POR LA LIBRE

“Un ejército empieza con un hombre. “

Por Edelmira Cerecedo García.

Ya se corrieron las invitaciones para este sábado, dice que será la toma de protesta del comité municipal del PRI en Mante, si, escucharon bien del PRI en Mante, en este evento que se llevara a cabo en el Mediterraneo, no tengo idea de quién podrá ocupar las sillas de los priistas distinguidos.

Pues precisamente hoy a la par de la invitación a este evento priista, se inició el eco en las redes sociales que Javier Villarreal Teran viene a contender por la presidencia municipal con las siglas de MORENA, no sin despreciar que el PES y el Verde lo màs probable es que unan sus fuerzas al PAN, y entonces que quedaría por parte del PRI.

Con nombramientos que siguen dándose de una manera tenebrosa y sin ser aun incluyentes nos refleja una desesperanza desolada de los priistas de a piso, de las guerreras del voto, de los que aman al tricolor, de los que dejan la piel por el PRI, los de verdad que sin importar nada por sobre todas las cosas vibran con la única cosa que se puede vibrar y eso es la satisfacción de la gente, esa que se palpa en la calle y llega hasta los pasillos y se habla en el café.

Ya no se puede encontrar las palabras para precisar el renglón del PRI, ni de ningún partido, la era de las siglas los paso a todos y lo peor la manera de rescatarse y rescatar al estilo independiente, como separando los ideales de las doctrinas verdaderas, como el rescate de algo que al final da en la incongruencia de la ingobernabilidad, el hecho de ahorrar en un gobierno no es la solución, de cortar partidas y de embolsarse proyectos que sean solo para adornar.

La realidad cae en que, en Mante existen màs personas que han podido ser de su ciudadanía una política, con valores, con precisión, con decisión y con convicción, sin embargo los vicios siempre han estado por principio de cuentas, desde el ejemplo de un PAN que habla de sacar la corrupción y cae con un dirigente que cada cinco minutos está tumbando sus malos reportajes y comentarios que según son falsos, entonces DONDE ESTAN LOS BUENOS?, PENSARIAMOS TODOS, Después de Jesús difícilmente encontraremos la bondad y honradez en plenitud, asì que difícilmente veremos un evento del PRI como en aquellos años.

Este evento dará el color de foco de situación real si ha sido acertado el haber colocado las personas en el ESTATAL y aquí veremos si realmente se ha sanado las heridas y se han dejado pasar por debajo del agua los roces que hicieron que una avalancha de vicios propios los derrotara, al PRI no lo hundió los Gobernadores que hoy están presos, ni los derroto otro partido, ni llego una mente ilumínate a dominarlos, al PRI lo derrotaron sus fantasmas de ego, de idolatría a la presencia de figuras que hoy están acabadas y que no son ni la sombra de lo que fueron.

Asì que veremos si realmente se suman “LOS PRIISTAS” a este evento, donde no se les volvió a pedir opinión para realizar los cambios de los dirigentes de las diversas organizaciones, donde se escondieron para platicar y llevar a cabo lo que al parecer era mejor, ese es el PRI por el que perdieron y el que al parecer les dejo un gran legado y siguen haciendo exactamente lo mismo, asì que cual miedo, cual magno evento y cual unidad, cuando desde ya se puede notar que ni siquiera han repartido las invitaciones a muchos personajes del priismo.

Y en otros temas

La UAT

En días está por darse la fecha en que se tomara posesión como rector el Ing. José Andrés Suarez Fernández quien con su eslogan #YOCREOENLAUAT inspiro la confianza de alumnos y académicos, dio esa palpable imagen de compromiso del Alma Mater, así mismo la plataforma que va dejando el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, quien retomo con cuidado el camino de desarrollo universitario, de formación, de autonomía y sobre todo de visión de quienes vienen a estudiar, hoy en día la Universidad tiene vanguardia en su preparación, tiene visión y es capaz de colocarse a nivel con otras Universidades.

Así que el compromiso de la Universidad con la Sociedad Tamaulipeca está bien resguardado.

OCAMPO

La primera dama del municipio de Ocampo la C. P. Margarita Compean García estuvo en dìa de ayer en capacitación y entrega de kitts de paquetes de semilla para huertos de traspatio de sagarpa del programa El Campo en Nuestras Manos beneficiando a 200 mujeres de las comunidades rurales y de la cabecera municipal. Trabajando en conjunto con SAGARPA programa federal de la Secretaría De Agricultura apoyando a las mujeres del campo del Vergel de Tamaulipas.

Asì mismo durante estos días la intensidad del trabajo estuvo llevando beneficios a diferentes comunidades, entre estos la entrega de molinos, asì como ayuda en despensas, los compromisos del Alcalde Pedro Javier Muñiz, se hacen hechos cada dìa de su administración.

MANTE

El presidente municipal Ing. Juan Francisco Leal Guerra dio a conocer que el Mante ha sido distinguido para ser sede del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable que preside el Ingeniero Eloy Martinez Carrizales misma que se celebrara el próximo día 15, a las 11 horas, en el salón los candiles del hotel JJ Inn.

En esta reunión estatal comentó que estarán presentes el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García, el Delegado Estatal de la SAGARPA, Eduardo Miguel Mansilla Gómez, acompañados por otros Secretarios del estado y los alcaldes de los seis municipios de esta Región: Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías, Xicoténcatl y Ocampo.

LA MECHA

Si en verdad es que las cosas por su nombre, nadie se pone nervioso en cuanto las candidaturas del Partido Acción Nacional y les diré por que, por que cada uno de quienes quieren probar suerte, aseguran que ya traen la bendición y el visto bueno, algunos hasta ya se manejan con comitiva y toda la cosa, nadie le gusta el análisis solamente se aventuran y como el borras ahora todos se creen repartidores de perfiles a candidatos. O emisarios que llevaran los nombres en una lista.

La verdad es Señores, que les damos la bienvenida a la política, aquí es donde entra el conocimiento de causa de cómo se arma y se lleva a cabo la colocación de un candidato, para aquellos que pensaban que el dedazo y las decisiones aventuradas y de compadres existían para poner a juan de las cuerdas, es una gran mentira.

La ley electoral es muy clara, primero el 50 y 50 de género, el cumplimiento estatutario del partidos que tengan como registro, y otras cositas màs, POR EJEMPLO NO QUIERO QUE SE EMPIECEN A PONER NERVIOSOS VERDAD, PERO A TODOS LOS QUE QUIEREN LA CANDIDATURA DEL PAN POR MANTE, YA LES AVISARON QUE LE CORRESPONDE A UNA MUJER EN ESTA OCASIÓN….Bueno por si no lo sabían, ya se enteraron….a si, si se puede hacer un trueque, el hecho es que a ver quién lo quiere

Quieren tarea, si, yo se que si, ok, mire usted sabe que la mayoría de las veces la persona por el que vota, no es ni la tercera parte de la gente que le apoya, para que no se vaya con la finta de creer que si cierto personaje anda queriendo la candidatura y anda con gente humanitaria, no significa que este lo sea, para que sepa, y le échele bastante ganitas cuando tenga que decidir a quién va a seguir en el camino al 2018.