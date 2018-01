Gaceta .

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Tres partidos, dos coaliciones.

Son dos las coaliciones que los partidos políticos solicitaron al Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM.

Obvio, no son el equivalente a las que ya tuvieron luz verde en la Federación, para la elección presidencial y la legislativa que servirán para renovar el Poder Ejecutivo y las Cámaras, dado que allá son tres, porque incluye la del PRI con el Partido Verde Ecologista de México y aquí no la hay.

Las coaliciones son la denominada, Juntos Haremos Historia, JHH, que conforman los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo.

La otra es la del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denominada Por Tamaulipas al Frente, PTF.

Se trata de coaliciones parciales, porque o irán juntos en los 43 municipios, cuyas alcaldías se renuevan como consecuencia de la armonización de la Ley Electoral de Tamaulipas, con la Ley Federal de la materia y por tanto se consideran concurrentes.

En la coalición JHH tendrá candidatos en 41 municipios, de ellos, en 21 los candidatos serán de Regeneración Nacional y se trata de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Güemez, Jiménez, Méndez, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Ocampo, Reynosa, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Tula y Victoria.

Por su lado, al Partido Encuentro Social, le dejaron los municipios de Altamira, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, El Mante, Matamoros, Mier y Valle Hermoso, para que presente candidatos a las alcaldías.

En el caso del PAN, que tiene la coalición PTF, como tal, los tres partidos postularán candidatos en poquito más dela mitad de los municipios, 23 para ser exactos, mientras que, en los 20 restantes, cada quien se rascará con sus propias uñas.

En los que tendrán candidatos comunes, Abasolo, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Frenando, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl, en los cuales el PAN lleva mano y los otros dos partidos apoyan

El otro municipio, Aldama, postula el Partido Movimiento Ciudadano y apoyan el PAN y el PRD. Llama la atención que al partido cuyo Consejo Estatal maneja Jorge Valdez Vargas, no le dejaron meter las manos, es más, hay quienes dicen que, solo ocuparon la firma para la coalición, porque el grupo de panistas que lidera Francisco Elizondo Salazar, no quieren tener tarto alguno con él.

De que el PRI ya no iba con el Verde Ecologista y Nueva Alianza en la entidad, lo dijo el exdiputado Patricio King López, casi desde que se reeligió como responsable de su partido en la entidad. Aseguró que buscarían sus propios candidatos, no le hace que no cubriesen los 43 municipios, en el entendido de que en los que registren candidatos, darán la pelea al PRI y al resto de los prospectos que lleguen de coaliciones o de partidos solos.

Se esperaba que, en Nueva Alianza al cumplirse el plazo para el registro de las coaliciones, los dirigentes repensaran las cosas y decidieran prolongar su participación con los priístas, sin embargo, no sucedió, debido, según se dice a que, hay más de 40 mil maestros en la entidad de los que, con facilidad se sacarán 43 para lanzarlos como candidatos a los Ayuntamientos.

La aprobación de las coaliciones quedó aprobada en la sesión del Consejo General Electoral realizada este lunes al filo del mediodía y en la que se dijo que los convenios podrían modificarse hasta un día antes del período de registro de candidatos a la elección.

Por cierto, en la misma sesión de los Consejeros del IETAM, se aprobó el informe del encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva, Miguel Ángel Chávez García, en el que dio a conocer que Dayra Guillermina López Vázquez, llega a la suplencia de Consejera municipal de San Nicolás, porque quien tenía esa asignación Guadalupe Salas Castellanos, renunció al cargo.

Los otros

Por su parte, los priístas de la entidad que lidera el ingeniero Sergio Guajardo Maldonado, tendrán la visita este martes de su precandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, quien, por cierto, también lo es de los militantes del Verde Ecologista, así que, a pesar de no ir en coalición para las presidencias municipales, se verán las caras en el evento a realizarse en el Gimnasio de una institución educativa localizada al norte de la ciudad.

El dirigente del comité municipal del PRI, Ambrosio Ramírez Picasso, dijo que están listos para recibir en grande a su precandidato, de quien asegura andará con paso firme el camino para ganar las elecciones, porque tiene propuestas claras.

Desde luego, vendrán priístas y verdistas de todas las regiones de la entidad, ya que, podría ser la única visita que precandidato Meade Kuribreña lleve a cabo, en virtud de que, los tiempos de precampaña corren de manera vertiginosa y para cuándo lo pensemos ya estarán en la Asamblea Nacional para convertirle en candidato.