego de tanto trabajo y operación con las estructuras.

SE ACERCA EL PANAL A MEADE.- Por otra parte la coalición del Partido Verde con el PRI para llevar a José Antonio Meade con su candidato a la Presidencia de la República ya es un hecho, e incrementa las posibilidades de Magdalena Peraza Guerra de ir por la reelección, dado que la ley establece que en esta clase de procedimientos, el candidato(a) debe ser propuesto por el mismo partido que lo llevó al poder en el periodo inmediato.

La mecánica electoral en 2016 se llevó de manera diferente, dado que la actual alcaldesa de Tampico fue candidata del PVEM en alianza con el PRI y el PANAL y no candidata del PRI.

La coalición de partidos se dio partiendo del Partido Verde en virtud de que la maestra Magda había sido antes alcaldesa con las siglas del PAN. Por eso la alcaldesa ha dicho que esperaría para ver sus posibilidades, nunca se descartó y las condiciones se están dando a su favor.

También el Presidente del PANAL, Luis Castro ya se sentó a la mesa con el propio Meade hace 5 días en busca de los acuerdos aliancistas que redundarán en la coalición que tradicionalmente han llevado a cabo las tres organizaciones políticas.

Era de esperarse esta coalición de partidos, pero las declaraciones de los presidentes estatales eran de ir solos. Y en política nada está escrito, pero si el PRI necesita de una alianza en especial, esta es los municipios de Tamaulipas y más en Tampico.

Así las cosas, por más ansias de novilleros que en lo local tengan algunos, el proceso cupular está aún en el embrión.

ASISTENCIA SOCIAL EN DIAS INVERNALES.- En medio de las bajas temperaturas el Municipio de Victoria hizo un buen trabajo de asistencia social y el ejemplo lo puso el alcalde Oscar Almaraz al recorrer las colonias populares y principalmente la zona rural, donde por las condiciones económicas y sociales tienen mayores carencias.

Y de esa manera funcionarios del Ayuntamiento hicieron lo propio, de igual manera el DIF, con alimentos calientes en el CEDIF.

Quizá cuando no tenemos cercanía con estos sectores no apreciamos lo oportuno de obsequiar cobijas o habilitar un espacio para dar alojamiento a quienes viven en condición de calle. En Matamoros un indigente murió de hipotermia en el exterior de un OXXO, los periódicos y cartones con los que se cubrió no fueron suficientes.

Esto debe alertar a todas las autoridades de los municipios tamaulipecos para que en días de bajas temperaturas las patrullas realicen rondines para levantar a personas que viven en la calle. Así sean en estado etílico, estarán incluso mejor en un separo policiaco que en la intemperie.

En fin, son días de Navidad, en los que la conmiseración debe estar a flor de piel.

GOBERNADORES AZULES SE CURAN EN SALUD.- En temas nacionales ayer nos fuimos con la versión del periódico Reforma (El Financiero le dice “Deforma”) quien anotó la ausencia de todos los gobernadores panistas en el evento de despedida de Ricardo Anaya a la Presidencia del PAN, pero otros medios impresos reportaron la presencia de 11 mandatarios. La cuestión es que el PAN tiene ocho gobernadores panistas y cuatro más en alianza con el PRD. El evento era azul y aunque hay un Frente, la asistencia de los mandatarios de extracción perredista no tenían que estar ahí. Lo comentamos porque algunos anotaron como sobresaliente la inasistencia de Miguel Mancera, pero la realidad es que no era su lugar.

Es más, los gobernadores panistas tenían que asistir porque son consejeros, no por ser titulares del poder ejecutivo, se trató de una reunión de partido. Y suponemos que en esa calidad de consejeros es que el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca se hizo acompañar de varios funcionarios de su gobierno, que han de tener esa representación en la arena albiazul.

Por otra parte, varios columnistas de medios de la ciudad de México han aludido al apoyo de gobernadores panistas que estarán con Meade; tenga Usted por seguro que a todos los debe haber interesado acudir y ratificar sus parabienes a Anaya en la aventura electoral que está por emprender (dando por hecho que será el candidato del Frente). Dicho de otra manera, había que curarse en salud, o amarrarse el dedo antes de la cortada.

Como quiera que sea Anaya lució feliz, en unos días más estarán en precampaña todos los aspirantes y allá por febrero cuando concluya esta etapa, tendremos un pulso realista del crecimiento de cada uno de ellos, Meade, Anaya, L. Obrador y los que se acumulen. Es temprano para cantar fanfarrias por el efecto campana que tuvo en todos los medios el destape del candidato del PRI, no todos los días se ve a un partido con historia romper sus cadenas y sus tradiciones por eso fue noticia de impacto.

Todo este proceso de encuentros, alianzas con las organizaciones que le eran ajenas a José Antonio Meade, fueron seguidos por los medios, sobre todo la televisión y es que quiérase que no, los mexicanos siempre estarán atentos a los rituales del Tricolor. De igual manera se difundió el discurso de Anaya, que por cierto no lo ha cambiado, es el de un dirigente de partido que exalta a sus correligionarios a seguirlo por sus ideales.

Pero ya en la precampaña aunque se supone que es interna, la oferta política presentada en los círculos de partido (lo mismo para el PRI y debiera de ser para todos incluyendo MORENA) tiene que dibujar el nivel de sus capacidades, el desarrollo de sus ideas, porque aunque son reuniones con militantes serán actos que trascenderán y a partir de ahí el electorado podrá calificar a los diferentes abanderados.