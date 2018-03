La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

UBICAN A CANTU ROSAS COMO AUTOR INTELECTUAL DEL CRIMEN

El hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez que fuera asesinado el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo, Carlos Domínguez Ramírez, ubicó al ex alcalde de esa ciudad fronteriza, Carlos Cantú Rosas, como el autor intelectual del crimen.

Ya sabido de la detención de seis presuntos responsables, de los cuales tres son periodistas, Domínguez Ramírez al ser entrevistado por El Universal dijo que faltan los autores intelectuales y apuntó directamente al ex presidente municipal de Nuevo Laredo, del que aseguró que le incomodaban las columnas que su señor padre escribía sobre presuntos actos de corrupción en su Administración.

Apuntó que los tres periodistas no tenían motivos para matar a su padre, quien si los tenía –dijo– es Carlos Cantú Rosas, haciendo hincapié en la casualidad de que su sobrino Rodolfo “N” sea uno de los autores materiales presentados. “Ellos son los fraguaron el plan, pero faltan los cabecillas”, remarcó.

Dijo que su padre llevaba año y medio evidenciando y recordándole a la comunidad la cloaca de corrupción que destapó en el 2016, cuando Cantú Rosas dejó el cargo, al que llegó con las siglas del PAN y ahora va de nueva cuenta por la alcaldía con la bandera de MORENA.

Domínguez Ramírez dijo que su papá conocía a Gabriel “N”, –que es uno de los tres periodistas detenidos– el que supuestamente le habló por teléfono a su señor padre para citarlo en un café, al que llegó pero no entró porque no le dio confianza el lugar ya que estaba cerrado y lleno de gente que no conocía.

De los otros dos señaló que son seudo periodistas que trabajan en favor de Carlos Cantú Rosas, los que tuvieron su mejor momento cuando estaba en funciones de alcalde, porque estaban pegados al erario.

Cabe señalar que las autoridades no han dado a conocer hasta ahora los nombres de los tres periodistas detenidos, supuestamente por el sigilo de las investigaciones– pero entre los reporteros los identificaron como Gabriel “N”, Luis Ignacio “N” y Juan José “N”, los que están acusados del crímen.

La noticia de su detención causó un fuerte impacto entre el gremio periodístico de Nuevo Laredo, muchos de los cuales lamentaron los hechos. De Gabriel “N” dijo una de sus colegas “tengo más de 15 años de conocerlo y no lo creo capaz de participar en algo así”.

De Luis Ignacio “N”, supuestamente dirigente de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) en Nuevo Laredo, dijo al ser entrevistado “no lo puedo creer, la noticia ya le dio la vuelta al mundo y como reporteros nos duele, ya que al periodismo nos dedicamos y de eso vivimos”.

Por su parte el Procurador General de Justicia en el Estado, Irving Barrios Mojica , dijo que el trabajo periodístico que realizaba Carlos Domínguez Rodríguez no estaba relacionado con el tema de la delincuencia organizada, por lo que eso se descarta.

“Pero nosotros tenemos que ver en ésta etapa de investigación los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad para obtener las órdenes de aprehensión”, remarcó.

La nueva coordinadora de la oficina de José Antonio Meade Kuribreña, Vanessa Rubio, la que dice conocer al candidato presidencial de la coalición Todos por México desde el 2000, con el cual ha trabajado en los últimos siete años, a grandes rasgos lo definió como una persona muy inteligente y muy brillante al que le agrada que le digan “Pepe”.

Vanessa, que es licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Maestra en Ciencias por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en inglés) impartió cátedra durante 14 años en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Dijo al ser entrevistada que a Pepe le gustan los tacos de hongos, además de ir al cine con su familia cada vez que le es posible y cuando dispone de un largo fín de semana se van todos a Chiapas, haciendo hincapié en que es un hombre de ideas muy claras. Habiendo trabajado con él en Relaciones Exteriores, Sedesol, Hacienda y ahora en la campaña. Dijo que es un hombre que tiene bien organizado su cerebro y siempre tiene un trato amable para con todo mundo.

“Va a ser el mejor Presidente de México y yo voy a estar ahí”, dijo siempre sonriente Vanessa Rubio. Por último no se aguantó las ganas y advirtió que “lo que se necesita es robustecer las instituciones y no mandarlas al diablo”, como lo hizo el iluminado de Tabasco.

Por cierto después de las tres emboscadas de que en Reynosa fueron objeto elementos de la Marina, según nuestras antenas la SEMAR está analizando desde el nivel central enviar más elementos a la frontera de Tamaulipas como parte de un reforzamiento en las tareas de seguridad, dijo el vicealmirante Froylán Jimenez Colorado, comandante de la Primera Zona Naval, con base en Ciudad Madero.

Agregó que la cantidad de marinos desplegados dependerá del nivel de amenaza, aunque recordó que en el 2010 había dos mil efectivos y actualmente se cuenta con un millar, dejado entrever que mandarán unos mil más.

Según nuestras antenas Agentes del Ministerio Público y Facilitadores de la Procu acudieron a la Segunda Jornada de Capacitación : Análisis de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional (INCATEP).

Habrá que esperar para ver su desempeño, porque la intención es buena, pero muchos todavía no se hacen a la idea del cambio y luego salen con sus cosas. Decimos esto porque días atrás viene a Palacio de Gobierno un nutrido grupo de citricultores a quejarse de policías estatales los extorsionan. Supimos que los atendiéron en la General. Pero le corresponde a las autoridades hacer realidad el cambio y el que salga con sus cosas que se vaya a casita a fondear gatos de la cola, decía mi abue.

Por cierto especialistas de la UAT al abordar el tema de la degradación ambiental señalaron la urgencia de tomar medidas que mitiguen el impacto contaminante de la actividad humana en la calidad del suelo, el aire y el agua.

Los investigadores María de la Luz Vázquez Sauceda, Sandra Mora Ravelo, Patricia Rivera Ortiz, René Ventura Houle y Rafael Herrera Herrera, expusiéron reflexiones durante el panel “S.O.S. Degradación Ambiental”, celebrado en la Semana de la Sustentabilidad que fuera organizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Campus Victoria.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx