DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Un gobernante preocupado

Dicen que cuando un gobernante quiere ayudar a su pueblo, lo hace sin que nadie se lo impida.

Muchas veces nos hemos preguntado el por qué un gobernante no hace esto o no hace aquello, cuando tiene todo el presupuesto del mundo y sobre todo, todo el poder.

Hoy podemos decir que en Nuevo Laredo tenemos un gobernante que quiere, que tiene ganas y sobre todo, que se aferra para conseguir lo que se propone.

En Nuevo Laredo, Enrique Rivas está demostrando que cuando se quiere se puede, sin importar que en años anteriores se decía todo lo contrario.

En el fin de semana, el alcalde acudió a las colonias San Roberto, Independencia Nacional, Insurgentes y Vamos Tamaulipas, en donde supervisó los avances, que por cierto ya están a más del 60%, de la instrucción de red de agua potable, drenaje sanitario y electrificación.

Aunque usted no lo crea, aún existen colonias que no cuentan con servicios públicos, no hay agua potable, ni drenaje, ni luz y es ahí donde el alcalde se está enfocado, donde está gestionando para que el Gobierno Federal de esos recursos para que los neolaredenses tengan mejores condiciones de vida.

Recordemos que esta colonias tienen muchos, pero muchos años que fueron habitadas, que esos terrenos fueron invadidos y que en su mayoría, muchos vivales se hicieron ricos con esas ventas y al final dejaron a su suerte a aquellos que compraron.

Muchas administraciones han pasado, y esas colonias seguían igual, sin luz, sin agua y sin drenaje, lo que significaba vivir en condiciones insalubres, con peligro de contraer enfermedades, hasta ahora que Rivas se preocupó y buscó por todos los medios recursos para poder dar una solución.

Sin temor a equivocarnos, los habitantes de esas colonias tendrán una buena Navidad, pues los trabajos que se realizan pronto estarán terminados, por lo que confiamos que para fin de año ya estén gozando de todos esos servicios que nadie les había puesto.

Por cierto, otra colonia que fue visitada por el alcalde, Rivas, fue la Blanca Navidad, hasta donde llevó el programa NLD Siempre Contigo, donde ofertó todos los beneficios y apoyos que ofrece el Gobierno Municipal.

Cientos de ciudadanos de esa localidad se dieron cita y aprovecharon que el Municipio acudió a ellos para apoyarlos en lo que necesitaran.

Algo a destacar, es que precisamente en la Blanca Navidad, el Gobierno del Estado en unión con el Gobierno Municipal, llevan a cabo el registro de familias para dar inicio a la escrituración de sus predios.

Recordemos también que la Blanca Navidad es una colonia irregular, que no cuenta con los servicios básicos y que sus habitantes por años y años han sufrido de estas carencias y en donde ningún gobernante les ha hecho caso.

Es por eso, que el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, han comenzado con el censo para tener un registro real de familias que ahí habitan, para pronto proceder a la escrituración.

Estas son buenas noticias, porque pronto la Blanca Navidad tendrá todos lo servicios que merece y no serán una colonia más en el abandono.

Nuevo Laredo tiene un buen gobierno el cual no solo se preocupa por bachear, pavimentar, asfaltar, darle apoyos a las escuelas y alumnos, o traer inversiones para tener más empleos, también se preocupa porque sus ciudadanos tengan luz agua y drenaje… ¿Qué, no?

