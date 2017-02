ESCENARIO POLÍTICO

Por Marco Antonio Torres de León

Trump y un día sin mexicanos

Tal parece que Mr Donald Trump no tiene la más mínima idea de lo que significa gobernar; ni lo que para el tiempo actual significa el turismo, el comercio internacional, ni la atracción de divisas.

Dos ejemplos:

El comercio en Brownsville y McAllen está muerto, inerte, y todo por una razón, el nacionalismo violento que éste hombre usa en su retórica cada vez que abre la boca.

Ya volteó a otras naciones para seguir denostando. Por suerte para los mexicanos, ha dejado de arrojar dardos incendiarios al país azteca.

Por ejemplo van dos veces que alude a Argentina. Primero con hechos dictando órdenes ejecutivas que han zaherido al pueblo argentino.

A los 7 días de asumir el poder un cargamento de cientos de toneladas de limones fue regresado a aquél país sureño como llegó. Todo porque una orden así lo dictaminó.

Argentina es el país con mayor producción de limón en el mundo y Estados Unidos siempre había sido su mercado más amplio.

Al poco tiempo llegó una segunda orden.

Dificultar a los argentinos su entrada a EU con visa, al menos para los mayores de 14 años y para los menores de 66, a quienes desde hoy se les exige entrevistas cara a cara con agentes de migración, para saber sus razones de ingreso al país, a donde llegarán y con qué motivos.

Extrañamente MAURICIO MACRI en su país, comenzó a ejercer una política parecida a TRUMP amenazando con construir un muro entre su país y Bolivia, con quien comparte fronteras.

Acusa a los bolivianos de abrir sus fronteras a la delincuencia para que ejerzan en la Argentina.

Por supuesto esto a EVO MORALES no lo tiene muy complacido. Y refuta los argumentos del empoderado Mauricio Macri, perteneciente a la casta más rica de Argentina y cuyo padre llegó –en extraña similitud con el caso del padre de Donald Trump- proveniente de Italia huyendo de la guerra y del fascismo de Benito Mussolini.

Pero retomemos en tema.

Ciertamente DONALD TRUMP solo abre la boca para vociferar su espíritu antimexicano cada vez que puede, constituyéndose así como “el hombre más hipócrita del mundo”, pues sus deslices son descubiertos por la prensa a cada rato.

Hoy llamó la atención el balconeo que una actriz inglesa hizo del presidente estadounidense al tomarle foto a un saco de lana marca Donald Trump y a cuyo costado se leía: “Hecho en México”.

Lo cual confirma que su hipocresía es grande como su bocota falsaria y mentirosa.

“Los mexicanos solo nos envían a lo peor; nos mandan a gente que en su país no está bien; envían a los ladrones, a los delincuentes, a violadores y a matones a nuestro país”, suele cacofónicamente decir el atroz personaje.

Tan falso es, que ha quedado al descubierto su doble rasero.

Primero se sirve de México y luego lo denuesta.

Este insensible sin embargo, no llegará muy lejos.

Los mexicanos están sacando la casta; han dejado desiertos los Mall en MacAllen, Brownsville y resto de puntos fronterizos texanos.

Ello conlleva pobreza pues los dueños de supertiendas como Waltmart, Sears y otras, cuyos dueños son los egocéntricos norteamericanos, han detectado cero ganancias. Y hasta han empezado a recurrir al recorte de personal y en el mejor de los casos, en el recorte de horas-hombre a su plantilla de trabajadores.

Repetimos, este sujeto no tiene idea del significado de la palabra comercio.

Se monta en la capa de héroe estadounidense prevaricando con un absurdo discurso nacionalista peor que el que usó HUGO CHAVEZ en Venezuela; y peor que el que usa su predecesor NICOLÁS MADURO.

Populista y nacionalista ramplón, cuyo final de su propia historia está cerca.

Pasemos a otro asunto, pero local….

Hemos hablado generosamente con NOÉ RAMOS FERRETIZ, director de Bienestar Social de El Mante, lo cual nos complace pues –pese a ser funcionario público- suele ser un hombre de pocas palabras.

No se describe como político, quizá por modestia, o quizá porque para él el ejercicio del poder público no es asunto de choteo; sino es más bien algo parecido a un apostolado.

