EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Tumban “madruguete” de ‘JR’

El representante legal de MORENA en Tamaulipas, ENRIQUE TORRES MENDOZA, desmintió categóricamente que ese partido haya nominado al ex diputado del PAN JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, como su candidato a presidente municipal de Reynosa, echando abajo el rumor que ayer por la mañana sembró confusión en la ciudad, y que dispersó el desprestigiado “enlace” nacional en la entidad, RENATO MOLINA.

El también presidente del CEE de MORENA, precisó que es la Comisión Nacional de Elecciones, quien tiene las facultades para hacer tales designaciones o nombramientos conforme a los artículos 41 bis g 4, 44 g y demás relativos del estatuto y conforme a la Convocatoria respectiva emitida y publicada en la página de MORENA.

“Cualquier acto contrario, trasgrede nuestras propias normas”, puntualizó.

Y precisó:

“No existe ningún nombramiento de ningún tipo al momento, en virtud de haberse suspendido las Asambleas municipales programadas en la frontera de Tamaulipas, incluyendo el municipio de Reynosa, quedando pendiente hasta nuevo aviso la manera de determinar la selección de esos candidatos.

Y concluyó:

“No es posible tampoco algún nombramiento para el C.JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, con fundamento en las bases generales de la Convocatoria primera punto número dos, que establece “las y los aspirantes internos o externos podrán registrarse solo a un cargo sea federal o local. En ningún momento se aceptarán dobles registros. El proceso de selección se realizará en cada momento solo conforme a las normas establecidas en el estatuto de MORENA y la presente convocatoria”.

A renglón seguido, el representante legal de MORENA enfatiza que GÓMEZ LEAL se inscribió como candidato a Senador “sin tener éxito”.

“Por lo que sería violatorio de la norma que esta persona sea el candidato para la presidencia municipal de Reynosa, decisiones unilaterales que atentarían contra nuestros principios y contra los derechos de los demás participantes, mismas que pudieran impugnarse causando daño a nuestro partido”.

El desmentido oficial se produjo luego de que, en una enésima engañifa que sembró confusión entre la clase política morenista, RENATO MOLINA difundió en su espacio de Facebook que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL había sido designado Coordinador regional de MORENA, y consecuentemente, candidato a la presidencia municipal de Reynosa.

Luego, en su propio espacio, GÓMEZ LEAL posteó “mi gratitud al pueblo de Reynosa” y después afirmó que sería el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa.

Este caprichoso juego de dimes y diretes, alentado por GÓMEZ LEAL en su afán por atraer la candidatura de MORENA a la alcaldía para ARMANDO ZERTUCHE, empezó a sumir en el choteo y en el desprestigio al Partido de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pues la disputa por las candidaturas empezó a despertar sospechas respecto a su venta al mejor postor, tal como se percibe también en ciudad Madero, con el millonario ABEL OSEGUERA KERNION.

También se especula la injerencia de otros intereses, de extracción tricolor, para fracturar a MORENA.

Y se piensa en LUEBBERT.

Una reciente medición realizada por Consultora Aries, colocaba en el primer sitio de las preferencias a RIGOBERTO GARZA FAZ, seguido por ARMANDO ZERTUCHE, precandidato de las simpatías de GÓMEZ LEAL.

Es decir, GÓMEZ LEAL nunca fue considerado como aspirante a la presidencia municipal, pues su registro fue para Senador.

De ahí que ahora que RENATO MOLINA sale con la versión de que ‘JR’ es el candidato de MORENA a la presidencia municipal, siembra dudas y sospechas.

Por el contrario, el ex diputado local ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON TERÁN, se declara listo, montado y armado para ir por la victoria electoral el 1º de julio, como candidato del PAN a la diputación federal por el IX distrito federal electoral, mientras que en Altamira, el diputado local panista CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA declara también estar listo para ir por la Alcaldía de Altamira, pero, postulado por el Partido Encuentro Social, del diazordacense ABDÍES PINEDA MORÍN.

Estas candidaturas forman parte del reacomodo de fuerzas que se están dando en Tamaulipas como consecuencia de la redefinición ideológica de los ‘activos’ políticos de la entidad.

Lo cual se vale, faltaba más.

‘PALO’ A MORENA

Por cierto, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, aprobó por unanimidad tres proyectos de Resolución respecto a diversos recursos de revisión promovidos por MORENA, en contra de Acuerdos emitidos por los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral, por los que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras electorales y se aprueba la lista de evaluación integral para Supervisor Electoral (SE).

