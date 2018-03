EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

UN DÍA SIN EVENTUALES

El ambiente laboral en la secretaría de salud en Tamaulipas se tornó ya insoportable.

Con razón o sin ella, una buena parte de los trabajadores de esa institución han mostrado su molestia en contra de la titular de esta dependencia Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa.

A ella la acusan de estar a la caza de empleados eventuales, y que en esa aventura la acompaña su grupo de “sicarios” (así los denominan) y por el apoderado legal Víctor José Girón Dimas.

Los empleados inconformes de la secretaría de salud tamaulipeca ya denunciaron el nuevo Contrato para empleados eventuales al que consideran que pone en desventaja a los empleados.

De hecho existe una emisión en video por redes sociales que lleva por nombre Foro Salud Tamaulipas, y ahí ponen “morada” de tanto golpe que le asestan a la figura laboral de Gloria Molina.

También les cuento que los empleados eventuales inconformes del sector salud de nuestra entidad están convocando a una manifestación frente a las oficinas de la secretaría de salud en Ciudad Victoria para este jueves 15 de marzo de 2018.

La convocatoria dice ser de corte estatal y la han llamado “ UN DÍA SIN EVENTUALES”. La idea es protestar en contra del contrato de trabajo (el que les mencioné líneas arriba) y asimismo pedirán la destitución de la Dr. Gloria Molina Gamboa como secretaria de salud de Tamaulipas.

Hay que decir que desde el 2016 el sector salud de nuestra entidad ha ido de sobresalto en sobresalto. Muchos han sido los temas que han tenido en zozobra a este importante segmento de trabajadores del servicio público.

El tema de los aviadores, el del bono navideño, el del incendio de la oficinas de la jurisdicción sanitaria en el municipio de Reynosa, el de desabasto de medicamentos, el de la ríspida relación entre base trabajadora y la lideresa sindical, y ahora el de los trabajadores eventuales y su contrato de trabajo.

Al menos esos temas han sido el detonante para que las pasiones lleguen a desbordarse. Ambas partes, la patronal y la trabajadora dicen tener la razón, pero lo más importante es el servicio médico que prestan a la ciudadanía, y eso no debe olvidárseles a ambas partes.

Incluso recientemente se “desconoció” como secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, Sección 51, a Maribel González Arredondo, la misma a la que una parte de sus representados la acusaron de desviar dinero sindical y la van a acusar penalmente, pero también la señalaron de formar mancuerna con la Dra. Gloria Molina Gamboa para dañar, según su versión, a los empleados.

Por video en redes sociales los trabajadores eventuales de esta secretaría se han mostrado muy activos, ya que incluso en la invitación al plantón de protesta el día 15 de marzo que viene, subrayan que tendrán autobuses para el traslado de los inconformes a la capital estatal.

Cualquiera podría preguntar ¿quién pagará por esos autobuses? y otras cosas más, pero en este momento solo hay que agregar que invitan a todos los trabajadores y que incluso señalan que los hospitales de la zona sur se les han unido en esta aventura por la destitución de la secretaria de salud Dra. Gloria Molina Gamboa.

Estos mismos trabajadores eventuales hablan de que llevan mil 500 (1,500) demandas laborales hasta la semana anterior, y por eso ahora quieren mostrar el músculo que tienen para intentar la destitución de un integrante del gabinete.

Ahora bien, hay que decir que la secretaría de salud en Tamaulipas está en problemas desde el sexenio de Eugenio Hernández Flores, y debemos subrayar, que es cuando Rodolfo Torre Cantú tomo las riendas de esas oficinas.

Por eso una vez que Egidio Torre Cantú tomo posesión de la gubernatura de Tamaulipas puso atención a ese problema de índole presupuestal y de personal, pero no logró solucionarlo totalmente.

Sé que la memoria de Rodolfo Torre es muy importante para el municipio de Victoria y para un partido político en particular, pero muchos nos dimos cuento como se infló la lista de trabajadores en esa secretaría en aquellos tiempos.

Con esto no quiero decir que las protestas de los trabajadores eventuales sean injustificadas (aunque tampoco les doy la razón en automático), no, lo que quiero dejar en claro es que es necesario que en esa dependencia se transparente la inversión en salarios y si es una oficina “paquiderma” como es la sensación de muchos. Una vez que se haga eso, hay que tomar las decisiones necesarias.

Ya no son tiempos de mostrar músculo solamente, ya no son tiempos en que los gobiernos tiemblan porque les gritan desde la calle, eso se acabó. Ahora hay que tener la razón para convencer.

Porque después de lo que todos hemos pasado en los últimos 10 años en Tamaulipas con la inestabilidad social, ya pocos se asustan, ya casi nadie tiembla únicamente porque un grupo numeroso protesta.

Por todo ello, los líderes de este movimiento de trabajadores eventuales deben mostrar que tienen la razón laboral (jurídica) además de la moral, para que de ser así, ganen simpatía ciudadana, y si no pues…

Por lo pronto hay que esperar para ver el posicionamiento legal que la secretaría de salud de Tamaulipas hace sobre el tema, pero me queda claro que el deseo es administrar mejor esas oficinas.

MAQUIAVELITO

… El pleito del PRIAN es real, no fingido; es importante no azuzar. El horno no está para bollos. Es mejor que se vean como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir. Nadie debe ser avasallado ni atentar contra la estabilidad de México. Bájenle una rayita a su beligerancia (Andrés Manuel López Obrador).

osjinuf@gmail.com