Se describe como un hombre que nació en El Mante pero que a sus 13 o 14 años se marchó a los Estados Unidos buscando progreso; más propiamente se fue al estado norteño de Ohio siendo apenas un chiquillo imberbe; allá trabajó duro para dos empresas al mismo tiempo hasta por 14 horas diarias.

Uno de esos trabajos era una empresa de la construcción. Y fue ahí donde descubrió su vocación de arquitecto gracias al consejo de personas que le decían: “Oye, tú estás muy chiquillo. ¿Por qué no trabajas y estudias a la vez?

-“Para que no te hagas viejo en esto, que es muy cruel”, le decían.

Fue como estudió en una universidad nocturna la carrera de arquitectura, en tanto sus dos trabajos lo ayudaban a solventar sus estudios.

La charla con NOE RAMOS FERRETIZ fue relajada, amplia, de duración de una hora.

Raro es hallarlo en paz en medio de tanto ajetreo; pero fuimos afortunados al hallarlo dispuesto a hablar.

Se niega a admitir que por el Partido Acción Nacional está bien posicionado para proyectos futuros.

Particularmente dice que no trabaja para ser candidato a nada porque no fue contratado para eso; no pienso en eso, no quiero perder tiempo pensando en ascender en mi carrera.

Fui contratado para servir. Y eso quiero hacer.

Relata que en su vida ha visto casos impresionantes de pobreza, como la siguiente historia.

La de un niño que un día llegó a la oficina de Bienestar Social sin papá ni mamá acompañándolo.

Llegó a la oficina municipal y sin avisar a qué iba, esperó a que el director, el propio Noé Ramos, saliera. Pero en esa espera se durmió sentado.

Había salido del COBAT y de su escuela se fue directamente a ver a Noé pues alguien le había dicho que hablara con él, para que éste lo oyera y lo pudiera ayudar.

Noé Ramos ya se iba; pasaban de las 4 y media de la tarde y de pronto al salir volteó a ver las sillas de espera y lo vió.

Era un mozuelo delgadito como una vara y palideciente.

Preguntó a la secretaria:

-¿Quién es ese niño? ¿Qué hace aquí?

La secretaria balbuceando recordó:

-¿Cuándo llegó preguntó por usted, arquitecto Noé. Parece que quiere un beneficio. Pero en la espera se durmió.

Noé lo despertó y le pregunta la razón por la que estaba ahí.

-Tengo a mis padres pero están separados; no me pueden ayudar a estudiar y no tengo dinero para pagar la escuela, la inscripción.

Noé se conmovió y enseguida lo pasó a su oficina que ya había cerrado con llave.

-¿Y por eso estabas ahí?

-Sí, para eso…no quiero perder la escuela. No quiero dejar de ir pero ellos (mis papás) no me pueden ayudar.

Noé sacó de su bolsillo 2 mil doscientos pesos (el costo de la inscripción), los puso en sus manos se los entregó.

-Ve y paga tu inscripción. Y échale ganas.

Aparentemente la sonrisa del niño-mozuelo fue ese día la más brillante del mundo.

No cabía en sí mismo de felicidad.

A NOÉ RAMOS FERETIZ pese a todo, no parece caerle el veinte de la importancia histórica que vive tras ganar el PAN la elección de junio de 2016.

Dice: “No estoy para robar sino para ayudar; no pienso en que voy a ganar, ni qué puesto me van a dar. No pienso en candidaturas. Pienso en servir a toda esa gente; para eso estoy aquí”.

Recuerda que en su época de mozuelo (entre los 10 y 14 años de edad) soñaba con ser boxeador y para eso se apersonaba en un gimnasio de box que estaba en la calle Pedro José Méndez esquina con Moisés Suárez Barrón, en la zona centro, justo enfrente del Mercado Municipal; era un viejo gimnasio que hizo época pues de ahí salió una rica simiente de boxeadores que llegaron a viajar a Europa, al África y al extranjero para pelear buscando y defendiendo títulos de campeón.

Aquél sueño fue cortado cuando sus padres y el destino lo llevaron a viajar más de 2 mil quinientos kilómetros al norte, al estado de Ohio, en donde hizo su vida desde su juventud hasta su adultez.