En el distrito 01 de Nuevo Laredo, se impugnó a una persona designada Supervisor Electoral, por presuntamente militar en un partido político, dicha persona al momento de realizar su solicitud para ser designado como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral, presentó escrito sellado por el partido político de desconocimiento de la afiliación y una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por afiliación indebida.

En el distrito 02 de Reynosa, fueron impugnadas 4 personas, por afiliación a un partido político, de los cuáles, 3 tienen quejas en curso ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con expedientes que se iniciaron previo al procedimiento de reclutamiento y selección de supervisores, y el restante al momento de realizar su solicitud para ser designado como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral, presentó escrito sellado por el partido político de desconocimiento de la afiliación y una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por afiliación indebida.

En el distrito 09 de Reynosa, impugnaron a 3 personas; 2 por presunta militancia en un partido político, y 1 por haber participado como representante de partido político en los últimos tres años; de los primeros: uno declinó a participar como supervisor electoral, por lo que el Consejo Local no analizó el caso particular ya que dicha persona no entraría en funciones de Supervisor Electoral; el otro presentó escrito sellado por el partido político de desconocimiento de la afiliación y una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por afiliación indebida; en cuanto al último, no se demostró que haya participado como representante de partido político alguno en los tres años anteriores a la designación.

En los tres casos el Consejo Local determinó que los consejos distritales siguieron el procedimiento previsto en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Federales y Locales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, que señala que cuando el o la aspirante manifiesta que desconoce su registro en el padrón de afiliados/as o militantes del partido político, y presenta escrito de desconocimiento de afiliación y denuncia por afiliación indebida, se le debe permitir continuar el procedimiento, hasta en tanto la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral resuelva si su afiliación fue o no indebida.

A la sesión extraordinaria de Consejo Local, estuvieron presentes el Consejero Presidente, cinco Consejeros Electorales, los representantes de cada uno los 9 Partido Políticos, así como el Secretario y los Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

En otro tema, acciones de reforestación y rehabilitación de instalaciones en más de 300 planteles educativos de Matamos; más de 224 colonias activas en la recuperación de sus áreas verdes y 35 espacios públicos, inscritos en el programa Empresarios Heroicamente Responsables, son algunos de los alcances obtenidos por el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, en coordinación con la ciudadanía.

HUMBERTO ZOLEZZI CARBAJAL, titular de la dependencia, señaló que en las escuelas de nivel básico se cumplen estos objetivos, a través del programa “CRECE”, el cual se enfoca en la reforestación y rehabilitación de sus instalaciones, y para lo cual se coordinan con cada plantel para realizar los trabajos de plomería, albañilería, electricidad, entre otras.

Mientras que el programa “JUNTOS”, que está dirigido al rescate de las áreas verdes, se lleva a cabo la forestación con especies de árboles, de nuestra región, se pintan los cordones y se da mantenimiento, a dichos espacios para fortalecer la convivencia familiar, como ha sido una de las prioridades de la agenda municipal, del presidente JESÚS DE LA GARZA.

El funcionario, comentó que en Matamoros existen alrededor de 2 mil áreas verdes, y se puede decir que al día de hoy se han cubierto casi en su totalidad.

El objetivo principal, dijo, es apoyar a las escuelas y contribuir con la comunidad, motivándola a participar, en el cuidado y mantenimiento de sus espacios públicos.

Por lo que se refiere a la participación de la iniciativa privada, destacó el respaldo de empresarios al sumarse a estas acciones coordinadas y a través del programa “Empresas Heroicamente Responsables”, se tienen inscritas ya, 35 empresas, mismas que han adoptado un área verde cada una.

En Reynosa, entre tanto, con la participación de 22 candidatas, el Ayuntamiento realizó este martes 20 de febrero, la primera etapa del certamen Señorita Fiestas de Aniversario Reynosa 2018, que continúa el jueves 22 en su segunda etapa.

Un Jurado, compuesto por diez personalidades, recibió a las concursantes: estudiantes y profesionistas, de entre las cuales será elegida quien represente a la mujer reynosense por sus valores, su inteligencia, cultura y educación, que forman parte esencial de la belleza natural de la mujer.

