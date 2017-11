DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Truena PRI Nuevo Laredo contra Guajardo y Eliseo

El plan de Sergio Guajardo de apoderarse del PRI Nuevo Laredo al imponer a su compadre Eliseo Castillo como dirigente local, sin importarle que no sea de Nuevo Laredo y pasando por encima de todos los priístas locales, ha provocado que la mayoría de la militancia haya tronado y este pensado que los de Ciudad Victoria ya vendieron la elección.

Los de Ciudad Victoria se han echado encima a quienes se supone eran el bastión priísta de Tamaulipas, ese que siempre les dio muchos votos y que ahora los ningunean.

Ante la situación, la militancia ha comenzado a expresar su inconformidad, su rabia de no haber sido tomados en cuenta y porque un par de extraños, unos fuereño vinieron y les quitaron lo que por ley les corresponde, la dirigencia.

La rabia viene principalmente del sector juvenil, aquellos que pensaban que en esta ocasión serían tomados en cuenta, quienes sentían que era su tiempo para inyectarle energía al partido para fortalecerse y llegar fuertes al 2018.

“COMPARTO totalmente la irritación, molestia, desilusión e impotencia que la decisión tomada ayer por el Comité Directivo Estatal, en torno a la dirigencia de nuestro Comité Municipal sigue ocasionando, y con justa razón, en gran parte de nuestra muy noble y siempre trabajadora, pero ya demasiado maltratada militancia priísta neolaredense, dentro de la cual por supuesto que me incluyo”, fue lo que publicó en su cuenta de facebook Rafael Nolasco, un joven que era el más fuerte aspirante y favorito para ser elegido el dirigente local.

Mientras que Javier Lozano, otro de los aspirantes, también joven, publicó “Es amplia y profunda la inconformidad, es claro el atropello y el abuso de poder, es expresa la falta de voluntad política que vivimos en el PRI … Es lamentable la factura que se tendrá que pagar por parte de quienes hemos puesto todo nuestro corazón y trabajo en campaña y más aún que defendemos el Partido que queremos … Porque creemos en los ideales y en la gente buena y con ganas de servir que militamos ahi!!!! . Si expresar mi preocupación y compartir con muchos el sentimiento de inconformidad ante la imposición de un dirigente me cuesta el poder ser tomado en cuenta para una candidatura, sobretodo en estos tiempos donde la derrota ha sido una constante, pues que así sea!!! No pienso cambiar la aspiración ser candidato, en esta o cualquier elección futura, por la dignidad que como un militante más del PRI merecemos todos!!!, Les dejo una pregunta, ¿Cómo pretendemos defender el triunfo , si no podemos defender nuestra dirigencia local?”.

Y hubo otros más que se atrevieron a muchos más, “Somos muchos los inconformes nadamás la mayoría, ya basta de imposiciones o seguirán las derrotas… AGUAS GUAJARDO O YA VENDISTE NUEVO LAREDO”.

La rabia es generalizada en el PRI Nuevo Laredo, y todo por que Sergio Guajardo y Eliseo Castillo quiere imponer su ley en una tierra donde no les corresponde.

SE VA EL BOBBY RODRIGUEZ

El reconocido abogado, Roberto Rodríguez, anunció en su cuenta de redes sociales un mensaje que dejó boquiabierto a todos, pues hace alusión a que deja la titularidad de la dependencia del Gobierno del Estado donde despachaba.

“El Bobby”, como se le conoce, publicó el mensaje “A falta de …?????? decidí retirarme de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito en Nuevo Laredo”.

El abogado fue candidato del PT a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, sin embargo ante la falta de recursos económicos, decidió renunciar a las pocos días de iniciar la campaña.

Poco después se unió a la campaña del entonces candidato del PAN a gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, quien una vez que ganó la elección y tomo el poder del Gobierno del Estado, le dio el puesto antes mencionado.

Sin embargo, ahora Roberto anuncia esta decisión, los motivos, sólo él los sabe.

SE ANOTA UN 10 ENRIQUE RIVAS

A quien debemos felicitar es al alcalde Enrique Rivas, quien demostró que no solo se preocupa por llevar obras a la ciudadanía, si no porque también vivan en condiciones saludables y que los niños acudan a la escuela.

Este jueves, acudió a la colonia Las Alazanas, en donde acudió a la vivienda de una familia de escasos recursos, tantos que sus hijas nunca habían ido a la escuela y nunca habían tenido un refrigerador.

Consciente que como gobernante debe ser sensible para ayudar a las personas más vulnerables, Rivas le llevó un refrigerador y una estufa.

Pero no solo eso, también llevo dos paquetes de uniformes, mochila y útiles escolares, para que dos niñas acudieran a la escuela, y les anunció que ya habían gestionado para que las aceptaran en la primeria más cercana y no les cobraran ni un solo peso, además que les otorgaba su respectiva beca municipal.

Bien por Rivas, quien ahora sí se sacó un 10… ¿Qué, no?

