Triquiñuelas partidistas

“El PRI es un partido que representa corrupción e impunidad, MORENA es un partido que representa demagogia populista, el PAN es un partido que representa 12 años de inexperiencia y una enorme incapacidad de gobernar comprobada y me parece que la gente y lo que estoy encontrando en el país es que ven en todos los partidos más de lo mismo”, expresó en Tamaulipas, una de las entidades más peligrosas del país el senador con licencia Armando Ríos Piter, aspirante a la candidatura independiente para la presidencia de México.

Ríos Piter, “el jaguar” como lo conocen popularmente, dijo que en estos dos últimos días ha recabado 10 mil firmas diarias por lo que no duda alcanzar la cifra de 870 mil que exige el Instituto Nacional Electoral (INE) para ver su nombre en la boleta del 2018.

El jaguar, comentó la necesidad de hacer un frente de independientes para vencer el sistema de partidos que tienen sumida a la nación, por lo que propone poner en la mesa la legalización de las drogas como alternativa para disminuir la inseguridad y fortalecer a la par las instituciones con inversión directa al capital humano. Armando Ríos Piter, consciente de que pisaba la Ciudad de Tampico un municipio con altos índices de secuestro, fue sensato y sin darle mucha vuelta al tema dijo que el opio debe legalizarse.

“Necesitamos poner sobre la mesa con claridad la legalización de la marihuana para uso lúdico, necesitamos abordar el tema de la goma de opio, que la amapola se utilice para uso medicinal y esto es un tema que se debe abordar con los Estados Unidos y con la propia ONU”

Armando Ríos Piter, el jaguar guerrerense tuvo una gira por la zona metropolitana de Tampico a donde llegó en el primer vuelo del día para sostener una rueda de prensa y luego fue cobijado por los directivos de los medios de comunicación de la localidad; posteriormente se reunió con jóvenes tamaulipecos y a media tarde tuvo un encuentro con la sociedad civil de la capital de las huastecas. A todos platicó de su proyecto para recabar firmas que viene dirigido a los jóvenes, madres jefas de familia y migrantes que regresan de los Estados Unidos como los mismos paisanos que viajan en busca del sueño americano.

En la conferencia de prensa dejó muy claro que conoce la entidad, pues ha venido en repetidas ocasiones gracias a los cargos públicos federales que tuvo en sexenios presidenciables. Aquí manifestó la urgencia de tener un mando policiaco como la fuerza civil de Nuevo León, logro gubernamental alcanzado con la ayuda de los empresarios neoloneses.

Con la casi inminente postulación de José Antonio como candidato por el PRI, suponen algunos analistas que inició de lleno el proceso sucesorio de Enrique Peña Nieto, pero el destape del nuevo priista “ciudadano” fue visto con ojos de felino por el independiente Ríos Piter: “lo que ocurrió el lunes pasado fue una parafernalia que me recordó las grandes épocas del partido único -el PRI- donde los sectores y las cargadas eran el resultado del dedazo y solamente una persona; eso es lo que vamos a ver en MORENA y es lo que estamos viendo, y lo mismo veremos si Ricardo Anaya termina imponiéndose en el PAN o por el Frente, no hay nada distinto, no hacen política abierta, no hacen política colectiva; no es el tipo de política que se requiere. Entonces el PRI PAN PRD MORENA representan más de los mismo, una política cerrada donde solo unos cuantos toman las decisiones y donde no hay una lógica participación de la gente y esto no genera valor agregado”, apuntó.

Armando Ríos Piter, se mantiene en tercer lugar en la tarea de recolección de firmas por debajo de Jaime Rodriguez y la ex primera dama Margarita Zavala (la esposa de Felipe Calderón).

El jaguar amenaza con volver por más firmas a Tamaulipas donde gobierna su amigo y ex compañero en el senado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