El concurso, impulsado por la Presidente Municipal, otorgará a la ganadora un estímulo económico de 20 mil pesos, además de una computadora portátil el día 3 de marzo, y tendrá el honor de participar en las fiestas del 269 Aniversario de la Fundación de la ciudad, dijo el director de Audiencias Públicas de la SEDESOL municipal e integrante del Jurado, DAVID RAMIRO ROSALES LAM.

La Banda Sinfónica Juvenil ‘Maestro Elías Valenzuela’, amenizó el evento ante el Jurado compuesto por la Comunicadora e instructora dee modelaje , NIDIA ALANÍS VARGAS; KATY MÉNDEZ, comunicadora y ex reina de belleza; Jonathan Treviño rodríguez, DIRECTOR ARTÍSTICO de GAPE Radio; MARTÍN SALINAS RIVERA, historiador local; MARÍA AURORA RAMÍRES de DURÁN, gerente de R.H. de TRW, entre otros.

De otro lado, le comparto que regresaron los vuelos directos Nuevo Laredo-Cancún y se incluye otro con destino a Puerto Vallarta para la temporada vacacional de julio y agosto.

Esto se logra por el trabajo en conjunto del gobierno municipal con agencias de viajes de la ciudad, cuya finalidad es promover el turismo de la región.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS anunció lo anterior y mencionó a la línea ‘Magnicharters’ como la encargada de activar los 14 vuelos a cada destino.

“Se reactivan los vuelos a Cancún y se incluye otro a Puerto Vallarta, esto habla bien de Nuevo Laredo, cumple con algo que nos trazamos y hemos luchado en esta administración que es regresar a la ciudad a los carriles de alta competencia”, expresó el alcalde.

Las salidas están programadas los martes y miércoles y darán inicio el 3 de julio con destino a Cancún y el 4 a Puerto Vallarta.

Las agencias de viaje de la ciudad ofrecerán los vuelos en paquetes de 3, 4 y 7 días de hospedaje con alimentos incluidos.

El presidente de Enlaces Turísticos Empresariales, HUGO ALVARADO CHÁVEZ comentó que la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta ofrecerá una fiesta a los pasajeros que lleguen de Nuevo Laredo.

“La celebración tendrá lugar en el Parque Hidalgo con degustación de bebidas, alimentos y atractivos típicos del lugar, pues quieren que Nuevo Laredo sea su frontera”, abundó el agente de viajes.

A propósito der turismo, de manera exitosa concluyó la visita de los “Winter Texans” que regresaron el pasado fin de semana a la zona sur de Tamaulipas, después de un largo periodo de ausencia los turistas antes de partir agradecieron el amigable trato recibido y destacaron las bellezas con las que cuenta el estado.

Este importante logro en materia turística, reside en los esfuerzos del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por brindar las condiciones necesarias para que los visitantes disfruten los diversos atractivos que existen en Tamaulipas. Por ello la Secretaría de Turismo que preside MARÍA ISABEL GÓMEZ CASTRO trabaja en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, que dirige el Vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO.

El grupo conformado por 81 paseantes canadienses y estadounidenses retornaron al Valle de Texas, donde fijan su residencia durante el invierno. En la parte inicial de su visita en la zona sur de Tamaulipas, los “Winter Texans” disfrutaron de las actividades y bailes del Carnaval “Playa Miramar 2018”, asistiendo también a la ceremonia de premiación de las comparsas.

Un día antes de finalizar su estancia realizaron un recorrido por Tampico y su Centro Histórico, incluyendo la Catedral y las plazas principales, concluyendo con la tradicional visita a la Aduana. Más adelante en el municipio de Ciudad Madero conocieron lugares típicos y recorrieron el malecón de Playa Miramar.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el seminario “Obtención, Identificación y Evaluación de Metabolitos a partir de Extractos de Plantas y Fermentaciones de Microorganismos para el control de Fitopatógenos”, con el propósito de dar a conocer los esfuerzos que se hacen en esta materia para contribuir al control de bacterias en la agricultura.

En el evento desarrollado en el auditorio del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, correspondió al investigador posdoctorante, Dr. ROBERTO ARREDONDO VALDÉS, exponer el trabajo científico que busca llevar los beneficios de la biotecnología al sector agronómico.

“Básicamente el área de especialización es en extractos vegetales para control o desarrollo de diferentes productos en el área agronómica. En trabajo del doctorado se desarrolló un bioproducto a base de extractos vegetales y metabolitos del género de bacillus subtilis como controles de crecimiento, y además se trabajó con tricodermas, hongos benéficos para el control de enfermedades”, explicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.