El resto de la historia es conocida de todos.

Comenzó a oírse su nombre por la colonia Nacional Colectiva porque ahí están sus orígenes, ahí nació y creció.

Pasemos a otro asunto.

El alcalde de El Mante JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA confirmó que en breve se pondrán en marcha acciones para la creación de un Parque deportivo-recreativo, un símil del Parque Canoas, cuyo costo es millonario pero que los mantenses merecen, sostuvo.

Se construirá en el sur de la ciudad, buscando un justo equilibrio en la repartición de parques por la ciudad, pues la mayoría están construidos en el poniente citadino y en el lado oriente.

La orden de construcción del parque ya está dada. Y la causa del freno o detención momentánea del proyecto es únicamente el terreno, cuya certidumbre legal pretende ser confirmada cien por ciento.

“No queremos construir en donde no tengamos certidumbre legal del terreno; queremos que sea totalmente del municipio”, sostuvo.

El parque, dijo, es un hecho consumado pues ha recibido la aprobación de la federación a través de Bienestar Social de Tamaulipas, también conocida como Sedesol.

Ayudará al integracionismo y reinserción de la juventud para la práctica y sano ejercicio de deportes y para toda clase de actividades recreativas, expresó el alcalde.

Lo abordamos en pasillos de Palacio Municipal luego de llegar de El Abra, Tamaulipas, un pueblito asentado en las faldas de la sierra de Cucharas cuya cercanía con El Mante es sorprendentemente corta.

El Abra se localiza a menos de 8 kilómetros de distancia de El Mante, kilómetros que cada vez se ven más recortados por causa de la expansión de las viviendas, colonias y asentamientos humanos hacia el lado suroeste de la mancha urbana.

Atento, cordial, algo usual en su personalidad, el presidente municipal dijo estar contento por la experiencia vivida pues estuvo en la Cueva de El Abra, una experiencia única que recomienda a la gente.

Leal Guerra fue generoso en sus respuestas pues afirmó que a la antigua alcaldía de Quintero, Tamaulipas, se le harán remodelaciones tan solo por el hecho de haber sido un recinto histórico pues ese viejo edificio (una casa de adobe cubierto con viejas láminas) fue sede de los poderes municipales hace más de 120 años, cuando Congregación Quintero fue cabecera municipal.

Dijo que como alcalde no dejará pasar la oportunidad de ver que esa vieja casona (localizada a menos de 200 metros del filo de la sierra de Cucharas) se remodele y rejuvenezca.

Y que su vida sea perenne, como un hermoso recordatorio de los orígenes que El Mante tiene como ciudad, cuando El Mante -hacia 1910- era apenas un conjunto de casuchas y lo llamaban Canoas.

La idea, sostuvo, es no permitir que la vieja presidencia municipal de Quintero fenezca por culpa del implacable factor tiempo, que no perdona.

Ciertamente la alcaldía de Quintero es humilde, muy modesta, se trata de una vieja casona con techado de dos aguas y con una extensión aproximada, largo por ancho, de unos 25 metros por 10, ya contado un tejabán que mira hacia el oriente, hacia donde sale el sol, una suerte de pasillo con techado.

En aquella vieja casona gobernaron al municipio de Quintero alcaldes contemporáneos del Constitucionalista ZEFERINO FAJARDO LUNA, oriundo de esa población, quien fue diputado federal por Tamaulipas, cuando el Nuevo Santander había dejado de existir.

Bien, por ahora es todo; nos leeremos pronto.

PD:

La justicia sobrevino de repente en el caso COMAPA, cuya oficina está acéfala casi cien por ciento a causa de que Juan Saldivar Rodríguez, el gerente bimestral, ya se fue, al menos de palabra.

Uno ya se ha ido, repetimos, por aparente causa de salud; y el otro está a punto de llegar.

Solo es cuestión de días. Por allá por el 15 o 16 de febrero se prevé una sesión de consejeros donde le den el visto bueno.

Desde ayer un profesional de la contabilidad con futuro está contento, anda sonriente.

Como contador público y hombre de retos, puede decir que la suerte está de su lado.

Suerte a todos, a los que se van y a los que en breve llegarán.

Hasta aquí, nos vemos pronto.