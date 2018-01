La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

TRISTE Y DESCOLORIDO EL REGISTRO DE PRECANDIDATOS DEL PRI

Lo que parece ser un mal augurio del resultado que tendrán las elecciones del Primero de julio en las que estará en juego la Presidencia de la República, se reflejó en el triste y descolorido registro de los precandidatos del PRI a diputados federales y senadores ante el organismo auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI).en Tamaulipas.

A duras penas a los precandidatos a diputados federales los acompañó a su registro un verdadero reducido número de seguidores o simpatizantes, sobresaliendo los que se dejaron venir del Distrito 2 de Reynosa y del 6 de Mante, de los demás quizá no hubo lana para el transporte, como tampoco vimos el acostumbrado reparto de tortas, pollo frito y sodas, lo que nos hace creer que el PRI no tiene lana ni para la campaña o no la quieren soltar.

Los que le pusiéron un poco de sabor al caldo fuéron los precandidatos a senadores, los diputados federales Yaleel Abdala Carmona, de Nuevo Laredo y Alejandro Guevara Cobos de Mante, que fuéron los que trajeron más gente a Ciudad Victoria, lo que no pasó de 200 o 250 personas. Pero tampoco se mocharon con la torta y los refrescos.

Tan triste y descolorido resultó el evento, tanto del sábado como de ayer domingo, al grado que no hubo ni batucada, ni taquiza, ni fara-fara, ni vendedores ambulantes, ya el sábado solamente aterrizaron dos vendedores y ayer domingo cuatro, siendo que en actos semejantes de años anteriores todo el espacio del estacionamiento del partido y la calle donde ésta el ICADEP, prácticamente resultaban insuficientes para dar cabida a todos los acarreados, como les llaman los que no los pueden ver.

Los precandidatos que de acuerdo con la convocatoria presentaron en tiempo y forma –entre el sábado y el domingo– la documentación requerida por los responsables del proceso de selección y postulación de candidatos de la CNPI que presidió Jaime Elio Quintanilla García, fuéron :

Para el Segundo Distrito fueron Alan Alejandre Arjona, Dulce Nava Castañeda, Benito Sáenz Varela y a última hora se decidió Aida Zulema Flores Peña. Por el Distrito Tres va la diputada local Copitzi Hernández García, por el Cuarto, el diputado local Antonio Tovar García; por el Quinto la regidora Alejandra Cárdenas, por el Sexto Florentino Sáenz Cobos; por el Séptimo la diputada local Griselda Carrillo y por el Noveno Distrito Mauricio de Alejandro Castañeda y Gustavo Rico Saro.

El cierre del registro de los precandidatos oficialmente estaba previsto para las 6:00 de la tarde de ayer domingo, pero, pero, pero, hasta cuando nos retiramos del lugar aún no habían llegado los precandidatos de los Distrito Uno con cabecera en Nuevo Laredo y del Nueve que incluye los cinco municipios de la llamada frontera chica, con cabecera en Reynosa.

La primicia que agarró vuelo desde el sábado por la tarde, fué sin lugar a dudas la nominación de la diputada federal de Nuevo Laredo, Yalheel Abdala Carmona que va como número uno en la lista de la Primera Minoría y como número dos el también diputado federal de Mante, Alejandro Guevara Cobos. Lo que emocionó a muchos toda vez que de antemano los dan por ganados.

Lo triste de la nominación de los que van a ser candidatos a diputados federales o senadores es que se quedaron fuera de la jugada tamaulipecos para nosotros muy

Valiosos entre ellos Baltazar Hinojosa Ochoa, Mercedes del Cármen Guillén Vicente, Edgar Melhem Salinas, Enrique Cárdenas del Avellano, Alejandro Etienne Llano y Mónica González García.

En lo personal no nos sorprende el resurgimiento de Alejandro Guevara Cobos, porque todos ya sabemos qué hace “migas” con Peña Nieto y además aguanto callado el no haber sido nominado candidato a gobernador del estado. El brinco que si nos llama la atención es el de Yahleel Abdala Carmona; no sabemos quién es su padrino, pero reconocemos que como diputada federal ha hecho un buen trabajo y ayer domingo nos reiteró que ya como senadora le va a echar muchas ganas y con mucha responsabilidad. Bien. Y agregó que además “trae bien puestos los pantalones”.

De acuerdo con los que saben mucho de esto, para que los dos lleguen a ser senadores necesita de ganar el PRI las elecciones del Primero de Julio. Pero de perder el tricolor solo llegaría Yaleel Abdala Carmona. Ahora si Morena gana las elecciones no llega a ser senador ninguno de los dos de caer el PRI al tercer lugar de acuerdo con la votación que haya obtenido.

De ganar el PAN las elecciones para que Tamaulipas alcance una senaduría, obviamente la número uno, el PRI necesita quedar en el segundo lugar y si se va hasta el tercero los sueños de gloria se los lleva el viento, ojalá y no estemos mal, pero creemos que así es o al menos así lo entendemos.

El presidente del organismo auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI, Jaime Elio Quintanilla García, hoy lunes darán a conocer la lista de los resultaron premiados al ser aprobado su registro como precandidatos del PRI a diputados federales.

Por cierto en el registro de los precandidatos que se llevó a cabo ayer domingo, entre la gente se dejó ver y saludamos al jefe de prensa del PRI-Estatal, Jorge Vela, el que se recuperó del terrible pacreatitis que lo llevó a internarse en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Cuídate, porque con el páncreas no se juega.

Los diputados locales de la 63ava Legislatura del H. Congreso del Estado instalaron el llamado Comité de Igualdad por medio del cual se va a buscar eliminar cualquier forma de discriminación y hostigamiento, acoso laboral, sexual, así como promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en un marco de pleno respeto a los Derechos Humanos.

El diputado del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González, desde el arranque de ésta que es la 63ava Legislatura de Tamaulipas, destacó su compromiso para impulsar acciones en materia de perspectiva de género, logrando con ello la instalación de la Unidad de Género, la que ya está en marcha en el Poder Legislativo.

Por cierto expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas anunciaron que están llevando a cabo la investigación de un gen causante de la enfermedad conocida como Brucelosis, labor que busca contribuír al conocimiento de éste padecimiento que se presenta en animales domésticos y a la vez evitar riesgos sanitarios que puedan afectar a las personas.

El Dr. Jorge Alva Pérez, investigador de la UAT que forma parte del Cuerpo Académico de Sanidad Animal, dijo que el trabajo que se está haciendo es realizado en coordinación con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dijo que es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

“Estamos trabajando a través de varias técnicas de laboratorio con la intención de conocer el comportamiento de un gen en particular (Brucella Melitensis) para determinar que función tiene el gen y la proteína en la virulencia de la enfermedad”, dijo.

Agregó que ya hay resultados parciales de la investigación que obedece al objetivo de conocer la fisiología de la bacteria, para saber cómo se comporta y determinar cómo combatirlo”, precisó el investigador de la UAT.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx